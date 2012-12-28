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сегодня, 15:20
13

«В мае были заморозки, а сейчас — жара»

Так объяснила депутатам горсовета чахлый вид саженцев директор МУП «Зеленхоз».

Сегодня на заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета много говорили о состоянии мест массового отдыха населения, текущем состоянии и планируемых мероприятиях по благоустройству скверов, аллей и пешеходных зон в городе.

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Липецк — грязный город. Об этом — каждый второй комментарий наших читателей под публикациями о благоустройстве города.

А какова кратность уборок улиц и тротуаров? На этот вопрос председателя депутатской комиссии Бориса Понаморева не смог с ходу ответить другой председатель - городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев. Чиновник лишь признал, что необходимая кратность подметаний улиц и тротуаров, их влажная уборка не выдерживается профильным муниципальным предприятием. А третий председатель — Счетной палаты Липецка Марина Зиборова — почему-то промолчала, хотя именно ее структура проверяет расходование бюджетных средств, выделяемых по муниципальному заданию на уборку города.

Мы полезли в свой архив и нашли статью от 2020 года, в которой говорилось, что по расходам на уборку квадратного метра городских пространств в Липецке, Белгороде и Рязани дела у нас хуже, чем у соседей. Тогда затраты Рязани на уборку одного квадратного метра общественных пространств составляли 96 рублей, Белгорода — 89 рублей, Липецка — 76. «Доведенный объем финансирования не позволяет соблюдать нормативную кратность, что сказывается на санитарном состоянии города», — написали в своем акте ревизоры. Это значит, что при кратности механической очистки улиц летом при нормативе в 28 раз техника МБУ выходила на такую уборку в 2018 году 15 раз, в 2019-м — 14, в 2020-м — 17. Такая же беда тогда была и с уборкой межквартальных проездов и дорог в микрорайонах. При нормативе в 10 таких уборок в год их кратность составила девять в 2018 году, три в 2019-м и четыре — в 2020-м.

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пока в городе моют только несколько центральных улиц 

Тут вспоминаются слова нового мэра Романа Ченцова, сказанные им GOROD48: о необходимости возвращения к старой забытой практике — пылесосить и мыть летом улицы.

По словам Павла Звонарева, летом в Липецке особенно грязно. Особенно на пляжах и на центральных улицах. «Думаем о привлечении к уборке общественных пространств сторонних организаций по аутсорсингу, как это делает в парках МАУК «Культурные пространства Липецка».

— Прочему бы МБУ не работать в выходные, а понедельник-вторник сделать выходным для сотрудников? — дал совет чиновникам депутат Игорь Подзоров.

Павел Звонарев, как показалось, вскипел. Он сказал, что львиная доля сотрудников коммунального бюджетного предприятия — пожилые люди, предпенсионеры и пенсионеры. И что им хочется выходные проводить так же, как и всем другим: в кругу семьи, с внуками:

— Если пойти по вашему пути, кто будет убирать город в понедельник и вторник? — отреагировал председатель департамента вопросом на вопрос.

Накаляющиеся страсти остудил Борис Понаморев: «город нужно убирать ежедневно».

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Много слов было сказано о плачевном состоянии зеленого фонда города. К концу этого года В этом году «Зеленхоз» посадит как никогда много за последнее время деревьев — 1 800.

Посадку саженцев весной депутат Игорь Подзоров назвал делом неэффективным. Он обратил внимание на молодые липки, посаженные, по его словам, весной на обочине дороги по улице Советской между драмтеатром и региональным управлением ФСБ. Их листва пожелтела, а значит, они могут погибнуть:

— Деревья нужно сажать не для галочки, а в октябре-ноябре!

Павел Звонарев сказал, что весной были посажен всего 100 деревьев, остальные посадят осенью, а директор МУП «Зеленхоз» Елена Мачнева добавила, что липки напротив здания ФСБ были посажены осенью прошлого года.

