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сегодня, 10:24
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На горбатом мосту устанавливают чугунную решетку с рисунком «Яуза»

Ограждения с таким рисунком используется на мостах через реку Яуза в Москве.

На горбатом мосту начали устанавливать ограждение. По рисунку оно отличается от старого.







Напомним, на одной из сторон моста в феврале 2024 года забор был разрушен — в него влетел легковой автомобиль.

Новое ограждение выполнено из чугуна, никаких композитных материалов, как, например, на Сокольском мосту, использовать не стали. 

Как рассказали GOROD48 в мэрии, ограждение с рисунком «Яуза» заложено в проекте реконструкции моста. Декоративные чугунные решетки с таким рисунком установлены на Матросском, Оленем, Преображенском мостах через реку Яузу в Москве.

В мэрии ранее пообещали, что ограждения двух других реконструируемых мостов — на улице Первомайской и  Плехановском спуске, постараются отреставрировать и сохранить.
мост. ограда
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Ох
1 минуту назад
В Париже вообще мост русского Царя Александра III
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Нормальный
58 минут назад
С москвы нам не только убитые в хлам трамваи подарили, но еще и старые решетки оставшиеся от прежних ремонтов.... Ждем б/у тротуарную плитку и бордюры, Собянин их часто меняет....
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Фокс
39 минут назад
Ну уж тут кому чего, мы в Москву деньги, они нам обноски
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Ольга Сергеевна
сегодня, 11:02
То автобусы-обноски, то заборы донашиваем. Ляпота.
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Гость
сегодня, 10:54
К 1 сентября мост и вся эта стройка должна была быть открыта. 18 ноября- собрались ставить ограждения, проезд от администрации до сих пор закрыт, тротуара нет. Спасибо!
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Фауст
сегодня, 10:47
От перестановки слогаемых.....сумма оказывается меняется....да ещё как!..))
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489
сегодня, 10:43
Короче,внаглую стырили ограждения и здесь продали! Бастрыкин, похоже, один следователь во всей стране!
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