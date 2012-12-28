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1033
40 минут назад
16

В «Университетском» избили 60-летнего дворника

Он попросил троих молодых людей не мусорить.

Жуткие видео появились сегодня утром: в микрорайоне «Университетский» у дома №1 по улице Замятина трое молодых людей — два парня и девушка — избили дворника управляющей компании.

— 60-летний дворник сделал им замечание, чтобы те не мусорили. Но пожилого человека сбили с ног и жестоко избили, — рассказал GOROD48 директор УК Европейская Юрий Костин. 

Избитого мужчину забрала скорая помощь, а квартиру, в которой укрылись хулиганы, заблокировали жильцы многоэтажки. Вызванная на место инцидента полиция задержала двух участников избиения, которые рискнули выйти из квартиры, а ещё один молодой человек, самый активный участник нападения, закрылся в жилище.

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Комментарии (16)

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Как гость
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Липчанин
4 минуты назад
Планировали район для студентов, получился для бандюков и отщепенцев. Наши хоть, местные?
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Александр Н.
7 минут назад
Принудительные работы по той же уборке улиц, тогда может уважать будут чужой труд бездельники.
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Человечность
8 минут назад
"Золотая" молодежь! Не привыкшие трудиться и не уважающие чужой труд! Хотелось бы узнать, кто родители этой молодежи? Говорили, что поколение 90- х было потеряно! Потеряно сегодняшнее поколение, которые сыты, обуты, с машинами, а злые похлеще, чем голодные подростки 90- х годов! Разложившееся общество, в котором невозможно жить. Разве раньше могли подростки избить дворника?
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Да
11 минут назад
На детей сейчас кричать нельзя,наказывать нельзя,у них одни права и никаких обязанностей и безнаказанность порождает преступления
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Гость
11 минут назад
А в следующий раз мама ребенка в сад поведет и сделает замечание…. Нельзя это просто спустить на тормозах
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Ольга
7 минут назад
Главное,чтоб мама не делала замечания воспитателем,то то сейчас любят ставить себя выше педагогов
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Лена
11 минут назад
Сплошная жестокость вокруг.Я каждое утро прихожу на остановку к школе №35 в Сселках.Вокруг школы порядок,трава окошена,уютный уголок!Остановку покрасили,положили асфальт.Было чисто и приятно!Но по вечерам там собираются молодые люди.Утром там пустые бутылки,фантики и т.д.Молодежь!Почему вы не хотите жить цивилизованно?Откуда у вас желание нахамить и намусорить???Давайте уважать труд других людей!
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Ау
5 минут назад
От вседозволенности и безнаказанности, детей воспитывать надо с пелёнок
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Правда
12 минут назад
Детей воспитывать надо с детского сада, уважением к старшим,к чужому труду,а то родители обсуждают в чатах воспитателей, учителей
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Вера
15 минут назад
Нужно жестко наказывать согласно законодательства и сажать в тюрьму. И обязательно это освещать, что бы люди понимали что за каждое преступление будет наказание.
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48
20 минут назад
Самый активный очень активно прячется от последствий. Смелый только в толпе себе подобных. Очень надеюсь, что всем дадут реальные сроки заключения. Иначе закон развяжет руки подобным недолюдям
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Галина
23 минуты назад
Жильцы многоэтажки молодцы!
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