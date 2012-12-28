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сегодня, 14:39
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Ребенок липецких туристов в Санкт-Петербурге выпал из окна

Четырехлетний малыш упал с высоты третьего этажа съемной квартиры на набережной Мойки. Спас малыша балкон этажом ниже. 

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку по факту падения малолетнего мальчика с высоты в Центральном районе города. 

Как сообщили в региональном СКР, трагический случай произошел 28 августа в доме на набережной реки Мойки. Как уточняет ТАСС, трехкомнатную квартиру снимали родители с двумя детьми, приехавшие в Северную столицу на отдых из Липецка. Накануне днем, около 14:00, семья вернулась с прогулки, после чего отец лег спать в одной из комнат, а мать осталась с младшим сыном  в другой. Около 17:00 мужчина услышал детские крики и бросился на кухню, где обнаружил распахнутое окно без находившейся там ранее «москитной сетки».

Выглянув наружу, отец увидел ребенка на крыше балкона второго этажа. Он немедленно разбудил супругу и попытался попасть в квартиру нижнего этажа, на чей балкон упал мальчик, однако ему не открыли дверь. В итоге мать пострадавшего и случайные прохожие вызвали экстренные службы. Спасатели оперативно сняли мальчика с балкона и передали его медикам для госпитализации в детскую больницу.

По данному факту следователь следственного отдела по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу выполняет комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех причин и обстоятельств, способствовавших травмированию малолетнего.
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Комментарии (2)

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Влад
37 минут назад
Уберите кавычки с москитной сетки
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Александр Н.
40 минут назад
Скорейшего выздоровления малышу.
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