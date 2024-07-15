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вчера, 22:48
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У рынка «Европейский» на «зебре» сбили 14-летнего самокатчика

Подросток вылетел на мигающий желтый прямо под колеса «Мазды».

Сегодня вечером у остановки «Общественный центр» 14-летний подросток на самокате попал под колеса «Мазды.

По словам трех очевидцев, в том числе знакомого подростка, в ДТП виновным был самокатчик. Он на большой скорости пересек половину дороги по пешеходному переходу у дома №56 корпус 2 на улице Стаханова на мигающий желтый (хотя по правилам должен был спешиться и перейти дорогу на зеленый свет) и как только проехал разделительную полосу, попал под колеса «Мазды» под управлением молодой женщины.

На удивление, на месте происшествия оказались сразу три врача, один из которых — из областной детской больницы. Они аккуратно перенесли мальчика, у которого, по общему мнению специалистов, как минимум закрытый перелом ноги, с проезжей части на тротуар. А уже через 10 минут примчалась скорая помощь. 

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— Не волнуйся, меня сбила машина. Меня везут в травмпункт областной детской больницы, — сказал подросток по телефону маме. 

— К нам с началом летних каникул ежедневно попадают на лечение по нескольку детей и подростков, получивших травмы при езде на скутерах, велосипедах, электрических и обычных самокатах. У меня сложилось впечатление, что молодому поколению о правилах дорожного движения не рассказывают ни родители, ни учителя, — прокомментировал GOROD48 все такие ДТП главврач областной детской больницы Сергей Голобурдин.

P.S. Во время оказания первой помощи мальчишке в стоящую на дороге со включенными аварийными сигналами «Мазду» врезался другой автомобиль. Его водитель обругал хозяйку японской машины за то, что та не выставила на дороге красный треугольник, сел в машину и уехал с места совершенной им аварии!

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авария
ДТП
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Лера
20 минут назад
А где ГАИ? Когда этот беспредел на дорогах закончится, или они сейчас только сопровождением занимаются?
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Гость
21 минуту назад
Все нарушают ПДД, итог, покалеченные люди
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гетто
32 минуты назад
А для этой маздЫ мигающий жёлтый ничего не значит?
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Руслан
22 минуты назад
Если у пешехода мигающий желтый, то у водителей ещё красный горит
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БП
2 минуты назад
Если у пешехода мигающий желтый, то у водителей ещё красный горит Как можно быть таким тупым? Где ты видел желтый свет, а темболее мигающий у пешехода? Можешь фото показать? С кем мы ходим и ездим по одним дорогам, уму не постижимо.
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Комсомолец Бекетов
6 минут назад
Если у пешехода мигающий желтый, то у водителей ещё красный горит Мигающий жёлтый – значит, переход нерегулируемый
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Женя
36 минут назад
Интересно что в такое время подросток делал на улице тем более на самокате что мамаша за своим сыном не следит ?
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Troy
56 минут назад
Смотрю не скучно живут новые микрорайоны Вот где вся нечесть проживает и ездит по районам чудить...
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Липчанин
вчера, 23:00
Браво! Даю гарантию - ГАИ не найдёт водителя совершившего ДТП и покинувшего место.
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