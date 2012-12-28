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1757
59 минут назад
16

В Липецке застрелен сотрудник одной из энергокомпаний

На месте убийства работают эксперты-криминалисты и следователи

Как стало известно GOROD48, сегодня около полудня на улице Индустриальной застрелили сотрудника одной из энергокомпаний

По словам очевидцев, велись работы по ремонту теплосети, у рабочей техники стояли три человека. Произошел щелчок или хлопок и один из них упал на колено, начал кричать от боли, а затем потерял сознание и скончался.

В данный момент на месте убийства работают эксперты-криминалисты и следователи.

Подробности выясняются.

Как стало известно, погибший - сотрудник подрядной организации ПАО «Квадра» - ООО «Теплосфера».

- Сотрудники филиала потрясены произошедшим. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего и окажем необходимую помощь, - сообщили GOROD48 в ПАО «Квадра».
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
14 минут назад
Я вообще в шоке от прочитанного. Неадекватные комментаторы, совсем с ума посходили что-ли? У меня каждый день под окноми свора бродячих псов 20+ носятся с 2 ночи до 6 утра, лай ужасный. И что мне из выйти и перестрелять?? Те, кто ищут оправдания преступнику, вам все вернется!
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Папа Карло.
5 минут назад
Квадра это зло.
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Бабаха
22 минуты назад
У народа уже терпение кончилось от раскопок, от отключения воды, ладно они капают , они нормально после асфальт положить не могут после своих раскопок, машина подлетает на метр после их работ
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ded
23 минуты назад
ну что, обратно в 90е катимся?
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Липчанин
30 минут назад
Это не простой сотрудник, а сложный. В простого кто стрелять будет и за что? Копайте глубже.
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Эксперт.
30 минут назад
Квадру начали отстреливать за их беспредел, который они творят с людьми.
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живу рядом
21 минуту назад
Погиб простой работяга.
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Инвалид
31 минуту назад
Новости читать невозможно и избили и убили.90-е возвращаются что ли.У людей денег нет или очень "много". Беспредел полный и на дорогах, в магазинах, транспорте,вообще везде.Хамство, ругань, неуважение.Хоть день металлурга давайте отметим нормально.
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Гость
32 минуты назад
Что за черти сегодня кошмарят рабочий класс? Перегрелись совсем ?
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Ннн
32 минуты назад
Наверно нервы у жильцов сдали,один шум от них
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живу рядом
23 минуты назад
Да, нервы на пределе. Мало того что шум и пыль весь день, так ещё и машыны по двору носятся, так как улице перекопали.
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Феликс
36 минут назад
И на Трампа 2 дня назад покушались так-же. прослеживается связь
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Вован
37 минут назад
Металл не поделили?
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