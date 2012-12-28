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32 минуты назад
9

В Липецке сбили 16-летнего подростка на самокате

Самокатчик получил травмы.

Сегодня днём в Липецке напротив дома №59 по улице Стаханова 35-летний водитель автомобиля «Опель Астра» сбил 16-летнего подростка на электросамокате. Самокатчик получил травмы. 

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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, автомобиль «Опель Астра» двигался по улице Белана в сторону кольца Стаханова, а подросток пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области

ДТП
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Бабаха
3 минуты назад
Администрация города наверное ждёт смертей и как можно побольше, чтоб что то начать регулировать с проектными самокатами
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Иван да Марья
7 минут назад
Опять прокатный самокат, управа реально бездействует по этой теме, всё пущенно на самотёк...
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Йцукен
9 минут назад
Водителю хорошего адвоката и чтоб родители этого подростка оплатили ремонт авто и все переживания.
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ТомСойер
10 минут назад
Само собой разумеющееся событие. Нужно водителям официально разрешить давить
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Да уж
14 минут назад
Я вчера только видел как девчонка лет 15-ти на электросамокате с разгона спрыгнула с бордюра , и полетела по пешеходному переходу. Ее увидеть успеть надо еще умудриться, а не то что остановиться перед ней. Из под самоката аж искры полетели, видимо самокат о бордюр чирканул при спрыгивании. А потом будет вместе с родителями орать, что водитель такой не хороший, не пропустил на пешеходном переходе.
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Сергей
18 минут назад
Вчера вечером с женой переходили перекресток на ост. Юных натуралистов. Трое подростков на самокатах, не дожидаясь зелёного цвета, проскочили перекресток. Один весь в наколках, ростом 160 см, подтачивал двух других. Вопрос если бы из сбили, то кто был бы виноват? Ответ - водитель. Пора огранивать самокатчиков как в Москве. Одурели от безнаказанности.
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Жителю
19 минут назад
А Вы наверное пешеход. На улице Белана самокатчики носятся, что невозможно * . Это еще хорошо, что один ехал, а иногда по двое летят на одном самокате.
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Викторм
25 минут назад
То есть, плюнул он на необходимость спешиваться на пешеходном переходе... Хорошо, хоть живой остался...
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житель
27 минут назад
По сторонам надо смотреть и не носиться как бешеный!!!
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