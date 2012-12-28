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сегодня, 19:56
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Александр Бастрыкин дал поручение региональному Следкому провести проверку по факту избиения дворника в Липецке

О результатах проверки Бастрыкин попросил доложить ему

« В медиапространстве сообщается, что в Липецке несколько молодых людей напали на пожилого дворника и избили его за сделанное им замечание о неубранном мусоре. Местные жители спугнули нападавших, которые скрылись.

Главой ведомства поручено руководителю СУ СК России по Липецкой области Шаповалову Е.В. организовать проверку и доложить об установленных обстоятельствах», — сообщили в Следственном комитете России.

Напомним, в микрорайоне «Университетский» у дома №1 по улице Замятина двое молодых людей, с которыми была девушка, избили дворника управляющей компании.

60-летний дворник сделал им замечание, чтобы те не мусорили. Но пожилого человека сбили с ног и жестоко избили.

Избитого мужчину забрала скорая помощь, а квартиру, в которой укрылись хулиганы, заблокировали жильцы многоэтажки. Вызванная на место инцидента полиция задержала двух участников избиения, которые рискнули выйти из квартиры, а ещё один молодой человек, самый активный участник нападения, закрылся в жилище, но позже задержали и его.
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Зоркий
33 минуты назад
Он им в отцы годится! Какой позор! Бить старика! Зверьё!
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Равшан
сегодня, 20:29
Какая зарплата дворника на университетской?Если тыщ 45-50 платят,могу заменить ушатанного старика!
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Такие
47 минут назад
Ущербные, как правильно, никого не в состоянии заменить!
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Зоя
сегодня, 20:18
какое безобразие - надеемся что эти подонки получат по заслугам!!!!
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Это роковые яйца
сегодня, 20:18
Они сами не поняли, что сделали. Так как не читали. А Бугаков им давно описал))) все последствия)
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Мать-и-мачеха
сегодня, 20:17
Зверьё! Если бы на месте этого дворника был их отец или мать? Хотя, такие и родителей своих до смерти избивают.
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Гость
сегодня, 20:03
А велосипедист? Почему про него молчат?
Ответить
Да
сегодня, 20:02
Атчтоис самокатчиком, который врезался в коляску с младенцем? Разобрались?
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