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Происшествия
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сегодня, 15:36
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18 липчан в этом году пострадали в авариях с участием самокатчиков
Штрафовать с помощью камер видеофиксации в Липецкой области самокатчиков пока не будут.
Как рассказали GOROD48 в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области, с начала года в регионе произошло 21 ДТП с участием самокатчиков. В авариях пострадали 18 человек, в том числе 11 несовершеннолетних. Только накануне в ДТП в Липецке попали два подростка на улице Стаханова и у рынка Европейский.
К административной ответственности по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения» было привлечено 106 человек. Как правило нарушители получают штраф в 500 рублей.
Для сравнения, в 2023 году в Липецкой области случилось 45 ДТП с участием самокатчиков. В одной из аварий погиб человек. Пострадали 30 человек, в том числе 17 несовершеннолетних.
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