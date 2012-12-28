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558
сегодня, 10:13
9

На ветхом водозаборе Сырского Рудника утечка воды

На месте аварии работают коммунальные службы

Как сообщили в администрации Липецка, в связи с аномально-жаркой погодой в регионе введен оранжевый уровень опасности. Ветхий водопровод на водозаборе в районе поселка Сырский Рудник не выдержал – на территории объекта ночью произошла утечка.

На место нештатной ситуации незамедлительно выехали мэр города Роман Ченцов и генеральный директор «РВК-Липецк» Вадим Негробов.

Специалисты работали всю ночь: отключили водоснабжение, чтобы откачать ресурс, поступающий в машзал; организовали резервную схему водоснабжения.

Роман Ченцов отметил оперативную реакцию водоканала на обеспечение жителей поселка ресурсом. При этом обратил внимание, что в связи с аномальной жарой восстановить стабильное водоснабжение необходимо в кратчайшие сроки. «РВК-Липецк» приносит извинения за доставленные неудобства.

Цистерны с водой расположены по адресам: переулок Рудный, 9а, ул. Юношеская, 12, ул. Рудничная, 15.

авария
водопровод
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Металлург
39 минут назад
Стальной трубе что +10С, что +100С. Это вообще никак не влияет.
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ё
56 минут назад
Водозабор сегодня обветшал? И кто его довёл до такого состояния?
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Гость
сегодня, 10:54
Вот на новые Дворцы Спорта,Фонтаны и т.д. деньги есть!На новые водопроводы,и ресурсы Нет!!!А Рудник так вообще нет слов!На улице штиль света нет,чуть ли не каждую пятницу то РВК то ЛипецкТеплосеть плановые работы ведут!!!
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;)
сегодня, 10:48
Водопровод не выдержал аномальной жары, видимо трубы расплавились. Вот это отмаза
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Позитив
сегодня, 10:48
А вчера что было??? Весь день без воды!
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Одни аварии
сегодня, 10:43
На Сырском. Постоянно. "Ветхий район". Бегите оттуда.
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Еее
сегодня, 10:53
В ваши гетто типа Университетского или Европейского? На хрен надо. По инвестпрограмме реконструируют и все будет норм, когда-то на Руднике надо было горячую воду ловить, была по часам, но сделали реконструкцию и больше проблем нет, так и с холодной наладят. А из-за временных трудностей уезжать из зелёного тихого района не сильно умные могут.
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Н
7 минут назад
В ваши гетто типа Университетского или Европейского? На хрен надо. По инвестпрограмме реконструируют и все будет норм, когда-то на Руднике надо было горячую воду ловить, была по часам, но сделали реконструкцию и больше проблем нет, так и с холодной наладят. А из-за временных трудностей уезжать из зелёного тихого района не сильно умные могут. От зелёного р-она скоро одни воспоминания останутся. Уже сегодня пилят кленовый аллею в 6 школе. Стало лысо.
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не понятно
сегодня, 10:33
"не выдержал" чего? жары или "оранжевый уровень опасности"? какая логическая связь между первым и вторым предложениями?
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