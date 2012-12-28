«Квадра» не меняет систему оплаты: информацию из соцсетей компания назвала фейком

Компания «Квадра» сообщила о разошедшейся по соцсетям фейковой информации: якобы плата за отопление становится фиксированной вне зависимости от температурного режима в доме.«Информация не соответствует действительности. Все начисления производятся в соответствии с действующим законодательством на основе установленных тарифов и нормативов. При этом если в доме установлен общедомовой прибор учёта тепловой энергии и управляющая компания вовремя передала показания начисления производятся только по фактическому потреблению», — сообщили в пресс-службе «Квадры».