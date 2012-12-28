Из нехорошей квартиры в Липецке вывезли семь «КамАЗов» мусора

В ней живут пенсионерка со взрослой дочерью. Первая попала в сложную жизненную ситуацию по болезни, вторая — за компанию.

Жуткую историю рассказала депутатам Липецкого горсовета руководитель управление муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий мэрии Оксана Богатикова: о квартире на улице Светлова в поселке Дачный, жильцы которой забили ее мусором до потолка.— В этой муниципальной квартире живет женщина 1954 года рождения. Она — психически больная. Вместе с ней живет взрослая дочь, которая тоже, возможно, нездорова. Вот уже много лет хозяйка квартиры носит домой мусор с контейнерной площадки, не платит за коммунальные услуги. Ее квартира находимся в ужасном антисанитарном состоянии, она стала рассадником тараканов. В подъезде не раз видели крыс и мышей. На жителей квартиры многократно жаловались соседи. Городская администрация не раз направляла хозяйке квартиры предписания о наведении порядка, но она их игнорировала, а нас не пускала даже на порог, — рассказала предысторию «нехорошей квартиры» чиновница.Историю разбирательства этой ситуации инициировал осенью прошлого года депутат Александр Кулаков — в его избирательном округе как раз находится поселок Дачный. Тогда он сказал, что эта женщина с дочерью готовят еду на пламени свечей из-за того, что в ее квартире из-за неплатежей энергетики отключили газ, свет и воду, а как-то жители пятиэтажки видели, как они разожгли костер на балконе. «Где гарантия, что не будет пожара?»Что изменилось с тех пор?Оксана Богатикова рассказала, что в ноябре администрация города обратилась в прокуратуру и суд за разрешением на принудительную госпитализацию квартиросъемщицы в психиатрических стационар. И получили на это разрешение. В декабре пенсионерку отправили на лечение в Плеханово:— Суд возложил на ответчицу обязанность привести квартиру в порядок. На контакт с нами наконец-то пошла дочь госпитализированной женщины. И мы своими силами с помощью управляющей компании и «Экопромом» вывезли из этой квартиры 42 кубометра мусора, который уместился в семь «КамАЗов»: квартира была забита им до потолка! Нам осталось вывезти, по прикидкам, еще где-то 12 кубометров мусора. Но жалобы жильцов на эту квартиру прекратились.Депутат Александр Кулаков поблагодарил руководителя управление муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий мэрии и тут же ее огорошил: ответственную квартиросъемщицу выписали из психиатрической клиники и она снова стала таскать в квартиру мусор!— Я не знаю, что делать! Эта женщина ничего не боится! — воскликнула Оксана Богатикова.… Корреспондент GOROD48 побывал в этой «нехорошей квартиры». На стук в деревянную дверь ответил старческий женский голос. Сквозь закрытые двери хозяйка потребовала оставить ее в покое, заявив, что ей мешают спать и набираться сил. Но потом двери открылись, и в тамбур выскользнула худенькая женщина вовсе не пенсионного возраста. 35-летняя Надежда оказалась дочкой женщины, о которой говорили в горсовете.— Все у нее нормально с головой. Она так шумит, когда ее соседи доводят. Пакостят непрестанно.Говорящая на языке героев литературных произведений ХIХ века, Надежда рассказала, что в эту квартиру она с мамой перебрались в 2011 году после смерти бабушки. Из-за того, что у нее нет никакого источника дохода по причине хронической болезни, живут они на пенсию мамы. А ее, конечно, мало на что хватает. Из-за неплатежей за коммуналку в 2016 году у них отключили свет, а в этом году — газ и горячую воду.— Как же вы живете без света?— Да не знаю, нужен ли он? У нас фонарик есть. Привыкли.— Но как вы готовите горячую пищу? Суп, борщ? Где храните продукты?— Холодильник у нас соседи утащили. А еду мы покупаем в магазине. Сейчас же есть возможность приобретать пищу, которая не требует тепловой обработки. Мы не ели горячую пищу уже полгода.— Говорят, что ваша мама готовит еду на костре на балконе?— Это все люди придумали. Это совершенно невероятно. Это ложь!— А еще жалуются, что хозяйка квартиры приносит домой всякий хлам с мусорки...— Ну, не всегда с мусорки. Ей часто люди ненужные им вещи отдают.— Вам кто-то как-то помогает?— Ходили к нам какое-то время из соцзащиты и перестали.Мы разговаривали с Надеждой несколько минут. Все это время за дверями квартиры не переставая кричала, чего-то от кого-то требовала, чем-то возмущалась ее мама.Принудительно выселить таких квартиросъемщиков с предоставлением жилья в общежитии невозможно. В мэрии попытались создать подобный прецедент, пытаясь через суд выселить из квартиры по улице Желябова, 16 психически больного человека. Вялотекущий гражданский процесс по иску городской администрации закончился только смертью ответчика.