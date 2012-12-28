На ветхом водозаборе Сырского Рудника утечка воды

На месте аварии работают коммунальные службы

Как сообщили в администрации Липецка, в связи с аномально-жаркой погодой в регионе введен оранжевый уровень опасности. Ветхий водопровод на водозаборе в районе поселка Сырский Рудник не выдержал – на территории объекта ночью произошла утечка.На место нештатной ситуации незамедлительно выехали мэр города Роман Ченцов и генеральный директор «РВК-Липецк» Вадим Негробов.Специалисты работали всю ночь: отключили водоснабжение, чтобы откачать ресурс, поступающий в машзал; организовали резервную схему водоснабжения.Роман Ченцов отметил оперативную реакцию водоканала на обеспечение жителей поселка ресурсом. При этом обратил внимание, что в связи с аномальной жарой восстановить стабильное водоснабжение необходимо в кратчайшие сроки. «РВК-Липецк» приносит извинения за доставленные неудобства.Цистерны с водой расположены по адресам: переулок Рудный, 9а, ул. Юношеская, 12, ул. Рудничная, 15.