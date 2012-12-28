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Егор Бероев призвал чиновников работать в команде, опираться на авторитеты и думать о тех, у кого проблем больше
Общество
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сегодня, 15:20
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«В мае были заморозки, а сейчас — жара»
Так объяснила депутатам горсовета чахлый вид саженцев директор МУП «Зеленхоз».
Липецк — грязный город. Об этом — каждый второй комментарий наших читателей под публикациями о благоустройстве города.
А какова кратность уборок улиц и тротуаров? На этот вопрос председателя депутатской комиссии Бориса Понаморева не смог с ходу ответить другой председатель - городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев. Чиновник лишь признал, что необходимая кратность подметаний улиц и тротуаров, их влажная уборка не выдерживается профильным муниципальным предприятием. А третий председатель — Счетной палаты Липецка Марина Зиборова — почему-то промолчала, хотя именно ее структура проверяет расходование бюджетных средств, выделяемых по муниципальному заданию на уборку города.
Мы полезли в свой архив и нашли статью от 2020 года, в которой говорилось, что по расходам на уборку квадратного метра городских пространств в Липецке, Белгороде и Рязани дела у нас хуже, чем у соседей. Тогда затраты Рязани на уборку одного квадратного метра общественных пространств составляли 96 рублей, Белгорода — 89 рублей, Липецка — 76. «Доведенный объем финансирования не позволяет соблюдать нормативную кратность, что сказывается на санитарном состоянии города», — написали в своем акте ревизоры. Это значит, что при кратности механической очистки улиц летом при нормативе в 28 раз техника МБУ выходила на такую уборку в 2018 году 15 раз, в 2019-м — 14, в 2020-м — 17. Такая же беда тогда была и с уборкой межквартальных проездов и дорог в микрорайонах. При нормативе в 10 таких уборок в год их кратность составила девять в 2018 году, три в 2019-м и четыре — в 2020-м.
пока в городе моют только несколько центральных улиц
Тут вспоминаются слова нового мэра Романа Ченцова, сказанные им GOROD48: о необходимости возвращения к старой забытой практике — пылесосить и мыть летом улицы.
По словам Павла Звонарева, летом в Липецке особенно грязно. Особенно на пляжах и на центральных улицах. «Думаем о привлечении к уборке общественных пространств сторонних организаций по аутсорсингу, как это делает в парках МАУК «Культурные пространства Липецка».
— Прочему бы МБУ не работать в выходные, а понедельник-вторник сделать выходным для сотрудников? — дал совет чиновникам депутат Игорь Подзоров.
Павел Звонарев, как показалось, вскипел. Он сказал, что львиная доля сотрудников коммунального бюджетного предприятия — пожилые люди, предпенсионеры и пенсионеры. И что им хочется выходные проводить так же, как и всем другим: в кругу семьи, с внуками:
— Если пойти по вашему пути, кто будет убирать город в понедельник и вторник? — отреагировал председатель департамента вопросом на вопрос.
Накаляющиеся страсти остудил Борис Понаморев: «город нужно убирать ежедневно».
Много слов было сказано о плачевном состоянии зеленого фонда города. К концу этого года В этом году «Зеленхоз» посадит как никогда много за последнее время деревьев — 1 800.
Посадку саженцев весной депутат Игорь Подзоров назвал делом неэффективным. Он обратил внимание на молодые липки, посаженные, по его словам, весной на обочине дороги по улице Советской между драмтеатром и региональным управлением ФСБ. Их листва пожелтела, а значит, они могут погибнуть:
— Деревья нужно сажать не для галочки, а в октябре-ноябре!
Павел Звонарев сказал, что весной были посажен всего 100 деревьев, остальные посадят осенью, а директор МУП «Зеленхоз» Елена Мачнева добавила, что липки напротив здания ФСБ были посажены осенью прошлого года.
— В мае были заморозки, а сейчас — жара. Саженцы испытывают стресс, — так пояснила депутатам горсовета чахлый вид липок директор «Зеленхоза».
есть в Липецке и приличные скверы
Какие виды деревьев стоит сажать в Липецке? Елена Мачнева ответила, что среди тех 1 800 деревьев, которые посадят в этом году полторы тысячи — липы. Они хорошо переносят климат средней полосы. Но сажать одни только липы было бы неправильно. Поэтому в городе появляются дубы, березы, клены, в том числе остролистный «Друммонди» (шесть таких вот уже несколько лет растут у магазина «Меркурий» на площади Победы), декоративные яблони, которые цветут весь май.
— Как долго «Зеленхоз» и подрядчики мэрии осуществляют уход и полив за молодыми деревцами, — спросила заместитель председателя депутатской комиссии Екатерина Пинаева.
Оказалось, только год. А надо бы, по словам директора «Зеленхоза», хотя бы три года.
у мэрии и у горсовета клумбы летом поливают регулярно
сегодня сотрудники «Зеленхоза» на улице Зегеля на месте снесенных старых деревьев посадили четыре 4-х метровые липы с комом земли в корнях, чтобы процесс их приживаемости прошел безболезненно даже в жару
— На улице Космонавтов вдоль забора Военного городка находится прекрасная кронированная липовая аллея. Эту практику нужно распространить на весь город: мы видим, что ветры валят порой здоровые деревья из-за их большой парусности. Если бы из ветви были бы вовремя подрезаны, эти деревья не упали бы, — сказал Борис Понаморев.
интересно, как долго будут радовать глаз эти вазоны, в которых вчера стараниями «Зеленхоза» появилась свежая зелень?
Все можно. Были бы деньги. Например, на ремонт лавочек, урн, остановок управлению главного смотрителя получает в год 3-4 миллиона рублей из 20 необходимых.
Такое дело первый вице-спикер горсовета назвал неправильным. «Если нужны 20 миллионов, то нужно добиться, чтобы эти деньги у вас были!»
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