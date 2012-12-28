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Общество
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сегодня, 15:24
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Суд обязал владельца убрать с берега реки домик, забор и беседку
Строения располагаются прямо на береговой линии реки Матыры
Грязинская межрайонная прокуратура в ходе проведения проверки исполнения водного законодательства установила, что владелец земельного участка в селе Аннино на берегу реки Матыра вопреки требованиям ч. 6 ст. 6 Водного кодекса РФ создал препятствия для общего пользования береговой полосой водного объекта.
На берегу реки он разместил декоративный домик из дерева, беседку, металлические арки и теплицу. Земли, часть которых занял самовольно, обнес забором.
Прокурор направил в суд иск в интересах неопределенного круга лиц о понуждении владельца участка освободить береговую полосу Матыры и демонтировать указанные сооружения и ограждение.
Суд удовлетворил исковые требования надзорного ведомства.
Исполнение решения суда после его вступления в законную силу будет взято на контроль.
Фото с телеграм-канала прокуратуры Липецкой области
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