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209
58 минут назад

На трех улицах Липецка отключат холодную воду

30 августа без холодной воды временно останутся жители трех улиц – причиной станут аварийные ремонтные работы на сетях водоснабжения, которые «РВК-Липецк» будут проводить по адресам: улица Калинина, 53-55 и улица Калинина, 8, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 11, 38 по улице Калинина, №№ 18, 20 по улице Литаврина и в частном секторе улиц Калинина, Радиаторной.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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