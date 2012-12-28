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Общество
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53 минуты назад
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Из нехорошей квартиры в Липецке вывезли семь «КамАЗов» мусора
В ней живут пенсионерка со взрослой дочерью. Первая попала в сложную жизненную ситуацию по болезни, вторая — за компанию.
— В этой муниципальной квартире живет женщина 1954 года рождения. Она — психически больная. Вместе с ней живет взрослая дочь, которая тоже, возможно, нездорова. Вот уже много лет хозяйка квартиры носит домой мусор с контейнерной площадки, не платит за коммунальные услуги. Ее квартира находимся в ужасном антисанитарном состоянии, она стала рассадником тараканов. В подъезде не раз видели крыс и мышей. На жителей квартиры многократно жаловались соседи. Городская администрация не раз направляла хозяйке квартиры предписания о наведении порядка, но она их игнорировала, а нас не пускала даже на порог, — рассказала предысторию «нехорошей квартиры» чиновница.
Историю разбирательства этой ситуации инициировал осенью прошлого года депутат Александр Кулаков — в его избирательном округе как раз находится поселок Дачный. Тогда он сказал, что эта женщина с дочерью готовят еду на пламени свечей из-за того, что в ее квартире из-за неплатежей энергетики отключили газ, свет и воду, а как-то жители пятиэтажки видели, как они разожгли костер на балконе. «Где гарантия, что не будет пожара?»
Что изменилось с тех пор?
Оксана Богатикова рассказала, что в ноябре администрация города обратилась в прокуратуру и суд за разрешением на принудительную госпитализацию квартиросъемщицы в психиатрических стационар. И получили на это разрешение. В декабре пенсионерку отправили на лечение в Плеханово:
— Суд возложил на ответчицу обязанность привести квартиру в порядок. На контакт с нами наконец-то пошла дочь госпитализированной женщины. И мы своими силами с помощью управляющей компании и «Экопромом» вывезли из этой квартиры 42 кубометра мусора, который уместился в семь «КамАЗов»: квартира была забита им до потолка! Нам осталось вывезти, по прикидкам, еще где-то 12 кубометров мусора. Но жалобы жильцов на эту квартиру прекратились.
Депутат Александр Кулаков поблагодарил руководителя управление муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий мэрии и тут же ее огорошил: ответственную квартиросъемщицу выписали из психиатрической клиники и она снова стала таскать в квартиру мусор!
— Я не знаю, что делать! Эта женщина ничего не боится! — воскликнула Оксана Богатикова.
… Корреспондент GOROD48 побывал в этой «нехорошей квартиры». На стук в деревянную дверь ответил старческий женский голос. Сквозь закрытые двери хозяйка потребовала оставить ее в покое, заявив, что ей мешают спать и набираться сил. Но потом двери открылись, и в тамбур выскользнула худенькая женщина вовсе не пенсионного возраста. 35-летняя Надежда оказалась дочкой женщины, о которой говорили в горсовете.
— Все у нее нормально с головой. Она так шумит, когда ее соседи доводят. Пакостят непрестанно.
Говорящая на языке героев литературных произведений ХIХ века, Надежда рассказала, что в эту квартиру она с мамой перебрались в 2011 году после смерти бабушки. Из-за того, что у нее нет никакого источника дохода по причине хронической болезни, живут они на пенсию мамы. А ее, конечно, мало на что хватает. Из-за неплатежей за коммуналку в 2016 году у них отключили свет, а в этом году — газ и горячую воду.
— Как же вы живете без света?
— Да не знаю, нужен ли он? У нас фонарик есть. Привыкли.
— Но как вы готовите горячую пищу? Суп, борщ? Где храните продукты?
— Холодильник у нас соседи утащили. А еду мы покупаем в магазине. Сейчас же есть возможность приобретать пищу, которая не требует тепловой обработки. Мы не ели горячую пищу уже полгода.
— Говорят, что ваша мама готовит еду на костре на балконе?
— Это все люди придумали. Это совершенно невероятно. Это ложь!
— А еще жалуются, что хозяйка квартиры приносит домой всякий хлам с мусорки...
— Ну, не всегда с мусорки. Ей часто люди ненужные им вещи отдают.
— Вам кто-то как-то помогает?
— Ходили к нам какое-то время из соцзащиты и перестали.
Мы разговаривали с Надеждой несколько минут. Все это время за дверями квартиры не переставая кричала, чего-то от кого-то требовала, чем-то возмущалась ее мама.
P.S. Принудительно выселить таких квартиросъемщиков с предоставлением жилья в общежитии невозможно. В мэрии попытались создать подобный прецедент, пытаясь через суд выселить из квартиры по улице Желябова, 16 психически больного человека. Вялотекущий гражданский процесс по иску городской администрации закончился только смертью ответчика.
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