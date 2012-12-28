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Происшествия
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сегодня, 15:46
Из воды достали двадцатого утопленника
Плывущее по течению тело заметил очевидец. На вид погибшему около 40 лет.
«Тело передано полицейским, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.
На вид погибшему около 40 лет.
Мужчина стал двадцатым утонувшим в Липецкой области в этом купальном сезоне.
Фото - 48.mchs.gov.ru
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