Александр Бастрыкин дал поручение региональному Следкому провести проверку по факту избиения дворника в Липецке
Сегодня в Липецке: невыносимая жара, три премии Оскара и горячие вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей
Происшествия
862
27 минут назад
4
Слесаря ООО «Теплосфера» убили выстрелом из пневматического ружья
Силовикам известно орудие убийства 40-летнего мужчины.
— Многие думают, что пневматика — это только ружье, которым в тире в парке можно сбить железного зайчика или потушить свечу. На самом деле из воздушки с дульной энергией выстрела более 7,5 джоулей можно убить и зверя. Пневматику с энергией выстрела свыше этого значения федеральное законодательство относит к устройствам для охоты и профессионального стрелкового спорта. Такое оружие нужно регистрировать в обязательном порядке, — прокомментировал GOROD48 ситуацию наш источник.
Напомним, что тело убитого выстрелом в живот слесаря компании «Теплосфера» нашли вчера днем в месте проведения работ по замене теплосети у дома №42 по улице Индустриальной. Гендиректор ООО «Теплосфера» Алексей Гуськов тогда же сообщил GOROD48, что, по его мнению, произошедшее — чье-то кровавое хулиганство. Что кто-то выстрелил в сторону его сотрудников из соседнего с раскопкой дома.
0
2
4
0
0
Комментарии (4)