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53 минуты назад
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Надежды Кристины смыло дождём

Ливень вышел боком - помешал подняться на пьедестал и вызвал рецидив травмы.

Липецкая прыгунья в высоту Кристина Королёва остановилась в шаге от пьедестала почёта в Челябинске на Спартакиаде народов России (Спартакиаде сильнейших).

Сражу шестеро спортсменок покорили высоту на отметке 187 см, судьба медалей должна была решаться на следующей отсечке – 190 см. С нею успешно справилась Надежда Артюхина из Краснодара, а другие спортсменки столкнулись с непредвиденным. Сразу после успешной попытки кубанской спортсменки мелкий дождик превратился в тропический ливень и остальным спортсменкам пришлось соревноваться в крайне тяжёлых условиях. В итоге планку на 190 см больше не покорил никто.

Артюхина была объявлена чемпионкой – 190 см, а остальные места распределились, исходя из количества попыток, которые участницы затратили на покорение 187 см. Мария Кочанова из Брянска взяла высоту с первой попытки, ей досталось «серебро», Наталья Спиридонова (Московская область) ¬– со второй, у неё «бронза».

Королёва и ещё три прыгуньи преодолели планку с третьих попыток, они поделили места с 4 по 6-е.

Кристина редко остаётся без наград на важных соревнованиях, но здесь вмешалась стихия. Прыжки в непогоду вышли боком липчанке и по другой причине: 35-летняя спортсменка усугубила старую травму ахиллова сухожилия, встал вопрос об операции. Сезон для Королёвой может закончиться.
Лёгкая атлетика
Кристина Королёва
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