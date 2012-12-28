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сегодня, 16:17
7

Раскопки на улице Индустриальной: возбуждено административное дело

Энергетикам грозят серьезные штрафы.

Сотрудники Госавтоинспекции побывали на улице Индустриальной, 21 где в раскопку энергетиков сначала упал подросток, а затем пожарная машина не смогла проехать на вызов.

Автоиспекторы выявили нарушения обязательных требований в области безопасности дорожного движения. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Эта статья предполагает штраф для должностных лиц в размере от 20 000 до 30 000 рублей, для юридических — от 200 000 до 300 000 рублей.
раскопки
административное дело
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Октябрьский рынок
16 минут назад
Стаханова и Водопьянова к логу тоже омывается второй день.
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Е
29 минут назад
Для кого раскопки а для кого прибыль с таким процентом что любой буржуй Америки позавидует!
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65+
51 минуту назад
Сколько таких раскопов по городу не сощипать . Если за все привлечь можно городской бюджет поправить .
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Да уж…
57 минут назад
Зато в Липецке теперь дороги не подметают, а моют! Улицу Космонавтов, у железного рынка, который день моют. И Елецкий микрорайон второй день!
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адекватный житель
36 минут назад
по моему она там не моется а омывается... некой протечкой. который день в самой низине вода на дороге стоит и лужи. круглые сутки
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Жилец
сегодня, 16:37
Когда уже ГАИ выедут на ту трубу, что Квадра с 9 мая ремонтирует, отключив горячую воду на Советской 26 и 26 в. Может бы воду дали? А то конца и края нет этому ремонту трубы! Третий месяц без горячей воды народ сидит в центре города!
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Фокс
сегодня, 16:24
Кто такая в Липецке эта самая ГАИ? Вот Квадра - это да, что хочу, то и ворочу
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