Житель Данкова сдал в ломбард вещи из арендованной квартиры и продолжал в ней спокойно жить

Дорогую технику он продал по демпинговой цене.

Житель Данковского округа попал под уголовное дело за кражу из квартиры, которую арендовал.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в полицию с заявлением о краже обратился 18-летний липчанин, который рассказал, что сдал обвиняемому квартиру в областном центре на улице Саунина, а тот вынес из квартиры два системных блока компьютера со всем содержимым стоимостью около 130 тысяч рублей.Вычислить злодея оказалось нетрудно: 28-летний данковчанин … продолжал проживать в этой квартире, как ни в чём не бывало. Выяснилось, что технику он сдал в ломбард за полцены и выручил за неё 42 тысячи рублей.Против предприимчивого гостя областного центра возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает до 6 лет лишения свободы.