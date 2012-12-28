Пьяный грязинский лжеминёр, порезавший знакомого, отправится на скамью подсудимых

Следователи завершили работу по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Грязей, которого обвиняют сразу в двух тяжких преступлениях — ложном звонке о минировании и нанесении ножевых ранений знакомому.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, грязинец, будучи нетрезвым, взял чужой телефон и позвонил в службу «112», заявив диспетчеру, что одно из зданий социальной инфраструктуры в городе заминировано. К месту вызова экстренно стянули полицейских, спасателей и бригаду медицины катастроф, однако никаких подозрительных предметов так и не нашли.Второе преступление произошло в мае этого года на частном подворье по улице Гагарина. Во время ссоры со знакомым он несколько раз ударил его ножом в грудь и живот. Потерпевшему потребовалась срочная госпитализация. Пытаясь замести следы, нападавший заявил врачам приёмного покоя, будто нашёл истекающего кровью приятеля на лавочке и сам доставил его в больницу, однако оперативники уголовного розыска быстро выяснили что к чему.На время расследования грязинец находился под стражей, а теперь, после утверждения обвинительного заключения межрайонным прокурором, материалы дела переданы в суд. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до десяти лет колонии.