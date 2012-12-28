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13 минут назад

«Не жалейте воды!»

Таким было пожелание мэра Липецка водителям муниципального коммунального предприятия, которым Роман Ченцов сегодня вручил ключи от новых дорожных машин.

Сегодняшнее утро в МБУ «Управление благоустройства Липецка» началось с того, что глава города Роман Ченцов вручил восьми лучшим водителям ключи от новых коммунальных дорожных машин (КДМ) на базе «КамАЗа», четырех универсалов и четырех поливочных, которые зимой легко переоборудовать под развозку и рассыпку пескосоляной смеси.

— Форму только что раздали людям? Только честно? — обратился мэр к директору МБУ Дмитрию Пушилину, указывая на необмятые еще спецовки водителей.

— Да. Только что, — ответил тот.

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Но главным была не форма. Об этом сказали сами водители. Главное, что они будут работать на новой технике.

— Нельзя представить чистым город без вас, обычных нормальных мужиков, которые встают ни свет ни заря, а ложатся за полночь. Спасибо вам. Воды не жалейте — нужно, чтобы Липецк утром был умыт, — обратился к водителям Роман Ченцов.

Мэр выразил надежду на то, что новые машины в отличие от тех, на которых они работали прежде, не будут ломаться.

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В этом году именно на губернаторскую субсидию парк МБУ значительно обновился. Причина — массовый выход из строя старой техники, которая не выдерживала нагрузки при уборке с улиц снега. По словам Дмитрия Пушилина, толкать вперед тонны снега лопатой для уже потрепанных КДМ оказалось непосильным трудом. В итоге машина работала день, а три дня стояла в ремонте:

— Наша задача — не беречь машины, а оперативно убирать город от снега, вносить на дороги пескосоляную смесь. Работа ни износ показала, что срок жизни КДМ в городе при интенсивной нагрузке — 7-9 лет. После этого машина сыплется.

Проблему старения парка частично решили средства, выделенные правительством области на его обновление. В этом году МБУ получило семь новых тракторов «МТЗ» с прицепным инвентарем, четыре мусоровоза для очистки урн на улицах и площадях, два огромных пылесоса (они придут в августе), две бортовые «ГАЗели» с местами для перевозки пассажиров — их будут использовать для доставки персонала на места. И вот эти восемь КДМ, водители которых сегодня же поедут убирать и мыть улицы. Кстати, емкость их цистерн — восемь кубов (у старых машин — семь, у маленьких «Чистиков», применяемых для помывки тротуаров — полтора). Такая машина на одной заправке водой может полдня поливать улицы.

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Новая техника заменит старую. Задача руководства предприятия — укомплектовать штат для работы в осенне-зимний период, чтобы техника могла работать в режиме 24/7 — круглые сутки в течение недели. В МБУ еще 1 декабря прошлого года увеличили зарплату дворников до 36 тысяч рублей, водителей и трактористов — до 70 тысяч. Работая сверх нормы, можно получить на 30-40% больше от базового уровня. В связи с этим в МБУ наметилась положительная динамика по найму представителей рабочих специальностей: на предприятие приходит больше людей, чем увольняется. Однако Дмитрий Пушилин признает, что перекупить водителей у частников — трудная задача. В МБУ, как правило, устраиваются мужчины в возрасте 50+. «Выбирать не приходится: прошел медкомиссию — годен».

Оценивая новую технику, Роман Ченцов сказал, что когда он начинал работать главой Добринского, а позже Лебедянского районов, то никакой дорожной и уборочной техники там не было. А сейчас есть:

— Надеюсь, что мы сможем должным образом укомплектовать парк МБУ, «Горсвета» и «Зеленхоза» в ближайшие годы.
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