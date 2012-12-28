В Липецке застрелен сотрудник одной из энергокомпаний

На месте убийства работают эксперты-криминалисты и следователи

Как стало известно GOROD48, сегодня около полудня на улице Индустриальной застрелили сотрудника одной из энергокомпанийПо словам очевидцев, велись работы по ремонту теплосети, у рабочей техники стояли три человека. Произошел щелчок или хлопок и один из них упал на колено, начал кричать от боли, а затем потерял сознание и скончался.В данный момент на месте убийства работают эксперты-криминалисты и следователи.Подробности выясняются.Как стало известно, погибший - сотрудник подрядной организации ПАО «Квадра» - ООО «Теплосфера».- Сотрудники филиала потрясены произошедшим. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего и окажем необходимую помощь, - сообщили GOROD48 в ПАО «Квадра».