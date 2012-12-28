Доступная среда в липецком подъезде появилась после вмешательства уполномоченного по правам ребёнка
Девочка сказала, что пойдет на кухню попить воды, а сама залезла на подоконник и выпала из окна
Происшествия
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32 минуты назад
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В Липецке сбили 16-летнего подростка на самокате
Самокатчик получил травмы.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, автомобиль «Опель Астра» двигался по улице Белана в сторону кольца Стаханова, а подросток пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области
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