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Происшествия
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24 минуты назад
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На квартире, где нашли мумию, числится долг по коммуналке в 137 тысяч рублей
В отношении собственника жилья было начато 10 исполнительных производств.
По искам управляющей компании и различных ресурсоснабжающих организаций в отношении мужчины было заведено 10 исполнительных производств. Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе УФССП России по Липецкой области.
Напомним, мумифицированный труп нашли случайно: квартиру вскрыли, когда затопило соседей снизу. Высохшее тело мужчины 1960 года рождения пролежало в квартире 8-10 лет.
По факту обнаружения трупа СК начал доследственную проверку.
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