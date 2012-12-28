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Общество
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сегодня, 13:49
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В мэрии сочли удовлетворительным состояние лестничного спуска на площади Театральной
Но это очевидно не так: после масштабного благоустройства территории у драмтеатра разъехались гранитные ступени.
— Семь плюс десять — этого крайне мало, чтобы содержать городские лестницы в порядке, — констатировал председатель комиссии, первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.
Он же задал вопрос о состоянии лестничного спуска от драмтеатра к Театральной площади. По мнению городской администрации, эта лестница находится в удовлетворительном состоянии. По мнению первого вице-спикера горсовета — в удручающем.
Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павла Звонарева, заказчиком реконструкции территории у драмтеатра в 2018 году было МКУ «Управление строительства Липецка», подрядчиком - ООО «Строймастер» (позже включенное с подачи муниципалитета в реестр недобросовестных поставщиков). Строительная гарантия на этот объект закончилась. И теперь, чтобы собрать разъехавшиеся ступени, которые, конечно же, укладывали в морозы, нужно дополнительное финансирование, которого пока нет.
эти лавочки появились у драмтеатра во время его реконструкции год назад — очевидно, что на них еще действует строительная гарантия
Сейчас мэрия начала работу по принятию находящихся на территориях общего пользования лестниц в муниципальную собственность. Потом их начнут поэтапно восстанавливать с учетом приоритетности и тех же имеющихся в бюджете средств. В прошлом году мэрия заключила контракты на ремонт семи лестничных спусков: на улицах Нижняя Логовая, 1 и 7-9, Циолковского, 2/1 и 2/2, Смыслова, 4-14, Салтыкова-Щедрина, 127, в районе сквера Безопасности дорожного движения, В 2022 году удалось отремонтировать также 7 пусков.
Депутат Олег Косолапов спросил о том, когда же подрядчик закончит ремонт лестничного спуска в районе 9-й школы на улице Салтыкова-Щедрина, 127 и из какого материала будет спуск? Главный смотритель Липецка Виталий Лесных ответил, что лестница будет из железобетона, а ее строительство завершится в августе, к началу учебного года.
Первый вице-спикер Борис Понаморев поднял вопрос о качестве материалов, которые используются при ремонте лестничных спусков. Он обратил внимание на то, что в переулке Кузнечном разрушается плитка, уложенная там год назад. Она не пережила зиму и обработку противогололедными материалами:
— Эта плитка явно не заводская, а кустарного производства. Вам нужно сделать работу над ошибками, закладывать в технические задания такие материалы, которые бы служили десятилетиями.
— Работа по замене будет проведена. Мы сделали для себя вывод, что данный материал не подходит для наших условий, — согласился с критикой Павел Звонарев.
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