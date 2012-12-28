Александр Бастрыкин дал поручение региональному Следкому провести проверку по факту избиения дворника в Липецке
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Происшествия
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сегодня, 10:02
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Избитого дворника вывели из комы
Состояние 69-летнего работника УК «Университетсская» медики оценивают как стабильно тяжелое.
— Сделаем все, чтобы пациент выздоровел, — сказал GOROD48 Глеб Гутевич.
Напомним, что вчера утром супругов-дворников избили два 21-летних парня, один из которых — житель Тамбовской области. Пьяные друзья с девушкой отдыхали на детской площадке у дома №1 по улице Замятина и когда 69-летний уборщик управляющей компании сделал им замечание за оставленный им мусор, они жестоко избили его. На видеозаписи видно, что его, лежащего на земле, били ногами в голову. Досталось и его 65-летней жене.
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