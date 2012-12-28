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сегодня, 12:10
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Жительница Липецка отдала аферистам полтора миллиона рублей

Мошенники провернули известную схему.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, 60-летней липчанке позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга. Они сообщили ей информацию о том, что к её банковским счетам пытаются получить доступ преступники, и убедили срочно перевести накопления на некий «безопасный» счёт.

Следуя инструкциям звонивших, женщина сначала приобрела новый смартфон, а затем сняла 550 тысяч рублей наличными через кассы и банкоматы двух разных банков, после чего перевела эти средства по указанным реквизитам.

На этом аферисты не остановились. Они продолжили психологическое давление, придумав новую легенду: якобы на имя пенсионерки был оформлен фиктивный кредит, средства с которого пошли на финансирование ВСУ. Чтобы избежать уголовной ответственности за это несуществующее правонарушение, женщине настоятельно рекомендовали погасить долг в течение суток. Испугавшись возможных проблем с законом, она сняла ещё один миллион рублей и также отправила их мошенникам.

Осознание обмана пришло к жертве лишь спустя время, когда она поняла, что её ввели в заблуждение. Общий ущерб составил 1 миллион 550 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется розыск подозреваемых.

мошенничество
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
В 60 лет
25 минут назад
Уже не надо ничего бояться,все уже позади,жизнь медленно катится к закату.От сумы и от тюрьмы...посылайте всех таких вам звонящих в долгое путешествие по лесу.И живите дальше счастливо.
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не понял
36 минут назад
я вот совсем не понимаю одного - ну испугались вы, сняли наличные, но зачем перечислять их на какие-то счета?! зачем?? разве держить налик при себе не надежнее, чем отправить деньги непонятно куда на неизвестный счет?
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Нитка
50 минут назад
Даже приобрела новый смартфон ради спасения денег. Во как.
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А
51 минуту назад
Это лишние отдают.
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Анна
сегодня, 12:16
Здесь комментировать, только портить. Ну уже всем неоднократно объяснялось. И у друзей, коллег и родственников такое было. Все равно верят
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Люди!!!
сегодня, 12:16
Что же вы такие ведомые и пугливые? Старайтесь сначала думать, а потом что - то делать, а не наоборот.
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