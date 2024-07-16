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1325
50 минут назад
10

В «Университетском» избили еще и жену дворника, также работницу управляющей компании

Мужчина госпитализирован в отделение нейрохирургии областной больницы, его супруга получает помощь в травматологии.

В истории с избиением дворника УК «Университетский» появились новые обстоятельства — медицинская помощь потребовалась и его жене, также работнице управляющей компании.

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— Наш 69-летний сотрудник госпитализирован в отделение нейрохирургии областной больницы. В больницу его доставили без сознания. Сейчас ему проводят комплекс диагностических процедур. А я нахожусь рядом с его 65-летней женой, которой тоже досталось от молодых нелюдей. Женщина проходит обследование в травмпункте: у нее кровоподтеки на руках, полученные во время борьбы с хулиганьем, когда она пыталась оттащить напавших от ее мужа, — сказал GOROD48 директор УК «Университетская» Юрий Костин.

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Напомним, что на дворника группа молодых людей напала в 8 часов утра после того, как он сделал им замечание об оставленном им мусоре на детской площадке. Мужчину нещадно избили. Досталось и его жене. Всех участников нападения задержала полиция.
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Комментарии (10)

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Сначала новые
1
35 минут назад
теперь пусть принудительно убирают весь микрорайон! И возмещают ущерб семье!
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48
30 минут назад
Вы в своем уме? Их сажать надо, это уголовное преступление! Может их домой отпустить?
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Конец
38 минут назад
Что творится в этом мире? Куда мы пришли. Избить стариков- это уму непостижимо.
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Гостья
43 минуты назад
Ужас какой. Все руки синие. Вот нелюди.
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Ужас
44 минуты назад
Нашли кого бить- деда 69 лет и бабку 65 лет! Ужас, ужас
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Наталья
40 минут назад
А что других можно бить?
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Ужас
36 минут назад
А что других можно бить? Не задавайте неразумных вопросов! Речь о том, что знали, что бьют беззащитных, а не ровно свою.
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Наталья
29 минут назад
Не задавайте неразумных вопросов! Речь о том, что знали, что бьют беззащитных, а не ровно свою. Ужас, да уж, действительно, других бить можно по вашим рассуждениям!
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Ужас
17 минут назад
Ужас, да уж, действительно, других бить можно по вашим рассуждениям! Вы читаете между строк! Речь о том, что бить-это это статья, а бить беззащитных- это еще более строгая статья! А не просто полы им мести, как пишут.
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???
30 минут назад
Не задавайте неразумных вопросов! Речь о том, что знали, что бьют беззащитных, а не ровно свою. Ну, то есть ровню все-таки можно? Это вы вещи неразумные пишете, а не вопросы вам задают. Насилие есть насилие.
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