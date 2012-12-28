Липецкая вечЁрка: атака БПЛА, Комсомольский пруд заполнят водой, и сражение за жизнь 4-летней малышки
Егор Бероев призвал чиновников работать в команде, опираться на авторитеты и думать о тех, у кого проблем больше
Говорит Липецк
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56 минут назад
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Как Липецку снова стать жемчужиной Черноземья?
Чаще всего горожане говорили о необходимости навести чистоту.
Еще не так давно был популярен лозунг: Липецк — жемчужина Черноземья. GOROD48 и решил поинтересоваться, что надо сделать, чтобы снова так называть Липецк.
Горожане, которые встретились нам на улице, часто говорили о том, что надо убрать мусор, построить водный центр для детей, расширить дороги, высадить побольше деревьев и развивать туризм. Одно из неожиданных предложений — сделать зеленый асфальт.
Были и такие, что уверен, что Липецк по-прежнему является жемчужиной Черноземья. И только хорошеет год от года.
Кстати, гостям города, которые поделились с нами своим мнением, Липецк нравится.
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