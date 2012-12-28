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27 минут назад
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Вода в реке Воронеж снова небезопасна для отдыхающих

Мэрия Липецка опять запретит купаться на городских пляжах.

Сегодня на заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев сообщил о том, что по ряду параметров вода в реке Воронеж в пределах города небезопасна для отдыхающих. И что администрация Липецка опять запретит купаться на городских пляжах.

Чиновник заметил, что один из них, Новолипецкий, официально не был открыт в этом году из-за того, что подрядчик МКУ «Управление строительства Липецка» до сих пор не завершил работы по прокладке на нем сети питьевых фонтанчиков. Однако этот пляж наряду с центральным городским пользуется огромной популярностью. Такой, что после выходных сотрудники МБУ «Управление благоустройства Липецка» не успевают вывозить с них мусор.

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— Мне жалуются на поломанные скамейки на пляжах, на состояние раздевалок на тех пляжах, которые открыты для отдыхающих, — заметил первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.

— А каково состояние понтонного моста, ведущего на Зеленый остров? — поинтересовался депутат Игорь Подзоров.

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Главный смотритель Липецка Виталий Лесных заявил, что состояние этой переправы проверяет некая воронежская специализированная организация. Весной этого года понтонный мост был признан пригодным к эксплуатации. Однако Павел Звонарев добавил, что каково состояние моста, доподлинно неизвестно. Для этого нужно разобрать деревянный настил, чтобы получить представление о целостности его металлических конструкций. Целесообразно дождаться окончания работ по благоустройству Зеленого острова, которые вот-вот начнутся и должны продолжаться до конца декабря, а потом отремонтировать эту переправу, по которой будет ездить тяжелая техника подрядной организации.
пляж
отдых
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Комментарии (1)

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Думаю
9 минут назад
Що опять не безопасна, хотел только что сходить помыться.
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