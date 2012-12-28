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Общество
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58 минут назад
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
30 августа без холодной воды временно останутся жители трех улиц – причиной станут аварийные ремонтные работы на сетях водоснабжения, которые «РВК-Липецк» будут проводить по адресам: улица Калинина, 53-55 и улица Калинина, 8, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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