В раскоп энергетиков упал мальчик

А еще траншея помешала пожарным.

10 июля на улице Индустриальной, 21 в коммунальную раскопку упал мальчик. Об этом GOROD48 рассказали местные жители. Траншею выкопали для замены сетей и огородили сеткой, однако она упала. К счастью, подросток не пострадал и смог самостоятельно выбраться из ловушки.Начальник участка компании «Теплосфера», которая проводит работы, пообещал поправить ограждение и внимательнее за ним следить.Неважное ограждение не единственная проблема вызванная раскопками. На прошлой неделе во дворе дома № 21 загорелся мусор, но пожарная машина не смогла подъехать к очагу возгорания из-за траншеи. Легковушки во дворе подъезжают, а пожарный автомобиль не прошел по габаритам, рассказали жильцы дома. И спасателям пришлось носить воду ведрами.В энергокомпании GOROD48 сообщили, что получили все необходимые разрешения на проведение земляных работ и перенаправили в ГАИ.Начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Липецку Олег Володин сообщил, что разрешение на земляные работы выдано с условием на возможность проезда спецтехники, независимо от ее габаритов. И пообещал выехать на место, чтобы проверить, как исполняется это разрешение.