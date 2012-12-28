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сегодня, 09:23
9

«Квадра» не меняет систему оплаты: информацию из соцсетей компания назвала фейком

Компания «Квадра» сообщила о разошедшейся по соцсетям фейковой информации: якобы плата за отопление становится фиксированной вне зависимости от температурного режима в доме.

«Информация не соответствует действительности. Все начисления производятся в соответствии с действующим законодательством на основе установленных тарифов и нормативов. При этом если в доме установлен общедомовой прибор учёта тепловой энергии и управляющая компания вовремя передала показания начисления производятся только по фактическому потреблению», — сообщили в пресс-службе «Квадры».

ЖКХ
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
34 минуты назад
61 кв м плата за отопление 4т... По нормативу... Отопление было 8 дней.
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Сергей
37 минут назад
Не переживайте, как драли так и будем драть
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Фауст
сегодня, 10:21
По большому счёту ничего это не меняет..., что так, что так! Всегда возьмут столько, сколько надо..., не будет хватать, увеличат тариф..!
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Галина
сегодня, 10:08
По ул. БАУМАНА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ВЗЯЛИ ПО 3400 руб. За что?
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Света
сегодня, 10:02
Липовская 12 1ком .КВ.за11 дней 2.900.принесли по Нормативу!
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Гость
сегодня, 10:01
А почему бы не подумать нашим градоначальникам об том чтобы все сведения по ОДПУ шли бы на прямую КВАДРЕ а не задействовать здесь не надёжных УК, которые каждый год не делают свои обязанности или просто холатно относятся? Это же проблема возникает не первый год, с передачей параметров. Ведь в других городах это идёт на прямую к поставщику, а у нас через посредника. Или же это кому то выгодно так делать? Тоесть путаница каждый год, что нет после этого ответственных и наказаний.
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александр
21 минуту назад
100 % в квадре деньги получаешь
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Так как есть
сегодня, 09:31
На терешковой 42 за октябрь начислили за 15 дней а отопление было 4 дня. и пофиг контролирующим органам на такое воровство, все тихо.
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бабушка Нюра
сегодня, 09:27
Когда отопление включите? Ноги мёрзнут
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