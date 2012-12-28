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Происшествия
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40 минут назад
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В «Университетском» избили 60-летнего дворника
Он попросил троих молодых людей не мусорить.
— 60-летний дворник сделал им замечание, чтобы те не мусорили. Но пожилого человека сбили с ног и жестоко избили, — рассказал GOROD48 директор УК Европейская Юрий Костин.
Избитого мужчину забрала скорая помощь, а квартиру, в которой укрылись хулиганы, заблокировали жильцы многоэтажки. Вызванная на место инцидента полиция задержала двух участников избиения, которые рискнули выйти из квартиры, а ещё один молодой человек, самый активный участник нападения, закрылся в жилище.
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