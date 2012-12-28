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Говорит Липецк
347
56 минут назад
11

Как Липецку снова стать жемчужиной Черноземья?

Чаще всего горожане говорили о необходимости навести чистоту.

В Липецке уже начали праздновать День города, хотя основные торжества запланированы на конец недели.

Еще не так давно был популярен лозунг: Липецк — жемчужина Черноземья. GOROD48 и решил поинтересоваться, что надо сделать, чтобы снова так называть Липецк.

Горожане, которые встретились нам на улице, часто говорили о том, что надо убрать мусор, построить водный центр для детей, расширить дороги, высадить побольше  деревьев и развивать туризм. Одно из неожиданных предложений — сделать зеленый асфальт.

Были и такие, что уверен, что Липецк по-прежнему является жемчужиной Черноземья. И только хорошеет год от года.

Кстати, гостям города, которые поделились с нами своим мнением, Липецк нравится.
ПозиТиV
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Лиза
3 минуты назад
То, насколько чист город, зависит во-многом от самих горожан. Просто не надо мусорить, тогда и убирать не придётся. И дворники будут живы и здоровы, а не так как сегодняшняя история с избитыми дворниками и наглыми невоспитанными негодяями, распускающими руки в ответ на замечание.
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Здравствуйте
7 минут назад
Беда госуларства - дороги, дураки и воры.
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Аааа
18 минут назад
Липецк кумовской город. Рука руку моет и золотит.
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А
23 минуты назад
Убрать мусор, прекратить раскопппки, убрать са мокаты, расширить дороги а не пешеходные зоны и т д вобщем исправить то что наворочила наша мерия. Века не хватит
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Липчанка
26 минут назад
Липецк никогда не был жемчужиной Черноземья. Очень хорошим когда-то был Нижний парк. О нем знали даже во Владивостоке. Сделайте опрос около детской библиотеки им.М.Пришвина, здесь рядом и школа рисования по ул.Циолковского. Увидите не только жемчужину, но и бриллиант.
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Игнат
26 минут назад
Плитку каждый год перкладывают
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Егор
41 минуту назад
Для начало стоит наладить работу транспорта 11,17,24,323 порой можно ждать часами. В частности в пятницу вечером 1,5 часа не было 323 автобуса на КТЗ пришлось за 417 такси вызвать.
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Егору.
26 минут назад
Отправить всё руководство транзистора нашего города в Волгоград, Астрахань и пусть они посмотрят и возмут за пример как там работает общественный и коммерческий транспорт. Люди на астановках и 2 минут не стоят, в любой конец города без пересадки свободно едишь. Стоимость проезда 25 руб, тариф не подымался с 23 года, не кто не жалуется из коммерсанта, что бензин или запчасти дорожают. Тесть там конкуренция, не нравится твоё место сразу займёт другой предприниматель. Работа транспорта до 24-00 часов, не зависимости частный или муниципальный.
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Дуся
42 минуты назад
Ну это ж банально: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.
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Смешно
48 минут назад
Воронеж в жизни не догонишь по всем параметрам!!!
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Гость
51 минуту назад
С такими "успехами" никак не получится.
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