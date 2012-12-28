Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Петровском парке Ельца ловят гигантских толстолобиков несмотря на запрет
Общество
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область снег с дождем
Погода в Липецке
В центре Липецка и в районе улицы Кривенкова пройдут ремонты теплостей: подача тепла будет ограничена
Общество
Организатор поджогов и их юный исполнитель задержаны в Липецке
Происшествия
Сегодня в Липецке: найти друг друга или исчезнуть в загробном мире, новогодний корпоратив, отключение горячей воды
Общество
После вмешательства приставов липчанину купили за счёт бюджета инъекции стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку
Здоровье
Надо ли законодательно ограничить рост цен на картофель?
ПозиTиV
Липецкая вечЁрка: снос жилого дома, опухоль с футбольный мяч и новые парковочные правила
Общество
Дыру в Ельце засыпали
Происшествия
Читать все
Героев СССР и Героев России освободят от уплаты туристического налога в Липецке
Общество
После вмешательства приставов липчанину купили за счёт бюджета инъекции стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку
Здоровье
Спрятавший труп погибшей пассажирки в лесу водитель получил 6 лет колонии-поселения
Происшествия
Дело о пьяном угоне «Шкоды» от торгового центра по улице Неделина дошло до суда
Происшествия
Транспортная развязка на кольце Трубного завода находится в планах правительства области
Общество
В Липецке закончили капремонт 1-й гимназии
Общество
Ничего святого: ельчанина обманули при покупке ходунков для инвалидов
Происшествия
В ближайшие три дня в Липецкой области будет бушевать ветер
Погода в Липецке
«Надо ставить цель — миллиард рублей!»
Общество
Из «L-сити» эвакуировали посетителей
Происшествия
Читать все
Общество
882
сегодня, 10:23
17

Героев СССР и Героев России освободят от уплаты туристического налога в Липецке

С 1 января в Липецке будут взимать новый налог.

Сегодня сессия городского Совета проголосовала за предложение мэрии ввести новый налог — туристический. Его будут взимать с гостей города, которые остановятся в гостиницах. Ставка налога — 1 % от стоимости проживания в номерах, но не меньше 100 рублей. В следующем году бюджет города прогнозно получит 33 млн рублей от введения этого налога.

Ставка налога будет расти на 1% в год. В итоге к 2029 году его ставка вырастет до 5%.

От налога будут освобождены жители Липецка и Липецкой области и ряд льготников. В их числе Герои Советского Союза и Герои России, полные кавалеры орденов Славы, Герои соцтруда, участники СВО, награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда»,«Житель осажденного Сталинграда», «Житель осажденного Севастополя», инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды.

Депутат Евдокия Бычкова обратилась к председателю департамента финансов мэрии Татьяне Григоровой с просьбой тратить средства от нового налога на благоустройство города:

— Центр город нам необходимо больше благоустраивать, чтобы было больше мест притяжений для туристов.
налоги
туристический налог
5
0
1
0
19

Комментарии (17)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
1
3 минуты назад
Это сколько должно быть туристов чтобы получить 33млн.руб. за год?
Ответить
Алькаш
сегодня, 12:36
Мы все туристы.Проездом в этом мире.
Ответить
Нервная мать
50 минут назад
Точно сказано
Ответить
Биба
сегодня, 12:07
Интересно, а как освобожденные от налога группы будут по факту от него освобождены? Если платит налог гостиница, то будут ставить разные цены на проживание для разных соц. категорий людей? Ага, охотно верю.
Ответить
...
сегодня, 11:51
Герои Советского Союза, житель Блокадного Ленинграда, житель осажденного Сталинграда .Сколько их осталось? Какой у них возраст для туризма?
Ответить
Я думаю
сегодня, 11:48
Для привлечения туристов скидку надо делать, а не вводить сборы!!! Дааа, воздух у нас особенный, особенно кокохим!!! А уж на тракторном порой, так вообще песня. Не знаешь, как проехать быстренько.
Ответить
коля
сегодня, 11:41
Посещение чего .у нас тут.за что 100р.воды из бювета попить.)))
Ответить
Лиза
сегодня, 11:18
Странная фраза: "От налога будут освобождены жители Липецка и Липецкой области и ряд льготников". А что, и с липчан хотели брать туристический налог?
Ответить
Налог
сегодня, 11:13
На грязный воздух и черный снег
Ответить
it_happens
сегодня, 11:08
А че мелочится давайте ВИЗУ введем! Пусть оформляют чтобы трубы нашего драгоценного увидеть!
Ответить
Савелий
28 минут назад
И рабочие места под сотрудников визового центра можно будет создать! Это сколько нужных городу людей можно будет трудоустроить?
Ответить
Ваше имя
сегодня, 11:15
В точку. Пошлина за визу почти покроет расходы на содержание Липецкого консульства. Ну и из бюджета нужно будет немного субсидий. Для развития туризма. Туристы едут туда где самые красивые презентации, это давно известно.
Ответить
...
сегодня, 11:07
А что будет если не платить? лишат гражданства?
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru