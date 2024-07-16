Липецкая вечЁрка: атака БПЛА, Комсомольский пруд заполнят водой, и сражение за жизнь 4-летней малышки
Девочка сказала, что пойдет на кухню попить воды, а сама залезла на подоконник и выпала из окна
Происшествия
1325
50 минут назад
10
В «Университетском» избили еще и жену дворника, также работницу управляющей компании
Мужчина госпитализирован в отделение нейрохирургии областной больницы, его супруга получает помощь в травматологии.
— Наш 69-летний сотрудник госпитализирован в отделение нейрохирургии областной больницы. В больницу его доставили без сознания. Сейчас ему проводят комплекс диагностических процедур. А я нахожусь рядом с его 65-летней женой, которой тоже досталось от молодых нелюдей. Женщина проходит обследование в травмпункте: у нее кровоподтеки на руках, полученные во время борьбы с хулиганьем, когда она пыталась оттащить напавших от ее мужа, — сказал GOROD48 директор УК «Университетская» Юрий Костин.
Напомним, что на дворника группа молодых людей напала в 8 часов утра после того, как он сделал им замечание об оставленном им мусоре на детской площадке. Мужчину нещадно избили. Досталось и его жене. Всех участников нападения задержала полиция.
1
3
16
1
1
Комментарии (10)