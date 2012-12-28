Есть все же разум во вселенной, раз не выходит на контакт!

Итоги недели.

Такого в Липецке еще не было: во вторник утром в микрорайоне «Университетский», а днем у раскопки на улице Индустриальной. С этого и начнем.Жуткие видео появились в соцсетях во вторник утром: в микрорайоне «Университетский» у дома №1 по улице Замятина двое молодых людей, с которыми была девушка, избили дворника управляющей компании.— 69-летний дворник сделал им замечание, чтобы те не мусорили. Но пожилого человека сбили с ног и жестоко избили, — рассказал GOROD48 директор УК Европейская Юрий Костин.Тут же выяснилось, что, тоже работница этой «управляшки». Избитые попали в больницу. Мужчина, получивший пару ударов ногой в голову, впал в кому.. К счастью, уже в среду у него наметилась положительная динамика.— Хороши пенсии у нас, если мужчине в 69 и женщине в 65 лет приходится работать, — заметил— Сейчас запишут видео в соцсетях с извинениями, и все спустят на тормоза, — заявилаНе спустили.. Это, конечно, странно, поскольку возбужденное по ч.1 ст. 213 («хулиганство») уголовное дело расследует полиция. Но заявление Бастрыкина, которому, кажется, есть дело до всего, что происходит в стране, свой эффект сделало: уголовное дело тут же передали от дознавателя следователю, которыйВо вторник днем на Индустриальной застрелили 40-летнего сотрудника компании «Теплосфера», подрядчика «Квадры». По словам очевидцев, это случилось на месте работ по замене участка сети. Послышался щелчок, слесарь упал на колено, начал кричать от боли, затем потерял сознание и умер до приезда «скорой». У погибшего осталась жена и двое малолетних детей. Гендиректор «Теплосферы» Алексей Гуськов, предположил. Кто-то выстрелил в сторону людей. Возможно, из одного соседних с раскопками домов.Так оно и было — Сергея Коротаева. Через день. Им оказался 43-летний Олег Смыков, гендиректор регионального подразделения ООО «Национальный фумигационный центр». По одному из мест его жительства, в загородном доме в Горицах нашли ту самую «воздушку», из которой был произведен роковой выстрел.В четвергпо ходатайству Следкома до 16 сентября. Адвокат Олега Смыкова утверждал, что роковой выстрел был случайным. Мол, его клиент просто смотрел в прицел винтовки на место раскопки «Квадры» из окна своей квартиры и нечаянно нажал на курок. Но есть и вторая версия произошедшего: коммерсант разругался со слесарем из-за коммунальных работ: раскопки мешали проезду его машины, а машина Смыкова мешала замене теплотрассы.— Как можно смотреть в прицел винтовки и случайно выстрелить? Да никак. Сначала нужно было зарядить винтовку, — заметил— Если он винтарь отвез в загородный дом, значит, пытался замести следы, — решил— Теперь одного похоронят, второго посадят. Оно того стоило? Горя и слез близких. Очень дикая история, — резюмировалаА в пятницу суд избирал меру пресечения избившим дворника выпускникам колледжа искусств имени Игумнова 21-летним Тимуру Халматову и Алексею Тонкодубенко по обвинению в хулиганстве, совершенном группой лиц. Юля, девушка Халматова, заявила, что Тимур был вынужден защищать ее и себя от агрессивного деда:Однако переупаковщиков возврата товара в сети «Валдберриз», накануне избиения четы дворников всю ночь зависавших в питейном заведении, все жеПо поводу резонансного убийства работника «Теплосферы» высказался даже губернатор, — написал Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.Это действительно дикие случаи. С одной стороны, виной тому повальная деградация населения, всеобщее озлобление, отсутствие общей культуры. Можно, получается, получить дипломы хоровых дирижеров и певцов, быть лауреатами Всероссийских конкурсов и петь на Олимпиаде, а потом взять и жестоко избить стариков дворников! Ожесточение и ненависть накрыли страну и кажется, что дальше все будет только хуже.