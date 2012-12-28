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Общество
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47 минут назад
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11-летний байкер разбил голову под Липецком
«25 несовершеннолетних мотоциклистов за половину лета мы еще не лечили!»: в областной детской больнице взвыли от наплыва травмированных детей и подростков с начала летних каникул.
11-летний байкер находится в крайне тяжелом состоянии. У мальчика буквально размозжен головной мозг. Он — в коме. У врачей крайне неблагоприятный прогноз его лечения.
— К нам с началом летних каникул ежедневно попадают на лечение по нескольку детей и подростков, получивших травмы при езде на скутерах, велосипедах, электрических и обычных самокатах. У меня сложилось впечатление, что молодому поколению о правилах дорожного движения не рассказывают ни родители, ни учителя, — прокомментировал все такие ДТП главврач областной детской больницы Сергей Голобурдин.
банда
По его словам, такого наплыва в больницу травмированных детей и подростков еще не было. Сейчас вся клиника забита покалеченными. Больше всего вреди них юных рокеров, хотя права на мотоцикл категории М и подкатегории А1 можно получить в 16 лет, а категории А, В, С и подкатегорий В1 и С1 — с 18 лет. Таких байкеров в больнице — уже 25 с начала лета! Понятно, что у них — самые тяжелые травмы. А еще за эти полтора месяца хирурги оперировали трех сбитых электросамокатами детей и подростков, а также 13 несовершеннолетних самокатчиков, попавших под машины.
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