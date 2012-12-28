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Происшествия
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сегодня, 09:20
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Силовики задержали убийцу слесаря
Вчера 43-летнего жителя Липецка задержали сотрудники уголовного розыска и передали его в Следком.
Установлено, что выстрел в потерпевшего произведен из пневматического оружия. В рамках расследования уголовного дела изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 43-летний местный житель. На месте его жительства в загородном доме обнаружено оружие, из которого, предварительно, был убит 16 июля 40-летний сотрудник компании «Теплосфера» на улице Индустриальной в Липецке.
По данным GOROD48, мотив убийства — конфликт между подозреваемым и слесарем подрядной организации «Квадры» из-за неудобств, причиняемых раскопками на месте замены теплосети.
С целью установления всех обстоятельств проводятся необходимые следственные действия, в том числе обыски.
Следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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