С другой стороны, липчан задолбал перманентный кризис в ЖКХ, все эти бесконечные отключения воды и света, загаженные подвалы, текущие трубы, раскопки, которыми вдоль и поперек перерыт город, отсутствие всякого движения в местах проведения земляных работ, тотальная расхлябанность «управляшек».Вот и на этой неделе GOROD48 писал о некоторых таких вещах, которые выбешивают людей. В раскопку на улице Индустриальной, у которой был убит слесарь, сначала, а затем пожарная машина не смогла проехать на пожар. После трагического инцидента. В минувшее воскресение, например, в «Елецком» забил гейзер, а «РВК-Липецк» сообщило, что. А ночью в четверг утром. До момента ликвидации утечки жители были без воды, и это — в 30+!Накануне празднеств в честь Дня города. Это — один из малочисленных примеров исполнения вовремя муниципального контракта. Интересно, когда придется снова черпать с его дна грязь, ведь в целом за время его очистки толщу ила сняли всего лишь на 70-80 сантиметров?Но заказчик счел, что и так сойдет. Кстати,, но это очевидно не так: после масштабного благоустройства в 2018 году у драмтеатра разъехались плитка и гранитные ступени. Кстати, в Липецке — 88 уличных и дворовых лестниц. Но на муниципальном балансе находятся пока лишь семь из них.. Так объяснила депутатам горсовета чахлый вид саженцев директор МУП «Зеленхоз». Весной в городе посадили всего 100 деревьев, остальные 1 700 посадят осенью. Из них полторы тысячи — липы. Они хорошо переносят климат средней полосы. Но сажать одни только липы было бы неправильно. Поэтому в городе появляются дубы, березы, клены и декоративные яблони. Однако «Зеленхоз» и подрядчики мэрии лишь год поливают молодые деревца, а надо бы три. Результат — налицо. Зато у мэрии и у горсовета клумбы летом поливают регулярноЛипецк — грязный город. Об этом — каждый второй комментарий наших читателей. А какова кратность уборок улиц и тротуаров? На этот вопрос от депутатов горсовета чиновники ответить отчего-то не смогли. Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев лишь признал, что необходимая кратность подметаний улиц и тротуаров, их влажная уборка не выдерживается профильным муниципальным предприятием.Пока в городе мыли только несколько центральных улиц. Но после того, как МБУ «Управление благоустройства Липецка» получило четыре новых автоцистерны, поливать пообещали и другие.— таким было пожелание мэра Липецка Романа Ченцова водителям МБУ, которым он вручил ключи от новых дорожных машин. Емкость их цистерн — восемь кубов (у старых машин — семь, у маленьких «Чистиков», применяемых для помывки тротуаров — полтора). Такая машина на одной заправке водой может полдня поливать улицы.До сих пор, кстати, в Липецке не решен вопрос, кому вывозить из дворов спиленные деревья и траву.— обратились к GOROD48 жильцы дома №61а по улице Депутатской. И это странно: все, что находится на контейнерной площадке — вывозит региональный оператор, «ЭкоПром-Липецк». А за чистоту вокруг нее отвечает управляющая компания. И все! Точка!А мы спросили у горожан:— К сожалению, уже никак, — был и такой ответ.Накануне праздничных мероприятий Дня города глава Липецка Роман Ченцов заявил GOROD48:В этом коротком интервью он ответил на вопросы о своем стиле и методах работы и о главных задачах, стоящих перед муниципалитетом.В понедельник. Парнишка получил травмы, попав под «Опель-Астру» на нерегулируемом пешеходном переходу напротив дома №59 по улице Стаханова. Вечером того же дня. Подросток вылетел на мигающий желтый прямо под колеса «Мазды».— Не волнуйся, меня сбила машина. Меня везут в травмпункт областной детской больницы, — сказал подросток по телефону маме.Кстати, во время оказания первой помощи мальчишке в стоящую на дороге со включенными аварийными сигналами «Мазду» врезался другой автомобиль. Водитель обругал хозяйку «японки» за то, что та не выставила на дороге красный треугольник, сел в машину и уехал с места совершенной им аварии!