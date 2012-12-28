Суд обязал владельца убрать с берега реки домик, забор и беседку

Строения располагаются прямо на береговой линии реки Матыры

Как сообщили в прокуратуре, суд удовлетворил исковое заявление Грязинского межрайонного прокурора об освобождении береговой полосы реки Матыра в районе села Аннино.Грязинская межрайонная прокуратура в ходе проведения проверки исполнения водного законодательства установила, что владелец земельного участка в селе Аннино на берегу реки Матыра вопреки требованиям ч. 6 ст. 6 Водного кодекса РФ создал препятствия для общего пользования береговой полосой водного объекта.На берегу реки он разместил декоративный домик из дерева, беседку, металлические арки и теплицу. Земли, часть которых занял самовольно, обнес забором.Прокурор направил в суд иск в интересах неопределенного круга лиц о понуждении владельца участка освободить береговую полосу Матыры и демонтировать указанные сооружения и ограждение.Суд удовлетворил исковые требования надзорного ведомства.Исполнение решения суда после его вступления в законную силу будет взято на контроль.