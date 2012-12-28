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52 минуты назад
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Подрядчик из Санкт-Петербурга сорвал сроки реконструкции станции аэрации в Липецке

Концессионер, «РВК-Липецк», заключил новый договор — с московской компанией «РВК.Экосервис».

Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета заместитель гендиректора компании «РВК-Липецк» Дмитрий Будюкин сообщил о том, что подрядчик из Санкт-Петербурга сорвал сроки реконструкции станции аэрации.

Концессионер, компания «РВК-Липецк», обязался вложить в реконструкцию МУП «Липецкая станция аэрации» 4,5 млрд рублей. Генподрядчику, компании «ИнноТехМаш» из Санкт-Петербурга, предстояло решить несколько задач, разбитых на два этапа. На первом из них станция аэрации должна была пополнится цехом предварительной грубой фильтрации сточных вод, все четыре аэротенка — оборудованы новыми системами подачи воздуха, системами аэрации и перемешивания, что позволило бы микроорганизмам быстрее извлекать из канализационных стоков нитраты. Предполагалось смонтировать оборудование для обезвоживания илового осадка и построить новый трубопровод с узлами учета сброса очищенных вод в реку Воронеж.

По словам Дмитрия Будюкина, подрядчик еще в прошлом году смог выполнить работы на 134 миллиона рублей, а в этом — лишь на 32 миллиона из запланированных 356 миллионов. Компания «ИнноТехМаш» сумела завершить работы лишь на одном аэротенке и частично выполнить иные работы, серьезно выбившись из графика перового этапа, предусматривавшего окончание который реконструкции участков механической и биологической очистки сточных вод в этом году.

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Причинами срыва контракта были названы сложная система финансирования проекта из трех источников, рост цен на материалы, необходимость замены из-за санкций импортного оборудования на то, что сделано в России. Поэтому в июне «РВК-Липецк» расторг контракт с компанией «ИнноТехМаш» и позже заключил новый — со столичным ООО «РВК.Экосервис». Со следующей недели новый подрядчик должен выйти на работу. Но наверстать упущенное время концессионеру вряд ли будет возможно, так как аэротенки, по словам Дмитрия Будюкина, можно реконструировать в порядке очереди.

— Выходит, сроки реконструкции станции аэрации смещаются вправо? Значит, 25 тысячам жителей района Тракторного еще несколько лет страдать из-за зловония, распространяемого залежами илового остатка? — задался вопросами депутат от этого района Игорь Крутских.

Из ответа Дмитрия Будюкина следовало, что да, первый этап по срокам сорван. Но если говорить об иловом осадке, то его утилизация путем сжигания в специальных печах должна начаться после окончания работ второго этапа концессии в 2026 году, и этот срок никто не отменял. К этому времени с нуля должен быть построен цех механического обезвоживания отходов и комплекс его утилизации:

— Тогда мы начнем постепенно избавляться от скопившегося на территории станции 200 тысяч тонн спрессованного осадка.

Напомним, что в 2022 году правительство области одобрило концепцию «Росводоканала» по модернизации водопроводных и канализационных сетей Липецка сроком на 49 лет стоимостью 15,9 миллиарда рублей. Получив в концессию городские водопровод и канализацию, ООО «РВК-Липецк» встало перед фактом обновления «хвоста», городской станции аэрации как конечной точки переработки нечистот и сброса очищенной воды в реку Воронеж.
концессия
станция аэрации
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Помним
6 минут назад
В советские время все местные объекты делались своими силами. А теперь по стране мотаются какие-то фирмы.
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аналитик
16 минут назад
При средней численности персонала в 121 человек прибыль составляет 8 миллионов . да это вообще ноль для организации
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аналитик
20 минут назад
Деньги отмывают , а заключают договор с некомпетентными организациями. отсюда и вахканалия
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Пешеход
13 минут назад
Сто процентов с вами согласен. Нужно ещё наказывать кто с подрядчиком договор заключали. А то поделили и в разбег
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