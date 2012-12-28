Подрядчик из Санкт-Петербурга сорвал сроки реконструкции станции аэрации в Липецке

Концессионер, «РВК-Липецк», заключил новый договор — с московской компанией «РВК.Экосервис».

Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета заместитель гендиректора компании «РВК-Липецк» Дмитрий Будюкин сообщил о том, что подрядчик из Санкт-Петербурга сорвал сроки реконструкции станции аэрации.Концессионер, компания «РВК-Липецк», обязался вложить в реконструкцию МУП «Липецкая станция аэрации» 4,5 млрд рублей. Генподрядчику, компании «ИнноТехМаш» из Санкт-Петербурга, предстояло решить несколько задач, разбитых на два этапа. На первом из них станция аэрации должна была пополнится цехом предварительной грубой фильтрации сточных вод, все четыре аэротенка — оборудованы новыми системами подачи воздуха, системами аэрации и перемешивания, что позволило бы микроорганизмам быстрее извлекать из канализационных стоков нитраты. Предполагалось смонтировать оборудование для обезвоживания илового осадка и построить новый трубопровод с узлами учета сброса очищенных вод в реку Воронеж.По словам Дмитрия Будюкина, подрядчик еще в прошлом году смог выполнить работы на 134 миллиона рублей, а в этом — лишь на 32 миллиона из запланированных 356 миллионов. Компания «ИнноТехМаш» сумела завершить работы лишь на одном аэротенке и частично выполнить иные работы, серьезно выбившись из графика перового этапа, предусматривавшего окончание который реконструкции участков механической и биологической очистки сточных вод в этом году.Причинами срыва контракта были названы сложная система финансирования проекта из трех источников, рост цен на материалы, необходимость замены из-за санкций импортного оборудования на то, что сделано в России. Поэтому в июне «РВК-Липецк» расторг контракт с компанией «ИнноТехМаш» и позже заключил новый — со столичным ООО «РВК.Экосервис». Со следующей недели новый подрядчик должен выйти на работу. Но наверстать упущенное время концессионеру вряд ли будет возможно, так как аэротенки, по словам Дмитрия Будюкина, можно реконструировать в порядке очереди.— Выходит, сроки реконструкции станции аэрации смещаются вправо? Значит, 25 тысячам жителей района Тракторного еще несколько лет страдать из-за зловония, распространяемого залежами илового остатка? — задался вопросами депутат от этого района Игорь Крутских.Из ответа Дмитрия Будюкина следовало, что да, первый этап по срокам сорван. Но если говорить об иловом осадке, то его утилизация путем сжигания в специальных печах должна начаться после окончания работ второго этапа концессии в 2026 году, и этот срок никто не отменял. К этому времени с нуля должен быть построен цех механического обезвоживания отходов и комплекс его утилизации:— Тогда мы начнем постепенно избавляться от скопившегося на территории станции 200 тысяч тонн спрессованного осадка.Напомним, что в 2022 году правительство области одобрило концепцию «Росводоканала» по модернизации водопроводных и канализационных сетей Липецка сроком на 49 лет стоимостью 15,9 миллиарда рублей. Получив в концессию городские водопровод и канализацию, ООО «РВК-Липецк» встало перед фактом обновления «хвоста», городской станции аэрации как конечной точки переработки нечистот и сброса очищенной воды в реку Воронеж.