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47 минут назад
9

11-летний байкер разбил голову под Липецком

«25 несовершеннолетних мотоциклистов за половину лета мы еще не лечили!»: в областной детской больнице взвыли от наплыва травмированных детей и подростков с начала летних каникул.

— Вчера вечером к нам попал подросток с переломом ноги, а позавчера — с переломом руки. Оба — самокатчики. Оба попали под машины на дорогах. А сегодня ночью из Введенки нам привезли 11-летнего мотоциклиста. Он врезался лоб в лоб в другого, взрослого человека, который также мчался на мотоцикле по ночному селу, — сказал сегодня GOROD48 главный врач областной детской больницы Сергей Голобурдин.

11-летний байкер находится в крайне тяжелом состоянии. У мальчика буквально размозжен головной мозг. Он — в коме. У врачей крайне неблагоприятный прогноз его лечения.

— К нам с началом летних каникул ежедневно попадают на лечение по нескольку детей и подростков, получивших травмы при езде на скутерах, велосипедах, электрических и обычных самокатах. У меня сложилось впечатление, что молодому поколению о правилах дорожного движения не рассказывают ни родители, ни учителя, — прокомментировал все такие ДТП главврач областной детской больницы Сергей Голобурдин.

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По его словам, такого наплыва в больницу травмированных детей и подростков еще не было. Сейчас вся клиника забита покалеченными. Больше всего вреди них юных рокеров, хотя права на мотоцикл категории М и подкатегории А1 можно получить в 16 лет, а категории А, В, С и подкатегорий В1 и С1 — с 18 лет. Таких байкеров в больнице — уже 25 с начала лета! Понятно, что у них — самые тяжелые травмы. А еще за эти полтора месяца хирурги оперировали трех сбитых электросамокатами детей и подростков, а также 13 несовершеннолетних самокатчиков, попавших под машины.
ДТП
дети
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Оля
2 минуты назад
По делом им всем пусть научатся кататься
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Все
10 минут назад
От бездействия менеджеров!
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Нервная мать
12 минут назад
Запретить нужно хоть эти арендуемые самокаты, что на фото! Так нет, с них кто-то пилит деньги! Посмотришь, мчится лет 13 на таком, аж страх берет! Купить бы всем не купили такой, а в аренду каждый дите берет и никто не контролирует! Понаставили и рады - заработок легкий! А сколько детей пострадало?
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Олег
25 минут назад
Не учите родителей воспитывать своих детей! Нечего нам тут ювенальную юстицию внедрять!
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Захар
27 минут назад
Это проблема родителей, а не учителей. Ещё нарожают и деньги получат.
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Позитив
32 минуты назад
До каких пор родителям будет пофиг на их детей??? Это ведь статься, оставление в опасности!!! 11 лет, ночь, мотоцикл!!! Что еще должно произойти, чтоб яжматери и папаши своими мозгами соображали, прежде чем разрешать своим чадам ездить на опасном транспорте, в 11 лет и на велосипеде без присмотра нельзя оставлять!!! Все считают, что их это не может коснуться???
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Такса глубоководная.
33 минуты назад
Родители сошли с ума. На Соколе дети на очень серьёзной технике ездят. что была в ужасе.
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Стерх
34 минуты назад
11-летний байкер... скоро будет 7-летний байкер...
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Дед Митяй
35 минут назад
Где родители этого 11 летнего ребенка, если он ночью на мотоцикле гоняет? Кто ему купил мотоцикл в 11 лет? Или он угнал отцов? Так куда смотрела родители и кто учил его кататься на нем?
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