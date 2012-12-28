«Помогите нам вывезти мусор со двора!»

Жильцы дома №61А по улице Депутатской жалуются на бардак во дворе.

В редакцию GOROD48 обратился старший по дому №61 по улице Депутатской и попросил помочь решить проблему с вывозом веток с контейнерной площадки.«Управляющая компания отказывается вывозить ветки — а они лежат прямо рядом с детской площадкой, «Экопром» тоже. В департаменте развития и благоустройства утверждают, что это УК должна убирать. Куда я только не обращался с письмами и звонками, и к депутату, и в Госжилинспекцию», — рассказал Виктор Шалов.Проблема назрела уже давно: предыдущий раз ветки лежали во дворе с 11 сентября 2023 года по 4 мая 2024 года. В конце концов их убрали, но потом всё вернулось на круги своя.Как сообщил GOROD48 директор обслуживающей дом организации — ООО «УК «Малахит» Николай Чмыхало, вывозить мусор должна компания «ЭкоПром-Липецк» — мол, это с ней заключен договор о вывозе крупногабаритного мусора и твёрдых бытовых отходов.— Но проблему уже ни раз решали за счёт управляющей компании — а у меня эти работы не включены в тариф! А ветки только прибавляются: их приносят из находящегося рядом частного сектора, складируют ресурсники, которые обрезают нависающие над проводами деревья. Но в нашем тарифе нет такой строки! — Отметил Николай Чмыхало.Но в «ЭкоПром-Липецк» говорят, что они также не должны убирать ветки.— Региональный оператор обязан вывозить только коммунальные отходы, за это жители оплачиваете услугу по обращению с ТКО. Ветки, шины и отходы от капитального ремонта не попадают под определение коммунальных отходов, в тариф их вывоз не включен. По правилам работы, кто дерево спилил, на том и обязанность по его утилизации, — рассказала GOROD48 начальник отдела по связям с общественностью компании «ЭкоПром-Липецк» Ольга Зиганчина.