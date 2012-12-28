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17 минут назад
2

В Липецкой области продают дворец XVIII века

И просят недорого — всего-то 11,4 миллиона рублей.

Госкорпорация «ДОМ.РФ» выставила на торги федеральный объект культурного наследия — усадебный комплекс Нечаева-Мальцова в Данковском районе, который начали строить в XVIII веке. Стартовая цена аукциона — 11 442 250 рублей (в регионе продаются десятки коттеджей по намного большей цене). Шаг торгов — 1,01% от этой суммы, или 115 тысяч рублей. Время окончания подачи заявок — 12 августа.

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Условием заключения договора на право собственности — исполнение охранных обязательств на объекты «Парк XVIII-XIX века» и «Пруды XVIII века», соблюдение требований федерального законодательства к содержанию и использованию объектов культурного наследия.

Усадебный комплекс Нечаева-Мальцова находится в Едином госреестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Он занимает площадь 33 294 кв. метра. Усадьба расположена на берегу реки Дон в селе Полибино в 40 километрах от Куликова поля и в 45 км от Данкова. Центром исторического объекта является дворец, построенный в палладианском стиле по имени итальянского архитектора Андреа Палладио, жившего в XVI веке. В состав усадьбы входят английский парк с каскадом прудов, остатки манежа, конюшни и других построек. Этот объект продается вместе с 25-метровой гиперболоидной башней, построенной инженером и архитектором Владимиром Шуховым для Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде проходившей с 9 июня по 13 октября 1896 года и потом перевезенной в свое имение меценатом Юрием Нечаевым-Мальцовым (внучкой этой конструкции позже стала 160-метровая Радиобашня на Шаболовке в Москве).

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На реставрацию башни Шухова в Полибино и усадьбы Нечаева-Мальцова в 2013 году Минкульт выделял 10,9 млн рублей. Башню даже хотели внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но этого не случилось.

Дворец, гиперболоидная Шуховская башня, парк с прудами и служебные постройки усадьбы были объявлены памятниками архитектуры федерального значения еще в 1974 году. В свое время в имении гостили писатели Грибоедов и Лев Толстой, художники Репин, Айвазовский, Поленов и Васнецов, поэтесса Анна Ахматова, артистка Ольга Книппер-Чехова. В советские годы в усадьбу приезжали почти все знаменитые поэты, в том числе Евтушенко и Бродский.
объект культурного наследия
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Барин
6 минут назад
А сколько там полагается крепостных душ в придачу?
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У нас
11 минут назад
Эфективные менеджеры всё пустили с молотка, в частной руки.
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