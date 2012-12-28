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27 минут назад
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30-летний липчанин заплатил за интим 229 тысяч рублей

Но оказалось — мошенникам.

17 ноября в полицию обратился 30-летний липчанин, которого обманули при заказе интим-услуг. За сами услуги и страховку для девушки молодой мужчина перевёл на указанный ему абонентский номер 229 000 рублей. Но к нему так никто и не приехал.

В минувшие выходные липчан обманывали и по другим распространённым схемам: при покупке товаров на сайте объявлений, под предлогами дополнительного заработка и перевода денег на «безопасный счёт».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 51-летний липчанин хотел купить запчасти для автомобиля на сайте объявлений и ему прислали ссылку для оформления доставки — мужчина перешёл по ней и лишился 9 868 рублей. 17 ноября он обратился в отдел полиции №2.

В тот же день в полицию пришёл 75-летний липчанин, которому ещё 15 ноября позвонили и убедили перевести через банкоматы на «безопасный счёт» 800 000 рублей.

На удочку мошенников в Липецке также попалась 28-летняя женщина, которой 16 ноября предложили дополнительный заработок в интернете: липчанка лишилась 102 000 рублей.

16 ноября в Задонске в полицию пришёл 58-летний мужчина, который хотел купить щенка на сайте объявлений и перевёл мошенникам 27 500 рублей.

А в Красном 72-летней женщине прозвонили из «службы безопасности банка» и убедили в необходимости сохранения денег от мошенников путём перевода на «безопасный счёт» — она перевела через терминал 180 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Интересно
5 минут назад
Что это за услуги за 229 т??? Что в них входит?)))
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Елена
6 минут назад
Откуда вылезли туда всю жизнь и стремятся 230 тыс. сум сойти.
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Зина
16 минут назад
За удовольствие надо платить
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Animal planet.
18 минут назад
Мужчина который хотел купить щенка,возьми друга из приюта!
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Гость
21 минуту назад
Неужто так хочется, что и 229 т.р. не жалко, мать честная
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