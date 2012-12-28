«Не жалейте воды!»

Таким было пожелание мэра Липецка водителям муниципального коммунального предприятия, которым Роман Ченцов сегодня вручил ключи от новых дорожных машин.

Сегодняшнее утро в МБУ «Управление благоустройства Липецка» началось с того, что глава города Роман Ченцов вручил восьми лучшим водителям ключи от новых коммунальных дорожных машин (КДМ) на базе «КамАЗа», четырех универсалов и четырех поливочных, которые зимой легко переоборудовать под развозку и рассыпку пескосоляной смеси.— Форму только что раздали людям? Только честно? — обратился мэр к директору МБУ Дмитрию Пушилину, указывая на необмятые еще спецовки водителей.— Да. Только что, — ответил тот.Но главным была не форма. Об этом сказали сами водители. Главное, что они будут работать на новой технике.— Нельзя представить чистым город без вас, обычных нормальных мужиков, которые встают ни свет ни заря, а ложатся за полночь. Спасибо вам. Воды не жалейте — нужно, чтобы Липецк утром был умыт, — обратился к водителям Роман Ченцов.Мэр выразил надежду на то, что новые машины в отличие от тех, на которых они работали прежде, не будут ломаться.В этом году именно на губернаторскую субсидию парк МБУ значительно обновился. Причина — массовый выход из строя старой техники, которая не выдерживала нагрузки при уборке с улиц снега. По словам Дмитрия Пушилина, толкать вперед тонны снега лопатой для уже потрепанных КДМ оказалось непосильным трудом. В итоге машина работала день, а три дня стояла в ремонте:— Наша задача — не беречь машины, а оперативно убирать город от снега, вносить на дороги пескосоляную смесь. Работа ни износ показала, что срок жизни КДМ в городе при интенсивной нагрузке — 7-9 лет. После этого машина сыплется.Проблему старения парка частично решили средства, выделенные правительством области на его обновление. В этом году МБУ получило семь новых тракторов «МТЗ» с прицепным инвентарем, четыре мусоровоза для очистки урн на улицах и площадях, два огромных пылесоса (они придут в августе), две бортовые «ГАЗели» с местами для перевозки пассажиров — их будут использовать для доставки персонала на места. И вот эти восемь КДМ, водители которых сегодня же поедут убирать и мыть улицы. Кстати, емкость их цистерн — восемь кубов (у старых машин — семь, у маленьких «Чистиков», применяемых для помывки тротуаров — полтора). Такая машина на одной заправке водой может полдня поливать улицы.Новая техника заменит старую. Задача руководства предприятия — укомплектовать штат для работы в осенне-зимний период, чтобы техника могла работать в режиме 24/7 — круглые сутки в течение недели. В МБУ еще 1 декабря прошлого года увеличили зарплату дворников до 36 тысяч рублей, водителей и трактористов — до 70 тысяч. Работая сверх нормы, можно получить на 30-40% больше от базового уровня. В связи с этим в МБУ наметилась положительная динамика по найму представителей рабочих специальностей: на предприятие приходит больше людей, чем увольняется. Однако Дмитрий Пушилин признает, что перекупить водителей у частников — трудная задача. В МБУ, как правило, устраиваются мужчины в возрасте 50+. «Выбирать не приходится: прошел медкомиссию — годен».Оценивая новую технику, Роман Ченцов сказал, что когда он начинал работать главой Добринского, а позже Лебедянского районов, то никакой дорожной и уборочной техники там не было. А сейчас есть:— Надеюсь, что мы сможем должным образом укомплектовать парк МБУ, «Горсвета» и «Зеленхоза» в ближайшие годы.