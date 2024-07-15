У рынка «Европейский» на «зебре» сбили 14-летнего самокатчика

Подросток вылетел на мигающий желтый прямо под колеса «Мазды».



В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня вечером у остановки «Общественный центр» 14-летний подросток на самокате попал под колеса «Мазды.По словам трех очевидцев, в том числе знакомого подростка, в ДТП виновным был самокатчик. Он на большой скорости пересек половину дороги по пешеходному переходу у дома №56 корпус 2 на улице Стаханова на мигающий желтый (хотя по правилам должен был спешиться и перейти дорогу на зеленый свет) и как только проехал разделительную полосу, попал под колеса «Мазды» под управлением молодой женщины.На удивление, на месте происшествия оказались сразу три врача, один из которых — из областной детской больницы. Они аккуратно перенесли мальчика, у которого, по общему мнению специалистов, как минимум закрытый перелом ноги, с проезжей части на тротуар. А уже через 10 минут примчалась скорая помощь.— Не волнуйся, меня сбила машина. Меня везут в травмпункт областной детской больницы, — сказал подросток по телефону маме.— К нам с началом летних каникул ежедневно попадают на лечение по нескольку детей и подростков, получивших травмы при езде на скутерах, велосипедах, электрических и обычных самокатах. У меня сложилось впечатление, что молодому поколению о правилах дорожного движения не рассказывают ни родители, ни учителя, — прокомментировал GOROD48 все такие ДТП главврач областной детской больницы Сергей Голобурдин.Во время оказания первой помощи мальчишке в стоящую на дороге со включенными аварийными сигналами «Мазду» врезался другой автомобиль. Его водитель обругал хозяйку японской машины за то, что та не выставила на дороге красный треугольник, сел в машину и уехал с места совершенной им аварии!