Севшая за руль пьяной женщина получила два года условно за предложение взятки сотрудникам ДПС
Пелагея на Соборной, «Липецкое Городище» и «Усатый заплыв на сапах»: обнародована программа Дня города
Подрядчик из Мордовии снизил стартовой цену торгов на обследование 100-летнего тоннеля в Липецке на 60%!
Общество
610
40 минут назад
2
В раскоп энергетиков упал мальчик
А еще траншея помешала пожарным.
Начальник участка компании «Теплосфера», которая проводит работы, пообещал поправить ограждение и внимательнее за ним следить.
Неважное ограждение не единственная проблема вызванная раскопками. На прошлой неделе во дворе дома № 21 загорелся мусор, но пожарная машина не смогла подъехать к очагу возгорания из-за траншеи. Легковушки во дворе подъезжают, а пожарный автомобиль не прошел по габаритам, рассказали жильцы дома. И спасателям пришлось носить воду ведрами.
В энергокомпании GOROD48 сообщили, что получили все необходимые разрешения на проведение земляных работ и перенаправили в ГАИ.
Начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Липецку Олег Володин сообщил, что разрешение на земляные работы выдано с условием на возможность проезда спецтехники, независимо от ее габаритов. И пообещал выехать на место, чтобы проверить, как исполняется это разрешение.
0
0
2
0
1
Комментарии (2)