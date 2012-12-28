Жительница Липецка отдала аферистам полтора миллиона рублей

Мошенники провернули известную схему.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, 60-летней липчанке позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга. Они сообщили ей информацию о том, что к её банковским счетам пытаются получить доступ преступники, и убедили срочно перевести накопления на некий «безопасный» счёт.Следуя инструкциям звонивших, женщина сначала приобрела новый смартфон, а затем сняла 550 тысяч рублей наличными через кассы и банкоматы двух разных банков, после чего перевела эти средства по указанным реквизитам.На этом аферисты не остановились. Они продолжили психологическое давление, придумав новую легенду: якобы на имя пенсионерки был оформлен фиктивный кредит, средства с которого пошли на финансирование ВСУ. Чтобы избежать уголовной ответственности за это несуществующее правонарушение, женщине настоятельно рекомендовали погасить долг в течение суток. Испугавшись возможных проблем с законом, она сняла ещё один миллион рублей и также отправила их мошенникам.Осознание обмана пришло к жертве лишь спустя время, когда она поняла, что её ввели в заблуждение. Общий ущерб составил 1 миллион 550 тысяч рублей.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется розыск подозреваемых.