А во вторник. «25 несовершеннолетних мотоциклистов за половину лета мы еще не лечили!» — в областной детской больнице взвыли от наплыва травмированных детей и подростков с начала летних каникул.— С началом летних каникул к нам ежедневно попадают на лечение по нескольку детей и подростков, получивших травмы при езде на скутерах, велосипедах, электрических и обычных самокатах. Сейчас вся клиника забита покалеченными. У меня сложилось впечатление, что молодому поколению о правилах дорожного движения не рассказывают ни родители, ни учителя, — прокомментировал все такие ДТП главврач областной детской больницы Сергей Голобурдин.— Остановите уже этот беспредел с самокатами. Хватит травм и наездов. Никто правила не соблюдал и соблюдать не будет. Запретите совсем. Неужели так важны деньги и не важны дети, их жизнь и здоровье? – написал читатель с никомПо данным ГАИ,, в том числе 11 несовершеннолетних.— Каждый день мы пишем про травмированных детей и подростков, которые разбиваются на электросамокатах. Не хотите стать мэром, запретившим прокат таких средств передвижения для молодежи, о чем недавно говорил губернатор? – спросил GOROD48 Романа Ченцова.. Эта та проблема, которую мы сами себе и придумали. Для кого-то электросамокаты — бизнес, способ легкого заработка, а для молодежи, которая чаще всего и пользуются ими, развлечение, которое ведет к беде. У подростков чувство самосохранения еще не такое развитое, как у взрослых, поэтому они не учитывают всех рисков езды с ветерком. С губернатором и с силовым блоком мы думаем над комплексом мер, которые бы прекратили эту дорожную бойню с участием подростков. Есть и еще одна беда — на электросамокатах часто ездят пьяные взрослые. Посмотрите, сколько много бутылок и банок из-под спиртного по утрам на каждой остановке! Ни один мэр и ни один губернатор простыми запретительными мерами с этим не справится. Без общественного порицания этого зла проблему не решить, — ответил мэр.. Строения располагаются прямо на берегу реки Матыры в селе Аннино. Владелец особняка вопреки требованиям ч. 6 ст. 6 Водного кодекса РФ создал препятствия для общего пользования береговой полосой водного объекта. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. Вопрос: будет ли исполнено это решение Фемиды?— Вы поосторожней. Небось тоже гендиректор и ружжо есть, — написал кто-то под этой новостью и угадал: владелец этого дома — один из самых состоятельных липецких коммерсантов.Тем временем. Компания «РВК-Липецк» заключила новый договор — с организацией из Москвы. А еще выяснилось, что. Главный санитарный врач региона Владимир Коротков призвал депутатов и мэрию активно вовлечься в работу по спасению подземных запасов питьевой воды. В Липецке пока еще можно пить воду из крана, но в городской водопровод год от года попадает все больше железа и нитратов, а также болезнетворных бактерий. Источником загрязнения в который раз названы сбросы нечистот в Каменный лог, отсутствие централизованной канализации в местах частной застройки, обилие птицефабрик и животноводческих ферм неподалеку от городских водозаборов. О проблемах говорят годами — но все без толку.. То, что мэрия Липецка опять ввела запрет на купание на городских пляжах, не новость. Вода в реке загрязнена тем же, что и водоносный горизонт, из которого мы пьем. Но на канализование частного сектора Сокола, Ниженки, Коровино, села Сырского у мэрии никогда нет средств.Тем временем этим жарким летом гибель людей на воде приобрела черты регионального бедствия. Так, во вторник утром мы сообщили, что из реки Воргол в Ельце досталис начала купального сезона, а вчера рассказали о 24-м погибшем:. И просят недорого — всего-то 11,4 миллиона рублей.. В ней живут пенсионерка со взрослой дочерью. Первая попала в сложную жизненную ситуацию по болезни, вторая — за компанию.. Иностранец въехал в Россию в 2018 году как спортивный болельщик по многократной визе, но потом остался на ПМЖ.