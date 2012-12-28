Столицей Липецк стал внезапно, в Кремле рукой махнули, ладно!

Итоги. Август

Август оправдал свою недобрую славу. Утром 12 августа. Никто не пострадал — людей в этот момент в центре не было. А ночью 26 августа от удара БПЛА в регионе впервые погибли сразу двое. Беспилотник упал на дом в пригороде Липецка,. Мать погибшего школьника и его бабушка сейчас находятся в больницах. 37-летняя женщина, спасаясь от огня,, получив переломы пяточных костей и компрессионный перелом поясничного позвонка. Её жизнь — вне опасности. 55-летняя женщина подключена к аппарату ИВЛ — у неё обожжены 34% поверхности тела.Региональный. Жертв могло бы быть больше, если бы в доме был отец ребёнка. Но он работал в ночную смену.Таким образом, дед с внуком стали пятым и шестым погибшим от воздушных атак в Липецкой области. 10 августа 2024 года погиб 27-летний мужчина, 3 июля 2025 года — 71-летняя женщина, 11 июля 2025 года — 37-летний мужчина и 14 апреля 2026 года — 45-летняя женщина.. Депутаты горсовета впервые услышали от председателя департамента финансов новый термин — оптимизационный фонд. Это кубышка, в которую складывают сэкономленные на госзакупках и необязательных расходах деньги, выделяя их по мере необходимости на приоритетные для города траты. 368 млн рублей выделены в виде субсидий организациям на защиту от ударов по объектам городского теплоснабжения и, если придётся, их восстановление, на мобильные котельные, резервные источники электрогенерации и средства антитеррористической защищённости, запасы материально-технических средств для ликвидации последствий аварийных ситуаций.За два месяца до начала отопительного сезона в горсовете ещё раз (в первый раз) обсудили две крайне болезненные темы: оборудование многоквартирных домов терморегуляторами и отсутствие дополнительных договоров между энергетиками и управляющими компаниями на подачу теплоносителя с необходимыми параметрами по давлению и температуре до входа в каждую многоэтажку. Оказалось, ни одна из них не решена. Более того, в них нет даже никаких подвижек. Выяснилось, что от решения первой задачи всячески увиливают «управляшки», а от решения второй – липецкий филиал «РИР Энерго» и МУП «Липецктеплосеть».О подготовке города к зиме можно прочитать в статье… Ночь на 14 августа в Липецке почти повторила. Температура воздуха опустилась до +7,3 градуса. До рекорда 1909 года ночь не дотянула совсем чуть-чуть: тогда в Липецке было 6,9 градуса тепла.Спасатели подвели итоги купального сезона. В Липецке летом утонул один человек. В городской черте спасены 33 человека, в том числе шесть детей.. Многие трагедии удалось предотвратить: спасены 49 человек. А 24 августа был найден 67-летний мужчина., пока его крики о помощи услышали рыбаки.В августе от последствий употребления бледной поганки. Она стала третьей в этом году жертвой ядовитого гриба. Кстати,. Этому способствовали цикл развития грибов и погода: жара после похолодания.А ещё в Липецке в августе в инфекционку попалиИм от 31 до 66 лет. Двое пациентов прошли через реанимацию. Всех заболевших укусили комары, инфицированные вирусом лихорадки от заражённых птиц, грызунов, сельскохозяйственных животных. Болезнь от человека к человеку не передаётся.Вторая волна бензиновой лихорадки началась вечером 6 августа: у липецких АЗС снова появились длинные хвосты,. Популярные марки топлива пропали в сети «Лукойла» и его дочерней сети «Teboil». Заправки «Газпрома» работали через одну. Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что «Лукойл» и «Teboil» существенно сократили объёмы поставок топлива в область. Основная нагрузка снова легла на заправки «Роснефти». «Объёмов бензина, поступающих в розничную сеть, недостаточно для удовлетворения текущего спроса. Снижение поставок связано с приостановкой работы ряда нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас основную работу ведём с руководством нефтяных компаний по вопросам распределения имеющихся объёмов топлива и обеспечения Липецкой области., — написал губернатор в соцсетях.11 августа Игорь Артамонов сообщил, что в ближайшие неделю-две серьёзного улучшения с поставками бензина ожидать не стоит и добавил:. «Если можете не доливать 10 литров до полного бака — человек, который приедет на заправку уже «на лампочке», скажет вам спасибо».В тот же день мэр Липецка. Считать машины, успокаивать водителей, перенаправлять к свободным колонкам, раз в полтора часа обновлять данные о наличии бензина и длине очереди — GOROD48 опубликовалСледом за волонтёрами 13 августа. Нам вернули систему, действовавшую при первой волне дефицита бензина, с 11 по 31 июля. «Это временная мера. Её задача — упорядочить очереди. А главная работа остаётся прежней: вместе с нефтяными компаниями, Правительством России и Минэнерго работаем над увеличением поставок топлива в Липецкую область», — заявил Игорь Артамонов. Пока же на АЗС говорят, что бензовозы не полностью сливаются на заправках, а делят содержимое цистерны на две-три. В итоге колонок с бензином становится чуть больше, но он и исчезает раньше: за два-три часа работы АЗС.А на прошедшей неделе в Грязях заметили подростков с канистрами. Их заподозрили в сливе бензина с автомобилей средь бела дня и, говорят,Тем временем. При этом водитель автобуса в Липецке — одна из дефицитных специальностей. И их становится всё меньше. Так, два водителя липецких маршруток попали в аварии из-за проблем со здоровьем. Следующий по 30-му маршруту автобус на проспекте Победы выехал на встречку и снёс дорожное ограждение у остановки «Памятник Чернобыльцам».. В другом случае стало плохо водителю 345-й маршрутки, и на улице Гагарина он, как говорится,. Аварии обошлись без пострадавших. А 27 августа 62-летнего водителя на базе предприятия АО «Липецкпассажиртранс»В департаменте транспорта мэрии признают катастрофу с кадрами.. У крупнейшего городского перевозчика, АО «Липецкпассажиртранс», штатом предусмотрено 395 водителей, а по факту их — лишь 303. Каждый третий водитель — пенсионер (в «Липецкпассажиртрансе» автобусы водят 84 сотрудника в возрасте 60+).Теперь — про позитив.. Пока 11-го маршрута. Но мэр Липецка пообещал жителям «Взлётного», что после реализации пилота власть ещё вернётся к проблеме транспортного обеспечения жителей новых районов Опытной.GOROD48 побывал на совещании в администрации Липецка, где обсуждали реализацию трамвайной концессии. Выяснилось, что на маршруте № 1 «Кольцо 9-го микрорайона — Центральный рынок» уложена рельсошпальная решётка и смонтирована контактная сеть. Строители отсыпают 10-километровый маршрут щебнем и выправляют новые пути. Дело осталось за благоустройством ветки, формированием 20-ти посадочных площадок под установку павильонов для пассажиров. Когда всё будет готово, трамваи повезут людей. Можно предположить, что в начале октября.Затем концессионер продолжит замершие работы в Левобережье, где на участке от развязки улиц Краснозаводской и Металлургов до старого заводоуправления на улице 9 Мая пока уложены лишь два километра новой рельсошпальной решётки из семи. Также начнут строить с нуля ветку от улицы Катукова до конца улицы Стаханова. Все работы концессионер должен завершить к концу декабря 2027 года. ТогдаВ августе в Липецкой области закончиласьВ то же время в мэрии не знают, сколько в Липецке жителей. Такие сведения Росстат засекретил весной прошлого года. Поэтому. При этом в документе с прогнозами социально-экономического развития города до 2035 года первой из семи целей значится «сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей».