Героев СССР и Героев России освободят от уплаты туристического налога в Липецке

С 1 января в Липецке будут взимать новый налог.



Сегодня сессия городского Совета проголосовала за предложение мэрии ввести новый налог — туристический. Его будут взимать с гостей города, которые остановятся в гостиницах. Ставка налога — 1 % от стоимости проживания в номерах, но не меньше 100 рублей. В следующем году бюджет города прогнозно получит 33 млн рублей от введения этого налога.Ставка налога будет расти на 1% в год. В итоге к 2029 году его ставка вырастет до 5%.От налога будут освобождены жители Липецка и Липецкой области и ряд льготников. В их числе Герои Советского Союза и Герои России, полные кавалеры орденов Славы, Герои соцтруда, участники СВО, награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда»,«Житель осажденного Сталинграда», «Житель осажденного Севастополя», инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды.Депутат Евдокия Бычкова обратилась к председателю департамента финансов мэрии Татьяне Григоровой с просьбой тратить средства от нового налога на благоустройство города:— Центр город нам необходимо больше благоустраивать, чтобы было больше мест притяжений для туристов.