На трех улицах Липецка отключат холодную воду

30 августа без холодной воды временно останутся жители трех улиц – причиной станут аварийные ремонтные работы на сетях водоснабжения, которые «РВК-Липецк» будут проводить по адресам: улица Калинина, 53-55 и улица Калинина, 8, сообщили в компании.