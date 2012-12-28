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сегодня, 15:21
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23-летний мужчина погиб в ДТП с участием питбайка

За сутки произошли три ДТП с участием питбайков.

Накануне ночью в селе Новое Дубовое Хлевенского округа, около 01:30, 23-летний водитель питбайка не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. От полученных травм мужчина скончался на месте, а его 17-летняя пассажирка с различными травмами была экстренно госпитализирована.

Также 28 августа, в 15:30 в районе дома № 259 по улице Зои Космодемьянской 16-летний подросток на питбайке столкнулся с автомобилем «Крайслер» под управлением 57-летнего мужчины.

«В результате ДТП несовершеннолетний с травмами был доставлен в медицинское учреждение», — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

За последние сутки на территории Липецкой области произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием водителей питбайков.

В связи с этим, начальник ГИБДД Липецкой области Андрей Панасович напомнил, что питбайк — это спортинвентарь, а не транспортное средство. У него нет ПТС, номеров и световых приборов, поэтому ездить по дорогам общего пользования, обочинам и тротуарам на нем категорически запрещено даже при наличии прав категории «А». Доставлять такой мотоцикл к месту катания нужно только на другом транспорте. 

Покупка питбайка ребенку несет серьезные риски. Дети часто получают тяжелейшие травмы из-за отсутствия экипировки и высокой скорости техники. Родителей за ненадлежащее воспитание ждет штраф от 500 до 2000 рублей по ст. 5.35 КоАП РФ. Более того, передача ребенку ключей от источника повышенной опасности или поощрение его вождения может повлечь уголовную ответственность по ст. 151.2 УК РФ с наказанием вплоть до года лишения свободы.
ДТП
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Мопед этот
39 минут назад
Теперь на штраф-стоянку
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Александр Н.
42 минуты назад
Давно пора наводить порядок на дорогах.
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