В Липецке сбили 16-летнего подростка на самокате

Самокатчик получил травмы.

















Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, автомобиль «Опель Астра» двигался по улице Белана в сторону кольца Стаханова, а подросток пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.



Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, автомобиль «Опель Астра» двигался по улице Белана в сторону кольца Стаханова, а подросток пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сегодня днём в Липецке напротив дома №59 по улице Стаханова 35-летний водитель автомобиля «Опель Астра» сбил 16-летнего подростка на электросамокате. Самокатчик получил травмы.