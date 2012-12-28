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1895
сегодня, 15:24
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Суд обязал владельца убрать с берега реки домик, забор и беседку

Строения располагаются прямо на береговой линии реки Матыры

Как сообщили в прокуратуре, суд удовлетворил исковое заявление Грязинского межрайонного прокурора об освобождении береговой полосы реки Матыра в районе села Аннино.

Грязинская межрайонная прокуратура в ходе проведения проверки исполнения водного законодательства установила, что владелец земельного участка в селе Аннино на берегу реки Матыра вопреки требованиям ч. 6 ст. 6 Водного кодекса РФ создал препятствия для общего пользования береговой полосой водного объекта.

На берегу реки он разместил декоративный домик из дерева, беседку, металлические арки и теплицу. Земли, часть которых занял самовольно, обнес забором.

Прокурор направил в суд иск в интересах неопределенного круга лиц о понуждении владельца участка освободить береговую полосу Матыры и демонтировать указанные сооружения и ограждение.

Суд удовлетворил исковые требования надзорного ведомства.

Исполнение решения суда после его вступления в законную силу будет взято на контроль.

Фото с телеграм-канала прокуратуры Липецкой области
самовольные строения
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
Ибрагим
51 секунду назад
Прокуратура, возьмите моторную лодку и поплавайте по области. Там таких домиков куча будет.
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строитель
4 минуты назад
Это штоо.... ???? Вот в Каменке побережье изрыто,чтоб не подходили к гаражам для катеров и лодок. )))))))))
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Липчанин
20 минут назад
Один домик и беседка? Вам самим не смешно? Там подход на все село то всего один как писали ранее)
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ольга
14 минут назад
это тот, у кого денег не хватило откупиться!!!
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Гостья
31 минуту назад
К сожалению, в Липецке нечистоты прямым ходом идут в реку из частного сектора. Нет никого, кто бы навёл в городе порядок. Тот, кто мог бы это сделать, на нашей речке вонючке не купается. Не по рангу...
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?
32 минуты назад
Был у власти никто не трогал
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Правовед
33 минуты назад
Давно уже пора убрать все строения у берегов рек! Продолжаем дальше в Ярлуково, Малей
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Иа
2 минуты назад
А потом люди лезут в дебри и тонут
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Однако же
35 минут назад
барин выискался, наверное, не простой работяга.
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Липчанин
45 минут назад
Очень много таких. Помню кто-то из первых лиц страны грозился бульдозером пройти вдоль всех водоемов России.
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Правда
50 минут назад
Вот почему в реке Воронеж появляются нечистоты,этот буржуй гадит прямо в реку.Позор.Надо везде их посносить.
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Житель города
54 минуты назад
Вот это правильное решение. Для таких буржуев закон не писан.
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