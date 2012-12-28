Из воды достали двадцатого утопленника

Плывущее по течению тело заметил очевидец. На вид погибшему около 40 лет.

Сегодня в 13.25 в ЕДДС Елецкого района позвонил очевидец и сообщил, что в реке Воргол в районе улицы Учительской села Нижний Воргол плывёт по течению тело человека. В 14.00 тело утонувшего достали спасатели.«Тело передано полицейским, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.На вид погибшему около 40 лет.Мужчина стал двадцатым утонувшим в Липецкой области в этом купальном сезоне.