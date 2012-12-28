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сегодня, 13:49
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В мэрии сочли удовлетворительным состояние лестничного спуска на площади Театральной

Но это очевидно не так: после масштабного благоустройства территории у драмтеатра разъехались гранитные ступени.

В Липецке — 88 уличных и дворовых лестниц. Но только семь из них находятся на балансе мэрии: у каскада фонтанов на спуске от площади Соборной, рекреационного комплекса в Каменном логу, на Театральной площади и в районе дома №83 по улице Депутатской. В этом году в собственность города попадут еще десять. Это выяснилось сегодня на заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета.

— Семь плюс десять — этого крайне мало, чтобы содержать городские лестницы в порядке, — констатировал председатель комиссии, первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.

Он же задал вопрос о состоянии лестничного спуска от драмтеатра к Театральной площади. По мнению городской администрации, эта лестница находится в удовлетворительном состоянии. По мнению первого вице-спикера горсовета — в удручающем.

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Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павла Звонарева, заказчиком реконструкции территории у драмтеатра в 2018 году было МКУ «Управление строительства Липецка», подрядчиком - ООО «Строймастер» (позже включенное с подачи муниципалитета в реестр недобросовестных поставщиков). Строительная гарантия на этот объект закончилась. И теперь, чтобы собрать разъехавшиеся ступени, которые, конечно же, укладывали в морозы, нужно дополнительное финансирование, которого пока нет.

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эти лавочки появились у драмтеатра во время его реконструкции год назад — очевидно, что на них еще действует строительная гарантия

Сейчас мэрия начала работу по принятию находящихся на территориях общего пользования лестниц в муниципальную собственность. Потом их начнут поэтапно восстанавливать с учетом приоритетности и тех же имеющихся в бюджете средств. В прошлом году мэрия заключила контракты на ремонт семи лестничных спусков: на улицах Нижняя Логовая, 1 и 7-9, Циолковского, 2/1 и 2/2, Смыслова, 4-14, Салтыкова-Щедрина, 127, в районе сквера Безопасности дорожного движения, В 2022 году удалось отремонтировать также 7 пусков.

Депутат Олег Косолапов спросил о том, когда же подрядчик закончит ремонт лестничного спуска в районе 9-й школы на улице Салтыкова-Щедрина, 127 и из какого материала будет спуск? Главный смотритель Липецка Виталий Лесных ответил, что лестница будет из железобетона, а ее строительство завершится в августе, к началу учебного года.

Первый вице-спикер Борис Понаморев поднял вопрос о качестве материалов, которые используются при ремонте лестничных спусков. Он обратил внимание на то, что в переулке Кузнечном разрушается плитка, уложенная там год назад. Она не пережила зиму и обработку противогололедными материалами:

— Эта плитка явно не заводская, а кустарного производства. Вам нужно сделать работу над ошибками, закладывать в технические задания такие материалы, которые бы служили десятилетиями.

— Работа по замене будет проведена. Мы сделали для себя вывод, что данный материал не подходит для наших условий, — согласился с критикой Павел Звонарев.
благоустройство
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Гость города
42 минуты назад
Отвратительное состояние комплекса. Неуходеннвй, грязный город. Общественный транспорт без кондиционеров. Есть ли в этом городе хозяин или всё пущено на самотёк?
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Гость города
37 минут назад
Неухоженный. Опечатка.
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Павел
44 минуты назад
И это самый центр,жемчужина черноземья?
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Гостья
45 минут назад
А если там кто-то руки-ноги переломает? Безобразие полное.
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Грязинский район
50 минут назад
Что вы пристали с этими мостами,тут людей лупят налево и направо.
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Викторм
51 минуту назад
Вот это нормальное состояние? Кто проект согласовывал? Кто акты подписывал?!
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Лиза
53 минуты назад
Ужасно. На такой плитке ноги поломать проще простого. А что скажет мэр глядя на такие ступеньки у драмтеатра?
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макс
сегодня, 14:07
В Сквере на Пл Клименкова не качественно уложили плитку
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Ксения
сегодня, 14:06
Ну если это так, то весь город в "удовлетворительном" состоянии. А по факту город - как ступени на фото.
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вольф
сегодня, 14:00
По российском меркам это вполне даже и отлично, главное что она на месте.
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Алоизий
сегодня, 13:56
Никогда такого не было и вот опять...
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