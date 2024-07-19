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Происшествия
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сегодня, 15:45
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Тимур Халматов: «Дворник напал на нас первым»
Суд арестовал избивших 69-летнего работника УК «Университетская» выпускников колледжа искусств имени Игумнова.
Подсудимые — давние друзья. Они оба учились в липецком коллеже искусств имени Игумнова. Житель деревни Бредихино, уроженец Киргизии Халматов учился там хоровому дирижированию, а житель Мичуринска Тонкодубенко — вокалу. Это обстоятельство сделало возможным адвокатам просить избрать их клиентам меру пресечения не связанную с лишением свободы: Тимур во время обучения был лауреатом творческого фестиваля в Крыму, а Алексей — участником церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. «Он пел там песню», — заметил его защитник.
Оба остались после окончания колледжа в Липецке. Последнее место работы друзей — переупаковщики возврата товара в сети «Валдберриз». Однако официального места работы у них нет, говорят, потому, что так устроена система работы на этом маркетплейсе. Поэтому официально они — самозанятые, с ежемесячным доходом в 65 тысяч рублей. У каждого была девушка.
Молоденькая следователь отдела полиции №2 УМВД РФ по Липецку, лейтенант юстиции Софья Голобурдина просила суд избрать им в качестве меры пресечения заключение под стражу. Свое ходатайство она обусловила тяжестью причиненных 69-летнему Евгению Козинову повреждений (у него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные гематомы), резонансностью совершенного преступления, возможностью подозреваемым податься в бега, повлиять на свидетелей, уничтожить улики. У обоих нет прочных социальных связей. Оба — официально не трудоустроены.
Девушку в погонах потрепали адвокаты. Вот как выглядел типичный диалог:
— Вы говорите, что мой подзащитный может оказать давление на свидетелей. Он это уже делал?
— Нет, но может оказать.
— А у вас есть тому доказательства?
— Нет.
— Какими иными способами он может влиять на расследование?
— Уничтожая доказательства, например.
— Какие?
— Органы предварительного следствия могут найти иные записи видеонаблюдения.
— Он может скрыться?
— Да, может уехать. Он же самозанятый.
— А вы запрашивали сведения о загранпаспорте?
— Нет.
Адвокаты также настаивали на том, что под стражей их клиенты провели более 70 часов и просили суд немедленно освободить тех из-под стражи, ведь дознаватель или следователь вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, на срок не более 48 часов. По истечении этого времени подозреваемый подлежит освобождению, если в отношении его не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. К тому же подозреваемые ранее не судимы, к административной ответственности не привлекались. Имеют место работы. Всеми характеризуется положительно. Анна Шпак, сожительница Алексея, заявила, что они желают осенью узаконить свои отношения.
Тимур и его девушка Юля говорили о том, что конфликт спровоцировали дворники управляющей компании, которые всячески их оскорбляли, и что первым распустил руки мужчина в желтом жилете. Алексей сказал, что как только он подъехал к дому на Замятина, 1 по приглашению Тимура, то увидел, как мужчина в спецовке выталкивал его друга из подъезда. Они упали на землю, а он пытался их растащить. Дворник стал его бить, а он — защищаться. Тимур ударил мужчину в голову. А он, Алексей, лег на него, пытаясь прикрыть от ударов.
Однако помощник прокурора Советского района Светлана Минаева заявила, что не усматривает процессуальных нарушений при расследовании преступления. Она была неумолима — арестовать! «Преступление резонансное, имеет общественную опасность».
И судья Виктория Губа арестовала обоих — до 16 сентября.
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