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519
24 минуты назад
6

На квартире, где нашли мумию, числится долг по коммуналке в 137 тысяч рублей

В отношении собственника жилья было начато 10 исполнительных производств.

На квартире в доме на проспекте Победы, где нашли мумию, числится долг за различные коммунальные услуги в 137 тысяч рублей.

По искам управляющей компании и различных ресурсоснабжающих организаций в отношении мужчины было заведено 10 исполнительных производств. Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе УФССП России по Липецкой области.

Напомним, мумифицированный труп нашли случайно: квартиру вскрыли, когда затопило соседей снизу. Высохшее тело мужчины 1960 года рождения пролежало в квартире 8-10 лет.

По факту обнаружения трупа СК начал доследственную проверку.
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
ФКР
2 минуты назад
за капремонт у него долг ещё!
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Татьяна
6 минут назад
Что-то маленький долг за 8-10 лет. Значит списывали долги с его пенсии в банке. Ему пенсию начисляли, так как ни кто ни куда не предоставил документы о смерти. Кто же будет возмещать убытки государству за лишнеуплаченные деньги? Прям "Мертвые души".
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Кулиш
9 минут назад
А как же трупный Запах?
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ясное море
10 минут назад
Откуда мог взяться такой долг , если в этой квартире никто не жил ? Мумия, что ли, пользовалась!?!
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Э
3 минуты назад
А за отопление? Остальеые показатели по нормативу начислялись
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Гость
10 минут назад
А как же про газовые службы? Где вовремя не прошедшие ТО оборудование в квартире начисляются штрафы и весь поезд могут отключить от газа. Темболее в квартире ТО небыло пройдено 8-10 лет.
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