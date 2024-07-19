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1945
сегодня, 15:45
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Тимур Халматов: «Дворник напал на нас первым»

Суд арестовал избивших 69-летнего работника УК «Университетская» выпускников колледжа искусств имени Игумнова.

Сегодня в Советском районном суде прошли два процесса по избранию меры пресечения двум 21-летним парням, Тимуру Халматову и Алексею Тонкодубенко, обвиняемых в преступлении, предусмотренном ч.2 ст. 213 УК («хулиганство, совершенное группой лиц»). Именно они в минувший вторник избили двух дворников УК «Университетская»: 69-летнего мужчину и его 65-летнюю жену.

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Подсудимые — давние друзья. Они оба учились в липецком коллеже искусств имени Игумнова. Житель деревни Бредихино, уроженец Киргизии Халматов учился там хоровому дирижированию, а житель Мичуринска Тонкодубенко — вокалу. Это обстоятельство сделало возможным адвокатам просить избрать их клиентам меру пресечения не связанную с лишением свободы: Тимур во время обучения был лауреатом творческого фестиваля в Крыму, а Алексей — участником церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. «Он пел там песню», — заметил его защитник.

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Оба остались после окончания колледжа в Липецке. Последнее место работы друзей — переупаковщики возврата товара в сети «Валдберриз». Однако официального места работы у них нет, говорят, потому, что так устроена система работы на этом маркетплейсе. Поэтому официально они — самозанятые, с ежемесячным доходом в 65 тысяч рублей. У каждого была девушка.

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Молоденькая следователь отдела полиции №2 УМВД РФ по Липецку, лейтенант юстиции Софья Голобурдина просила суд избрать им в качестве меры пресечения заключение под стражу. Свое ходатайство она обусловила тяжестью причиненных 69-летнему Евгению Козинову повреждений (у него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные гематомы), резонансностью совершенного преступления, возможностью подозреваемым податься в бега, повлиять на свидетелей, уничтожить улики. У обоих нет прочных социальных связей. Оба — официально не трудоустроены.



Девушку в погонах потрепали адвокаты. Вот как выглядел типичный диалог:

— Вы говорите, что мой подзащитный может оказать давление на свидетелей. Он это уже делал?

— Нет, но может оказать.

— А у вас есть тому доказательства?

— Нет.

— Какими иными способами он может влиять на расследование?

— Уничтожая доказательства, например.

— Какие?

— Органы предварительного следствия могут найти иные записи видеонаблюдения.

— Он может скрыться?

— Да, может уехать. Он же самозанятый.

— А вы запрашивали сведения о загранпаспорте?

— Нет.

Адвокаты также настаивали на том, что под стражей их клиенты провели более 70 часов и просили суд немедленно освободить тех из-под стражи, ведь дознаватель или следователь вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, на срок не более 48 часов. По истечении этого времени подозреваемый подлежит освобождению, если в отношении его не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. К тому же подозреваемые ранее не судимы, к административной ответственности не привлекались. Имеют место работы. Всеми характеризуется положительно. Анна Шпак, сожительница Алексея, заявила, что они желают осенью узаконить свои отношения.

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Тимур и его девушка Юля говорили о том, что конфликт спровоцировали дворники управляющей компании, которые всячески их оскорбляли, и что первым распустил руки мужчина в желтом жилете. Алексей сказал, что как только он подъехал к дому на Замятина, 1 по приглашению Тимура, то увидел, как мужчина в спецовке выталкивал его друга из подъезда. Они упали на землю, а он пытался их растащить. Дворник стал его бить, а он — защищаться. Тимур ударил мужчину в голову. А он, Алексей, лег на него, пытаясь прикрыть от ударов.

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Однако помощник прокурора Советского района Светлана Минаева заявила, что не усматривает процессуальных нарушений при расследовании преступления. Она была неумолима — арестовать! «Преступление резонансное, имеет общественную опасность».

И судья Виктория Губа арестовала обоих — до 16 сентября.
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Комментарии (27)

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Глеб Жеглов
2 минуты назад
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц - до 12 лет.
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Рома
3 минуты назад
Спасибо судье! Правильно сделали чтобы другим неповадно было руки распускать
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Мистер очевидность
5 минут назад
Девчушка защитница совсем без мозгов, не догоняет что придёт время и ей достанется по синей лавочке)))
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Да уж
12 минут назад
Я бы, на месте их сожительниц, не брак регистрировала, а бежала, как можно дальше. Пенсионеров избили и вас будут колошматить. Даже не сомневайтесь.
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Z
12 минут назад
Да не какие это деятели искусств, это обычные гопники которым место только за колючкой и не надо марать искусство, а то Станиславский наверное в гробу перевернулся...
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Соседка
12 минут назад
Детский сад!А он первый начал!Скажи еще-оборонялся!
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Соседка
20 минут назад
Детский сад!Он первый начал!Скажи еще-оборонялся!
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Житель
24 минуты назад
Алкоголь и враньё отягчающий факт. Добавить срок дополнительно.
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кит
27 минут назад
Причина случившегося- алкоголь ! За это надо ужесточать наказание,но судят,как трезвых! Трезвые вели бы себя адекватно ! И,вообще,только бы проснулись в такую рань !
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Инспектор училищ
31 минуту назад
Странно... колледж искусств выпускает певунов и дирижёров, а выпускники работают на складах. В чем смысл?
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