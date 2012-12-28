Происшествия
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сегодня, 16:17
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Раскопки на улице Индустриальной: возбуждено административное дело
Энергетикам грозят серьезные штрафы.
Автоиспекторы выявили нарушения обязательных требований в области безопасности дорожного движения. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Эта статья предполагает штраф для должностных лиц в размере от 20 000 до 30 000 рублей, для юридических — от 200 000 до 300 000 рублей.
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