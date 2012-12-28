Липецкая вечЁрка: подробности убийства слесаря, дворника вывели из комы и когда кончится жара
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Происшествия
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сегодня, 10:13
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На ветхом водозаборе Сырского Рудника утечка воды
На месте аварии работают коммунальные службы
На место нештатной ситуации незамедлительно выехали мэр города Роман Ченцов и генеральный директор «РВК-Липецк» Вадим Негробов.
Специалисты работали всю ночь: отключили водоснабжение, чтобы откачать ресурс, поступающий в машзал; организовали резервную схему водоснабжения.
Роман Ченцов отметил оперативную реакцию водоканала на обеспечение жителей поселка ресурсом. При этом обратил внимание, что в связи с аномальной жарой восстановить стабильное водоснабжение необходимо в кратчайшие сроки. «РВК-Липецк» приносит извинения за доставленные неудобства.
Цистерны с водой расположены по адресам: переулок Рудный, 9а, ул. Юношеская, 12, ул. Рудничная, 15.
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