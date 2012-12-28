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сегодня, 09:20
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Силовики задержали убийцу слесаря

Вчера 43-летнего жителя Липецка задержали сотрудники уголовного розыска и передали его в Следком.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области, следователем Октябрьского отдела ведомства возбуждено уголовное дело по факту убийства рабочего ООО «Теплосфера» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство»).

Установлено, что выстрел в потерпевшего произведен из пневматического оружия. В рамках расследования уголовного дела изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 43-летний местный житель. На месте его жительства в загородном доме обнаружено оружие, из которого, предварительно, был убит 16 июля 40-летний сотрудник компании «Теплосфера» на улице Индустриальной в Липецке.

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По данным GOROD48, мотив убийства — конфликт между подозреваемым и слесарем подрядной организации «Квадры» из-за неудобств, причиняемых раскопками на месте замены теплосети.

С целью установления всех обстоятельств проводятся необходимые следственные действия, в том числе обыски.

Следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Комментарии (18)

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Как гость
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Сначала новые
Викторм
6 минут назад
Да, молодцы. Оперативно сработали.
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Старик
7 минут назад
Делема ,во первых надо писать ДИЛЕММА ,и во вторых ! Какие могут быть претензии к рядовому рабочему ,ну ладно там к начальству ? И когда проводить такие работы ,зимой что ли ? И в третьих . Убит человек на рабочем месте ! Судить убийцу по самой тяжелой статье без скидок !
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Странно
18 минут назад
Откуда у этого бомжа деньги на серьёзную пневматику. Стрелял-то явно не из карколыги для тира.
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Делема
22 минуты назад
Глупое стечение обстоятельств. Не думаю,что стрелявший из пневматики хотел убить рабочего.Это шансы 2 из 100.Скорее всего напугать.А некоторые эти слесаря и их компании совсем обнаглевшие есть реально. Сам сталкивался не раз. Нет управы на эти коммунальные хозяйства...Делают как им захочется
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Гость
16 минут назад
Что значит хотел напугать целясь в человека?! Даже мысль об этом уже ненормальна!!!!
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Гость
26 минут назад
Последние слесари разбегутся от таких новостей в таксисты и доставщики еды, итак рабочие специальности сейчас не в почете, как тогда жить то будем?! Злость и никакого уважения к труду рабочих!
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Зарплата
13 минут назад
Уважаемый! Оставьте себе почет, уважение и пр. лабуду. Условия и оплата труда- эти факторы регулируют житие !
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Николай
35 минут назад
Злость и ненависть культивирует зомбоящик. Меньше смотрите ТВ - добрее будете.
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Александр Н.
36 минут назад
Вместо разума злоба и ненависть.
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Липчанка
40 минут назад
а завтра бы он по самокатчикам стрелять начал? Обязательно напишите, на сколько посадят его
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Вы
40 минут назад
111 - тоже слесарь?
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48
41 минуту назад
Откуда у больного на голову ружье?
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Адекватные
18 минут назад
и нормальные мозгами пользуются, им оружие не нужно .
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