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сегодня, 11:24
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«Помогите нам вывезти мусор со двора!»

Жильцы дома №61А по улице Депутатской жалуются на бардак во дворе.

В редакцию GOROD48 обратился старший по дому №61 по улице Депутатской и попросил помочь решить проблему с вывозом веток с контейнерной площадки.

«Управляющая компания отказывается вывозить ветки — а они лежат прямо рядом с детской площадкой, «Экопром» тоже. В департаменте развития и благоустройства утверждают, что это УК должна убирать. Куда я только не обращался с письмами и звонками, и к депутату, и в Госжилинспекцию», — рассказал Виктор Шалов.

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Проблема назрела уже давно: предыдущий раз ветки лежали во дворе  с 11 сентября 2023 года по 4 мая 2024 года. В конце концов их убрали, но потом всё вернулось на круги своя. 

Как сообщил GOROD48 директор обслуживающей дом организации — ООО «УК «Малахит» Николай Чмыхало, вывозить мусор должна компания «ЭкоПром-Липецк» — мол, это с ней заключен договор о вывозе крупногабаритного мусора и твёрдых бытовых отходов.

— Но проблему уже ни раз решали за счёт управляющей компании — а у меня эти работы не включены в тариф! А ветки только прибавляются: их приносят из находящегося рядом частного сектора, складируют ресурсники, которые обрезают нависающие над проводами деревья. Но в нашем тарифе нет такой строки! — Отметил Николай Чмыхало.

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Но в «ЭкоПром-Липецк» говорят, что они также не должны убирать ветки.

— Региональный оператор обязан вывозить только коммунальные отходы, за это жители оплачиваете услугу по обращению с ТКО. Ветки, шины и отходы от капитального ремонта не попадают под определение коммунальных отходов, в тариф их вывоз не включен. По правилам работы, кто дерево спилил, на том и обязанность по его утилизации, — рассказала GOROD48 начальник отдела по связям с общественностью компании «ЭкоПром-Липецк» Ольга Зиганчина.
ЖКХ
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Комментарии (9)

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Сначала новые
дед с депутатской
48 минут назад
а рядом с этим домом, прямо в двух шагах, на перекрестке с индустриальной , вода из под земли бьёт ключом ..с марта месяца
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Двор
49 минут назад
Горького 11/2, 8 Марта - 18, 20/2, 20/4 - та же ситуация на контейнерной площадке с зимы, заявки на ЕДС толку "0" - звонят каждый день, что все убрали, по факту - все завалено ветками, мешками... Жалоба в Жилинспекцию - тоже ничего. Помогите, пожалуйста !!!
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Это
38 минут назад
Жкхашная мафия, только поборы с населения.
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МенеджОр
50 минут назад
Тарифы вам подняли, что ещё то надо!
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мнение народа
52 минуты назад
Взяли бы сами и вывезли мусор в чём проблема совсем обленился народ привыкли что кто-нибудь за них сделал
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Джунгли зовут
55 минут назад
Почти каждый двор такой ...Идёшь всё неубрано,заросли,площадки детские сломаные.Город заброшен.
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Катукова 4
сегодня, 11:48
Такая же картина во дворе- сухие ветки лежат на детской площадке, рядом с горкой-песочницей для малышей.
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Да вж
сегодня, 11:43
Ветки и тп убирает УК. УК при уборке территории, так же вывощит Сама листья, спиленные ветки и тд и тп. ЭкоПром тут вообще не причём!!!
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Александр Н.
сегодня, 11:38
Как всегда, никто никому ничего не должен, а жители оплачивают и тем и тем.
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