Липецкая вечЁрка: атака БПЛА, Комсомольский пруд заполнят водой, и сражение за жизнь 4-летней малышки
Происшествия
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35 минут назад
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Убийство сотрудника ООО «Теплосфера» — нелогичная трагедия?
У погибшего не были ни врагов ни причин устраивать не него охоту. Кто стрелял и откуда -неизвестно
Напомним, сегодня в районе полудня кто-то выстрелил в стоящих у места ремонта теплосетей сотрудников ООО «Теплосфера». Один мужчина погиб. У него осталось двое малолетних детей.
Правоохранительные органы проводят расследование.
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