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Житель Данкова сдал в ломбард вещи из арендованной квартиры и продолжал в ней спокойно жить
Происшествия
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сегодня, 08:10
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Житель Данкова сдал в ломбард вещи из арендованной квартиры и продолжал в ней спокойно жить
Дорогую технику он продал по демпинговой цене.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в полицию с заявлением о краже обратился 18-летний липчанин, который рассказал, что сдал обвиняемому квартиру в областном центре на улице Саунина, а тот вынес из квартиры два системных блока компьютера со всем содержимым стоимостью около 130 тысяч рублей.
Вычислить злодея оказалось нетрудно: 28-летний данковчанин … продолжал проживать в этой квартире, как ни в чём не бывало. Выяснилось, что технику он сдал в ломбард за полцены и выручил за неё 42 тысячи рублей.
Против предприимчивого гостя областного центра возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает до 6 лет лишения свободы.
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