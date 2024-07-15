Завтра отремонтированную чашу Комсомольского пруда начнут заполнять водой

Выросшие на дне водоема траву и кустарник окосят с берегов, а после Дня города — с водной поверхности с лодки.

Завтра утром компания «Рус Сошки» завершит реабилитацию Комсомольского пруда в Липецке. Об этом GOROD48 рассказал коммерческий директор ООО «Рус Сошки» Дмитрий Захватаев:— Сегодня к вечеру мы закончим обустройство глиняного замка в последнем месте работ в чаше водоема.Глиняный замок — это старинный способ устранения протечек, к которому в Липецке давно не прибегали. Подрядчик мэрии, компания «Рус Сошки», уложила предварительно замоченную глину по всему периметру водоема в специальную опалубку и утрамбовала ее. Таким образом получился водоупорный слой, который залили поверх армирующей сетки еще и бетоном.В мае Дмитрий Захватаев обещал заказчику, управлению главного смотрителя мэрии, успеть выполнить контракт стоимостью 11 860 282 рубля к середине июля, чтобы ко Дню города заполнить отремонтированную чашу пруда к Дню города.По словам подрядчика, со дна пруда с начала работ в сентябре прошлого года вынуто восемь тысяч тонн ила и еще две тысячи тонн — из отстойников у моста в районе Городища. В итоге где-то уровень дня водоема снизился на метр, а в среднем — на 70-80 см. Это много или мало? По мнению Дмитрия Захватаева, у пруда нет твердого дна. Теоретически, конечно, можно было вынуть ил до естественной глины, но на это ушел бы еще год. Поэтому «Рус Сошки» сделало то, что должна была сделать по контракту, не больше.— Сегодня мы проверим работоспособность насосного оборудования, по которой в пруд по трубопроводу закачивают воду из реки Воронеж. Завтра вечером начнем наполнять водоем, — сообщили GOROD48 в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.А как быть с травой и кустарником, которыми поросло дно пруда за время работы? То, что можно достать с берега, окосят завтра, остальную зеленую массу соберут с водной глади пруда после празднований Дня города с лодки.В свою очередь, компания «Рус Сошки», к пятнице обязана восстановить плиточное покрытие тротуара на площади Революции, продавленное колесами и гусеницами тяжелой техники, а после праздника устранить более мелкие повреждения, причиненные скверу.Благоустройство Комсомольского пруда, кстати, на этом не закончится. Разыгран еще один контракт стоимостью 5,5 миллиона рублей на разработку проектно-сметной документации по восстановлению подпорных стенок и обустройство пешеходной зоны на прилегающей к пруду территории и вокруг водоотводного канала реки Липовки.