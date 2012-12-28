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сегодня, 10:02
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Избитого дворника вывели из комы

Состояние 69-летнего работника УК «Университетсская» медики оценивают как стабильно тяжелое.

Состояние 69-летнего работника УК «Университетская» медики областной клинической больницы оценивают как стабильно тяжелое. По словам главврача клиники Глеба Гутевича, пациента вывели из комы. Самым тяжелым последствием избиения пожилого мужчины реаниматологи считают черепно-мозговую травму, отек мозга.

— Сделаем все, чтобы пациент выздоровел, — сказал GOROD48 Глеб Гутевич.

Напомним, что вчера утром супругов-дворников избили два 21-летних парня, один из которых — житель Тамбовской области. Пьяные друзья с девушкой отдыхали на детской площадке у дома №1 по улице Замятина и когда 69-летний уборщик управляющей компании сделал им замечание за оставленный им мусор, они жестоко избили его. На видеозаписи видно, что его, лежащего на земле, били ногами в голову. Досталось и его 65-летней жене.
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Очень надеюсь
14 минут назад
На справедливость! Такие дела не должны оставаться безнаказанными
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Так то
25 минут назад
Пьянка является отягчающим
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сосед
43 минуты назад
Посадят точно! Велик ли будет срок? Обычно вписываются родители, и начинается-он больной, он опекун единственной бабушки, на иждивении трое детей........
Ответить
А можно?
52 минуты назад
фотки "героев" в студию!
Ответить
Вот именно.
16 минут назад
Тоже хочу взглянуть
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Гость
53 минуты назад
Только тюремный срок .
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Гость
57 минут назад
Вот же нелюди...
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Баба Нюра
сегодня, 10:13
Ждем ареста, ни каких подписок
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