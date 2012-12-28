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Спорт
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38 минут назад
Дублёры «Металлурга» попали в кризис
На втором этапе дела у команды «Профессора» неожиданно разладились.
В утешительное первенство за 11-19-е места команды выходили с учётом очков, набранных на первом этапе в играх друг с другом. У подопечных Романа Войделя выходило неплохое «сальдо»: 3 победы, 3 ничьих и ни одного поражения! При определённом раскладе Войдель мог привести дубль и к выигрышу турнира – не Бог весть какое достижение, но для «Металлурга-М» это был бы лучший результат за десятилетие.
Но близость даже локального успеха, видимо, сыграла злую шутку с молодыми футболистами. Турнир они начали с домашнего поражения от «Спартака» (Брянск), который приехал в Липецк в роли безоговорочного аутсайдера, не одержав ни одной победы в сезоне и набрав в зачёт турнира всего одно очко. Тем не менее, гости обыграли липчан – 3:1. Мяч престижа у нашей команды ближе к концу встречи забил Фёдор Дёгтев.
А вчера «Металлург-М» оказался бит в Смоленске местным «Университетом спорта». После первого тайма на табло горели нули, а затем липчане, что называется, посыпались. В воротах Максима Анисимова побывали 4 безответных мяча – 0:4.
В турнирной таблице «надежды липецкого футбола» идут на 5-м месте среди 9 команд, что соответствует общему 15-му место в СФФ «Центр» и следующий матч проводят 13 сентября на выезде с лидером утешительного турнира «Орлом - Академией Ю. Сёмина», у которого в зачёте «утешиловки» не значится ни одного проигрыша – 6 побед, 2 ничьих.
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