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Общество
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сегодня, 10:24
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На горбатом мосту устанавливают чугунную решетку с рисунком «Яуза»
Ограждения с таким рисунком используется на мостах через реку Яуза в Москве.
Напомним, на одной из сторон моста в феврале 2024 года забор был разрушен — в него влетел легковой автомобиль.
Новое ограждение выполнено из чугуна, никаких композитных материалов, как, например, на Сокольском мосту, использовать не стали.
Как рассказали GOROD48 в мэрии, ограждение с рисунком «Яуза» заложено в проекте реконструкции моста. Декоративные чугунные решетки с таким рисунком установлены на Матросском, Оленем, Преображенском мостах через реку Яузу в Москве.
В мэрии ранее пообещали, что ограждения двух других реконструируемых мостов — на улице Первомайской и Плехановском спуске, постараются отреставрировать и сохранить.
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