— В мае были заморозки, а сейчас — жара. Саженцы испытывают стресс, — так пояснила депутатам горсовета чахлый вид липок директор «Зеленхоза».

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есть в Липецке и приличные скверы

Какие виды деревьев стоит сажать в Липецке? Елена Мачнева ответила, что среди тех 1 800 деревьев, которые посадят в этом году полторы тысячи — липы. Они хорошо переносят климат средней полосы. Но сажать одни только липы было бы неправильно. Поэтому в городе появляются дубы, березы, клены, в том числе остролистный «Друммонди» (шесть таких вот уже несколько лет растут у магазина «Меркурий» на площади Победы), декоративные яблони, которые цветут весь май.

— Как долго «Зеленхоз» и подрядчики мэрии осуществляют уход и полив за молодыми деревцами, — спросила заместитель председателя депутатской комиссии Екатерина Пинаева.

Оказалось, только год. А надо бы, по словам директора «Зеленхоза», хотя бы три года.

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у мэрии и у горсовета клумбы летом поливают регулярно

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сегодня сотрудники «Зеленхоза» на улице Зегеля на месте снесенных старых деревьев посадили четыре 4-х метровые липы с комом земли в корнях, чтобы процесс их приживаемости прошел безболезненно даже в жару

— На улице Космонавтов вдоль забора Военного городка находится прекрасная кронированная липовая аллея. Эту практику нужно распространить на весь город: мы видим, что ветры валят порой здоровые деревья из-за их большой парусности. Если бы из ветви были бы вовремя подрезаны, эти деревья не упали бы, — сказал Борис Понаморев.

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интересно, как долго будут радовать глаз эти вазоны, в которых вчера стараниями «Зеленхоза» появилась свежая зелень?     

Все можно. Были бы деньги. Например, на ремонт лавочек, урн, остановок управлению главного смотрителя получает в год 3-4 миллиона рублей из 20 необходимых.

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Такое дело первый вице-спикер горсовета назвал неправильным. «Если нужны 20 миллионов, то нужно добиться, чтобы эти деньги у вас были!»
благоустройство
озеленение
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
СССР
6 минут назад
В прежние времена поливали дороги от пыли за одно и деревья! А сейчас в пыли заводской задыхаемся.
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Китаец
8 минут назад
Звонарев сан, приезжай в Китай - научим город убирать, асфальт класть и деревья садить.
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вера
25 минут назад
вазоны с зеленью радуют глаз ? Это вазоны ? и это называется зелень ? Ну ОЧЕНЬ КРАСИВО . .. !!!!!
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123
26 минут назад
Все чиновники уже с обеда в пятницу по рынкам шастают . затариваются на выходные . а дворники уберут и польют в выходные
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123
31 минуту назад
Подзоров ты отдыхай понедельник , вторник
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гость
47 минут назад
Платите зарплату адекватную и люди в МБУ потянутся
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Татьяна
56 минут назад
Город грязный. Улицы не мытые. Клумбы не политые. Жара не выносимая. Асфальт плавится! Автобусы что бы не перегреться , отопление включают. Люди сознание теряют. Зато за проезд поднимают! Налоги поднимают! Люди звереют!
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48
59 минут назад
убирать или загрязнять??? неуч на Камазе с брадвеем, также трактор с брадвеем от кольца 9го до вермишева постоянно пыль поднимают по 4 этажа!!!! жаловаться уже устаю!!! и вода у них есть. просто не включают.
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пусть
сегодня, 15:48
дирекция металлургического завода поможет с озеленением, раз в городском бюджете денег нет, вчера показывали по тв как в Магнитогорске ввели в эксплуатацию огромную зону отдыха,много зелени, водоёмы , всё построено за счёт мет.комбината
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Подружка
сегодня, 15:37
Эту комиссию посадить в автобус и повозить по городу Грязи. Чтобы они увидели, что там чисто как в Москве !
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ЛИПЧАНИН.
58 минут назад
В Грязях есть хозяин. Он спрашивает.У нас нет своего Рощупкина . В.Т.
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