Липецкая вечЁрка: атака БПЛА, Комсомольский пруд заполнят водой, и сражение за жизнь 4-летней малышки
Происшествия
1757
59 минут назад
16
В Липецке застрелен сотрудник одной из энергокомпаний
На месте убийства работают эксперты-криминалисты и следователи
По словам очевидцев, велись работы по ремонту теплосети, у рабочей техники стояли три человека. Произошел щелчок или хлопок и один из них упал на колено, начал кричать от боли, а затем потерял сознание и скончался.
В данный момент на месте убийства работают эксперты-криминалисты и следователи.
Подробности выясняются.
Как стало известно, погибший - сотрудник подрядной организации ПАО «Квадра» - ООО «Теплосфера».
- Сотрудники филиала потрясены произошедшим. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего и окажем необходимую помощь, - сообщили GOROD48 в ПАО «Квадра».
0
9
3
2
1
Комментарии (16)