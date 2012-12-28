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35 минут назад
7

Убийство сотрудника ООО «Теплосфера» — нелогичная трагедия?

У погибшего не были ни врагов ни причин устраивать не него охоту. Кто стрелял и откуда -неизвестно

Гендиректор компании «Теплосфера» Алексей Гуськов сообщил GOROD48, что никаких причин убивать его сотрудника не было, он ни имел врагов. По мнению Алексея Гуськова, произошедшее — какое-то кровавое хулиганство. Кто-то выстрелил в сторону людей. Возможно, из одного соседних с раскопками домов.

Напомним, сегодня в районе полудня кто-то выстрелил в стоящих у места ремонта теплосетей сотрудников ООО «Теплосфера». Один мужчина погиб. У него осталось двое малолетних детей.

Правоохранительные органы проводят расследование.
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Екатерина
7 минут назад
Что происходит с людьми, Божий суд не кто не отменял, всё воздастся!
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автоледи
8 минут назад
Пусть московские следаки приезжают,заодно и избиением дворника разберутся. А то вдруг там"золотая молодежь" причастна.
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Липчанка
10 минут назад
А еще говорят, что надо разрешить иметь оружие как в Америке....Тогда и по улице не пройдешь!
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Лиза
12 минут назад
Ну неужели в полиции сотрудники не могут установить откуда и из какого оружия стреляли? Сейчас везде видеокамеры установлены, может, кто-то из окна дома выстрелил. Соболезнование родным и близким погибшего...
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Бабаха
25 минут назад
В Липецке появился маньяк!!! Надо в каске начинать ходить
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Z
26 минут назад
У каждого есть скелет в шифонере, нужно просто капнуть поглубже
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Пешеход.
23 минуты назад
Хватит умничать!
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