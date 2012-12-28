«Требование у меня одно: делать честно свою работу!»

Глава Липецка Роман Ченцов дал короткое интервью GOROD48, ответив на вопросы о своем стиле и методах работы и о главных задачах, стоящих перед муниципалитетом.

Мы договорились на интервью с новым мэром Липецка на 7:10. Оказывается, Роман Ченцов жаворонок, в 7 утра он уже на работе. В его кабинете не изменилось ничего с того дня, когда его покинула предыдущий глава города Евгения Уваркина. То есть свою работу в мэрии бывший глава Добринского и Лебедянского районов начал не с переобустройства кабинета, и это можно считать хорошим знаком.— Сто дней… Липчанам хочется, чтобы у них все было хорошо уже сейчас. Поэтому начинаю работу рано утром. Для меня это самое продуктивное время. И не еду из дома в кабинет, а выбираю какой-то район, какое-то значимое место и его обхожу. А через три-четыре дня возвращаюсь туда снова и смотрю, что изменилось, выполнены ли мои указания. Уже вижу, кстати, первые сдвиги к лучшему. Например, мы уже вернули практику утренней влажной уборки улиц и тротуаров.Как только мы оформим документы на несколько новых коммунальных дорожных машин, которые приобрели для МБУ «Управление благоустройство Липецка», сможем мыть не только центральные улицы. Это говорит о том, что меня в профильном ведомстве администрации услышали. Также меня уже услышали в плане окашивания травы в скверах, парках, вдоль пешеходных зон. Сейчас вместе с профильным департаментом и «Зеленхозом» думаем над решением проблемы посадки деревьев на месте пней, оставшихся после сноса мертвых деревьев на тротуарах. Ведь годы прошли, а пни остались! И это — одна из причин того, что Липецк его жители считают неухоженным городом.Мои заместители, председатели департаментов знают мою позицию — как можно меньше времени находиться в кабинетах и как можно больше быть с людьми, быть на попавших в ремонты объектах, на стройках, в местах благоустройства. Если для решения каких-то задач нужно сверхурочное время, то нужно это время находить. Нужно решать те проблемы, о которые, если можно так сказать, люди спотыкаются каждый день, идя на работу и возвращаясь с нее домой.Если молодежь каждый день годами видит неухоженную улицу, засохшие деревья, ямы на дорогах, то какая мысль у парней и девушек появляется? Что город не комфортный и при первом же случае нужно из него убраться. Так мы теряем лучшую молодежь, которая хорошо отучилась в школе, смогла поступить в престижные вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, получила там образование и там же и осталась. Их сюда и калачом не заманишь! А это ведь наш золотой генофонд, люди, способные менять мир. Задача любого градоначальника и каждого губернатора сделать все, что возможно, чтобы такая молодежь после получения образования оставалась в родном городе, в родном регионе. Я восхищаюсь в этом плане Казанью, где сделано многое для того, чтобы и свою молодежь не потерять и другую, иногороднюю, туда привлечь. Так что это, если хотите, моя программа-максимум. Если за пять лет смогу приложить руку к тому, чтобы молодежь не уезжала из Липецка, то смогу сказать, что не зря поработал мэром.— К этому мы обязательно придем. Эта та проблема, которую мы сами себе и придумали. Для кого-то электросамокаты — бизнес, способ легкого заработка, а для молодежи, которая чаще всего и пользуются ими, развлечение, которое ведет к беде. У подростков чувство самосохранения еще не такое развитое, как у взрослых, поэтому они не учитывают всех рисков езды с ветерком.Конечно, жители разделятся на два лагеря — тех, кто за запрет проката электросамокатов для подростков и введение ограничений на поездки на них в общественных местах, и тех, кто будет говорить, что это отличная альтернатива другому транспорту, средство индивидуальной мобильности. Нам, конечно, еще далеко до идеальных улиц и до того времени, когда общество в целом придет к пониманию необходимости абсолютного соблюдения правил дорожного движения. С губернатором и с силовым блоком мы думаем над комплексом мер, которые бы прекратили эту дорожную бойню с участием подростков. Есть и еще одна беда — на электросамокатах часто ездят пьяные взрослые. Посмотрите, сколько много бутылок и банок из-под спиртного по утрам на каждой остановке! Ни один мэр и ни один губернатор простыми запретительными мерами с этим не справится. Без общественного порицания этого зла проблему не решить.— Это абсолютно дикая, мерзкая история! Этот пенсионер, я узнавал, лежит в коме в больнице. Досталось от молодых отщепенцев и его жене, тоже дворнику. Хорошо, что полиция всех этих негодяев задержала. Они должны ответить по всей строгости закона и сесть надолго. Какое они имели вообще право поднять руку на пожилых людей, которые заботятся о комфортном проживании горожан, которые сделали им замечание за оставленный ими мусор на детской площадке! Я знаю этот дом на Замятина, у меня у самого квартира в этом микрорайоне. Избитые работники управляющей компании реально делали все, чтобы двор этого большого дома всегда был чистым.