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сегодня, 13:50
9

Порыв водопровода на Осканова обещают устранить к концу недели

«Источник» у дома №5 забил еще в воскресенье

Как сообщают жители «Елецкого, 14 июля в районе дома №5 по улице Осканова из под земли вырывается поток воды, который уже образовал внушительный ручей, текущий по дороге. Жители микрорайона говорят, что обратились с этим вопросом во все коммунальные службы города и ресурсоснабжающие организации, но никто на сообщения не реагирует.

- На сетях водоснабжения в районе дома №5 на улице Осканова произошла утечка. С учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования, устранить утечку планируется до конца недели. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей, - сообщили в пресс-службе «РВК Липецк».
порыв водопровода
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Е
32 минуты назад
На Депутатской уже три месяца бьёт родник. Наконец то приехали, раскопали, только родник все ещё не перестал течь
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Житель
48 минут назад
На космонавтов у железного рынка 3 месяца течет, уже дорога позеленела как болото, и ничего, зачем ремонтировать, и так сойдет, рвк, вы лодыри.
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Вячеслав Артур
55 минут назад
Хорошо хоть в этом порыве искупатся
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Центр
сегодня, 14:19
Шо,новый современный технологичный с развитой инфраструктурой район уже страдает от порывов? У нас трубам по 50лет и то держат,в очередь...
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Шиза
сегодня, 14:16
Можно и доконца лета растянуть!!! У них там кладбище рядом,а на нем полно баков с водой...
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Ира
сегодня, 14:15
Как вообще такое может быть на новом микрорайоне,где новые трубы
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Жилец
сегодня, 13:54
Когда воду дадут на Советской 26 и 26 в. С 9 мая нет горячей воды! Уже 22 июля 2 отключение, а у нас с первого не включили даже!!!
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*
сегодня, 14:03
Ну так у вас же капремонт делают, наверное с этим и связано отсутствие воды в ваших домах
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Жилец
сегодня, 14:11
Ну так у вас же капремонт делают, наверное с этим и связано отсутствие воды в ваших домах Нет, как раз не связано с кап. ремонтом. А связано с Квадроциклы, которая 2.5 месяца чинит какую-то трубу..
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