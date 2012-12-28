Порыв водопровода на Осканова обещают устранить к концу недели

«Источник» у дома №5 забил еще в воскресенье

Как сообщают жители «Елецкого, 14 июля в районе дома №5 по улице Осканова из под земли вырывается поток воды, который уже образовал внушительный ручей, текущий по дороге. Жители микрорайона говорят, что обратились с этим вопросом во все коммунальные службы города и ресурсоснабжающие организации, но никто на сообщения не реагирует.- На сетях водоснабжения в районе дома №5 на улице Осканова произошла утечка. С учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования, устранить утечку планируется до конца недели. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей, - сообщили в пресс-службе «РВК Липецк».