Дублёры «Металлурга» попали в кризис

На втором этапе дела у команды «Профессора» неожиданно разладились.

Дублёры «Металлурга» проиграли уже второй матч 2-го этапа первенства СФФ «Центр» (третий дивизион), хотя могли считаться одними из теневых фаворитов.В утешительное первенство за 11-19-е места команды выходили с учётом очков, набранных на первом этапе в играх друг с другом. У подопечных Романа Войделя выходило неплохое «сальдо»: 3 победы, 3 ничьих и ни одного поражения! При определённом раскладе Войдель мог привести дубль и к выигрышу турнира – не Бог весть какое достижение, но для «Металлурга-М» это был бы лучший результат за десятилетие.Но близость даже локального успеха, видимо, сыграла злую шутку с молодыми футболистами. Турнир они начали с домашнего поражения от «Спартака» (Брянск), который приехал в Липецк в роли безоговорочного аутсайдера, не одержав ни одной победы в сезоне и набрав в зачёт турнира всего одно очко. Тем не менее, гости обыграли липчан – 3:1. Мяч престижа у нашей команды ближе к концу встречи забил Фёдор Дёгтев.А вчера «Металлург-М» оказался бит в Смоленске местным «Университетом спорта». После первого тайма на табло горели нули, а затем липчане, что называется, посыпались. В воротах Максима Анисимова побывали 4 безответных мяча – 0:4.В турнирной таблице «надежды липецкого футбола» идут на 5-м месте среди 9 команд, что соответствует общему 15-му место в СФФ «Центр» и следующий матч проводят 13 сентября на выезде с лидером утешительного турнира «Орлом - Академией Ю. Сёмина», у которого в зачёте «утешиловки» не значится ни одного проигрыша – 6 побед, 2 ничьих.