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Происшествия
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сегодня, 12:10
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Жительница Липецка отдала аферистам полтора миллиона рублей
Мошенники провернули известную схему.
Следуя инструкциям звонивших, женщина сначала приобрела новый смартфон, а затем сняла 550 тысяч рублей наличными через кассы и банкоматы двух разных банков, после чего перевела эти средства по указанным реквизитам.
На этом аферисты не остановились. Они продолжили психологическое давление, придумав новую легенду: якобы на имя пенсионерки был оформлен фиктивный кредит, средства с которого пошли на финансирование ВСУ. Чтобы избежать уголовной ответственности за это несуществующее правонарушение, женщине настоятельно рекомендовали погасить долг в течение суток. Испугавшись возможных проблем с законом, она сняла ещё один миллион рублей и также отправила их мошенникам.
Осознание обмана пришло к жертве лишь спустя время, когда она поняла, что её ввели в заблуждение. Общий ущерб составил 1 миллион 550 тысяч рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется розыск подозреваемых.
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