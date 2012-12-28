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сегодня, 08:10
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Житель Данкова сдал в ломбард вещи из арендованной квартиры и продолжал в ней спокойно жить

Дорогую технику он продал по демпинговой цене.

Житель Данковского округа попал под уголовное дело за кражу из квартиры, которую арендовал.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в полицию с заявлением о краже обратился 18-летний липчанин, который рассказал, что сдал обвиняемому квартиру в областном центре на улице Саунина, а тот вынес из квартиры два системных блока компьютера со всем содержимым стоимостью около 130 тысяч рублей.

Вычислить злодея оказалось нетрудно: 28-летний данковчанин … продолжал проживать в этой квартире, как ни в чём не бывало. Выяснилось, что технику он сдал в ломбард за полцены и выручил за неё 42 тысячи рублей.

Против предприимчивого гостя областного центра возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Ракетная опасность
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Какой
18 минут назад
Предприимчивый молодой человек.В студенческие годы снимали квартиру с хозяйкой,без дорогой техники, и с уважением друг к другу.После учебы ещё несколько лет переписывались с хозяйкой.Сейчас к сожалению все по другому.Жаль.Жилец пусть посидит и подумает,таких надо учить жёстко.
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65+
30 минут назад
Люди задают квартиру с техникой думают что в ней будут жить тоже люди а не животные ! К сожалению в нашем обществе животных больше и это надо учитывать .
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Александр Н.
46 минут назад
Некоторые особи совсем страх и разум потеряли,может теперь вылечат.
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омсквич
сегодня, 08:41
А зачем вообще сдают квартиры с дорогой техникой ? В большинстве стран арендная квартира состоит из стен, плиты, унитаза, рукомойника и лампочек. Все остальное привозите сами. Как раз из-за таких ситуаций
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