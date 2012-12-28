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Общество
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сегодня, 13:50
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Порыв водопровода на Осканова обещают устранить к концу недели
«Источник» у дома №5 забил еще в воскресенье
- На сетях водоснабжения в районе дома №5 на улице Осканова произошла утечка. С учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования, устранить утечку планируется до конца недели. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей, - сообщили в пресс-службе «РВК Липецк».
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