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Общество
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сегодня, 10:23
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Героев СССР и Героев России освободят от уплаты туристического налога в Липецке
С 1 января в Липецке будут взимать новый налог.
Ставка налога будет расти на 1% в год. В итоге к 2029 году его ставка вырастет до 5%.
От налога будут освобождены жители Липецка и Липецкой области и ряд льготников. В их числе Герои Советского Союза и Герои России, полные кавалеры орденов Славы, Герои соцтруда, участники СВО, награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда»,«Житель осажденного Сталинграда», «Житель осажденного Севастополя», инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды.
Депутат Евдокия Бычкова обратилась к председателю департамента финансов мэрии Татьяне Григоровой с просьбой тратить средства от нового налога на благоустройство города:
— Центр город нам необходимо больше благоустраивать, чтобы было больше мест притяжений для туристов.
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