— Давайте откровенно. Я пришел в Добринку и никого с собой не привел. Потом я возглавил Лебедянский район и на новое место работы тоже никого с собой не привел. В мэрию Липецка я тоже пришел один. Мой принцип: выстраивать отношения с теми управленцами, которые есть. По ходу совместной работы кто-то отвалится сам или я попрошу кого-то на выход, если не увижу самоотдачи и результатов.Я сейчас выстраиваю с командой городской администрации диалог. Мне важно, чтобы чиновники держали слово, которое дали жителям в ответ на их обращения, которое дали мне. Мы должны, как говорится, умереть, но сделать. Или сразу сказать нет, если понимаем, что это сделать невозможно. Это же тоже по-честному!Понимаю, что без бюрократии нельзя, но бюрократия должна быть здоровой. Я уже столкнулся с чрезмерной зарегулированностью некоторых вещей. К примеру, люди жалуются в мэрию, что у них три дня нет воды, а им задают вопросы. А вы заявку сделали? А какой номер? А вы звонили в «РВК»? Звонили в свою управляющую компанию? Да конечно они звонили уже везде, раз обратились в городскую администрацию! Надо решать проблемы, уходить от излишней бюрократии. Поэтому кто-то из нынешней команды, конечно, уйдет и будет заменен на другого. А большинство перестроится. Требование у меня одно: делать честно свою работу! Если ты отвечаешь за парки, в парках должно быть чисто. Трава подстрижена, деревья опилены. Кстати, вы обратили внимание, как преобразился Нижний парк всего лишь за неделю?— Встречный вопрос: а вы считаете, что чем больше заместителей, тем лучше работает муниципалитет?— У меня на этот счет другое мнение. Первое, что мы сделаем — правильно организуем работу существующих департаментов. Я увидел, что функционал департаментов размыт, что на стыках их полномочий — дыры. В итоге спросить не с кого. Каждый отвечает за свое, а вместе — ни за что. Работа мэрии изменится так, что каждый департамент будет отвечать за свою работу «под ключ». Мои подчиненные уже поняли, что я могу без всяких предупреждений появиться в любой части города и спросить за состояние улицы, тротуара, мест торговли. Ответы: «я не знаю», «я посмотрю» уже не прокатывают. Руководитель любого ведомства должен знать все свои объекты, всех подрядчиков, суммы контрактов, сроки исполнения работ. Если мне кто-то что-то пообещал, дал слово, то будь добр, сдержи. Расшибись в лепешку, но сделай! Иначе во второй раз я с таким человеком разговаривать не буду.Вы обратили внимание, что на Петровском спуске меняют плитку? Там ведь годами лежала выщербленная плитка. Возможно, она была бракованной сразу. Почему такой материал был использован подрядчиком? Почему он не поменял ее за свой счет? Эти вопросы уже заданы кому надо. А горожанам не нужно знать всей этой кухни. Людям нужно ходить и не спотыкаться. Поэтому Петровский спуск к Дню города, к пятнице будет новым. Пусть это будет подарок людям.— Конечно, глобальных проектов развития города никто не отменяет. Но вы правы — людям важно то, что они видят каждый день, выходя из дома. Я сам житель Липецка. Я сам спотыкаюсь о выбитую плитку на тротуаре. Горизонт планирования мэрии, отраженный в муниципальном Генплане — 2042 год. Но обычному человеку все равно, каким может быть город к этому времени в целом, если ему сегодня неуютно во дворе своего дома или на своей разбитой остановке. Липчане должны почувствовать изменения городской среды в шаговой доступности. Это на пляж человек может сходить, а может и нет ни разу за лето, а на работу и с работы ходит по одной и той же дороге. И на ней не должно быть препятствий.Поэтому важно ужесточить исполнение Правил благоустройства Липецка. Мы никогда не наведем порядок в городе, если будем надеяться только на муниципальных дворников или на дворников управляющих компаний. Пока те хозяйствующие субъекты не начнут получать адекватную ответку за пренебрежение Правилами благоустройства, порядка не будет. Пока в школах и в семьях не научат детей уважать чужой труд — порядка не будет.Наше МБУ моет остановки, а на них тут же появляется мазня краской доморощенных «художников»! Почему кто-то расписывает каракулями подземные переходы? В тот, что у Центрального рынка или в том, что под площадью Плеханова, невозможно войти, настолько они страшные!Почему измазали краской прекрасную мозаику перехода под Петровским спуском? Разбит подземный переход в районе новых проходных НЛМК. Откуда столько нелюбви к городу, в котором живешь? Одной из своих задач вижу сделать переходы светлыми, чистыми, контролируемыми камерами наблюдения. Такую работу, конечно, не сделать в одночасье, но я буду стремиться в следующем году привести в порядок первые два: под Петровским спуском и под площадью Металлургов.