Если говорить о сценариях развития Стратегии, то их — три: инерционный, базовый и оптимистический. Согласно инерционному, в 2025 году в Липецке должны были жить 475,7 тысячи человек, базовому — 478,3 тысячи, оптимистическому — 480,6 тысячи. По какому из этих сценариев мы живём? Официально неизвестно. А косвенные данные такие, что можно схватиться за голову: демографическая яма становится глубже с каждым годом. В 2019-м у жителей Липецка родились 4 720 детей, в 2020-м — 4 447, в 2021-м — 4 199, в 2022-м — 3 840, в 2023-м — 3 822, в 2024-м — 3 720. Этот год был последним, когда были опубликованы сведения о рождаемости. В том же 2024 году, кстати, в Липецке умерло 6 490 человек.Кстати, в 2016 году, когда мэрия под руководством Михаила Гулевского презентовала эту самую Стратегию, предполагалось, что. А на самом делеНеудивительно, что в Липецке стало меньше дошколят. В этом году в детсады записали на тысячу малышей меньше, чем в прошлом. Поэтому. Причина — работа 29-й школы едва не в три смены в до сих пор растущем жилом массиве. На косметический ремонт уже бывшего корпуса детсада мэрия выделила 25 млн рублей. 1 сентября его порог переступят 200 учащихся начальных классов школы. Кстати, первоклашек тоже стало меньше. В первый раз в первый класс 1 сентября в Липецке пойдёт на 500 детей меньше, чем годом ранее.Но не всё так плохо.. На августовской сессии горсовет принял новый Устав города, в котором за Липецком закреплен новый статус — столицы региона. А вот как на эту новость отреагировали читатели:— Ну допустим, ура…— Тогда платите зарплаты столичные и прибавки к пенсии столичные и медицину нам столичную делайте…— Лучше бы горячую воду вовремя давали. Тоже мне столица!..— Мавзолей в столице будет? И кого туда поместят, если что?..После десятилетий забвения вдруг стало преображаться здание легендарного кафе «Фрегат» у центрального пляжа. Как выяснил GOROD48, владелец здания Юрий Фадеев наконец-то начал его ремонт. Параллельно в арбитражных судах правительство области пытается добиться сноса здания 70-х годов постройки. Обретёт ли детище архитектора Мордуховича новую жизнь или станет грудой железобетона? Об этом — в статьеВ прошлом году на все виды городского благоустройства мэрия выделила 894 млн рублей. В этом — вдвое меньше, 436,7 миллиона. Стоит ли удивляться, что город запущен? Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Александр Суворин сообщил, что только в парках нужно опилить 451 и снести подчистую 1186 мёртвых деревьев, вырезать дикорастущую поросль на площади 16,8 тысячи кв. метров. На это нужны 31,5 млн рублей, но этих средств нет. А помимо парков в городе есть ещё более 80 мест массового отдыха.Тем временем, а. Прокуратура требует вернуть в городской бюджет 6 999 990 рублей, незаконно, по её мнению, заплаченных МАУК «Культурные пространства Липецка» предпринимателю Илье Брославскому, соорудившему на эти деньги две беседки для йоги.Управление главного смотрителя мэрии объявило. За 39,4 млн рублей нужно спилить и обрезать 725 деревьев с вывозом порубочных остатков на специальный полигон. В 2026 году до этой закупки на озеленение Липецка мэрия потратила 168 млн рублей. Часть из них выделывались на снос 3 170 мёртвых и обрезку аварийных деревьев, дробление 50 пней. Но этих денег не хватило даже на то, чтобы спилить сухостой, определённый под снос и обрезку ещё в 2025 году. Чтобы справиться с задачей целиком, мэрии нужны ещё 90 миллионов. Тем временем. Об этом стало известно на сессии горсовета. В свою очередь, председатель городского департамента ЖКХ мэрии Яриков признал, что установка пандусов — процесс не быстрый, и в очереди на них стоят 70 инвалидов. А ещё в очереди на снос в столице региона стоят 46 расселённых домов, в том числе две пятиэтажки. Но если в прошлом году на выделенные 26,5 млн рублей снесли 20 таких строений, то за первые шесть месяцев этого года — только четыре (из-за дефицита собственных доходов мэрия выделила на это всего 4,8 миллиона).А ещё 24 августа. Отставка Ольги Логиновой первая в мэрии после того, как главой города стал Михаил Щербаков. По словам главы Липецка, знания, опыт и профессиональные качества Ольги Логиновой будут востребованы на новом направлении.