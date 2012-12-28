Александр Бастрыкин дал поручение региональному Следкому провести проверку по факту избиения дворника в Липецке
Происшествия
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сегодня, 19:56
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Александр Бастрыкин дал поручение региональному Следкому провести проверку по факту избиения дворника в Липецке
О результатах проверки Бастрыкин попросил доложить ему
Главой ведомства поручено руководителю СУ СК России по Липецкой области Шаповалову Е.В. организовать проверку и доложить об установленных обстоятельствах», — сообщили в Следственном комитете России.
Напомним, в микрорайоне «Университетский» у дома №1 по улице Замятина двое молодых людей, с которыми была девушка, избили дворника управляющей компании.
60-летний дворник сделал им замечание, чтобы те не мусорили. Но пожилого человека сбили с ног и жестоко избили.
Избитого мужчину забрала скорая помощь, а квартиру, в которой укрылись хулиганы, заблокировали жильцы многоэтажки. Вызванная на место инцидента полиция задержала двух участников избиения, которые рискнули выйти из квартиры, а ещё один молодой человек, самый активный участник нападения, закрылся в жилище, но позже задержали и его.
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