Александр Бастрыкин дал поручение региональному Следкому провести проверку по факту избиения дворника в Липецке
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Происшествия
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8 минут назад
Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения дворника в Липецке
Пока по статье «хулиганство».
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, организован комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления.
Органами дознания сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигурантов. Возможно, их арестуют.
Мы уже писали о состоянии здоровья потерпевшего, 69-летнего работника УК «Университетская», — оно оценивается медиками как стабильно тяжелое. Как только полиция получит медицинское заключение о состоянии здоровья потерпевшего, квалификацию действий двух подозреваемых могут переквалифицировать на более тяжелую по правовым последствиям.
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