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сегодня, 13:58
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Липецку нужно иметь резервный водозабор на случай чрезвычайных ситуаций

Главный санитарный врач региона Владимир Коротков призвал депутатов и мэрию активно вовлечься в работу по спасению подземных запасов питьевой воды.

Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета целый час говорили о питьевой воде. Самые главные слова сказал руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Коротков. Он призвал депутатов и мэрию активно вовлечься в работу по спасению ценнейшего ресурса — подземных запасов питьевой воды. Главный санитарный врач региона заявил, что под Липецком нет специально выделенного земельного участка, который мог бы при возникновении какой-то чрезвычайной ситуации стать резервным водозабором.

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По словам Владимира Короткова, с введением в марте 2022 года моратория на проверки бизнеса страна ушла от старой системы надзора, когда санитарные врачи или органы власти могли бы предписать любому хозяйствующему субъекту выполнить необходимые работы для обеспечения безопасного водопользования. Сейчас во главе угла не тотальный контроль, а риск-ориентированный подход — способ организации надзора, в рамках которого строгость осуществления контрольных мероприятий зависит от категории риска проверяемых субъектов. Но профилактические беседы и визиты пока не стали для бизнеса руководством к действию, хотя тот самый мораторий подразумевал самоконтроль бизнеса в том числе в исполнении природоохранных мероприятий.

В Липецке пока еще можно пить воду из крана. Компания «РВК-Липецк» эксплуатирует 15 водозаборов, в состав которых входит 164 скважины. Воду поднимают из артезианских скважин глубиной от 40 до 100 метров. Ежесуточно в городской водопровод поступают до 200 тысяч кубометров воды. Ее контролируют по 96 показателям и она соответствует нормам СанПиНа. Однако на водозаборе поселка Сырский Рудник с 2014 года содержание нитратов в питьевой воде возросло до 51 миллиграммов на кубический дециметр при нормативе в 45. В 2017 году воду жителям этой городской окраины начали подавать от другого водозабора, а в прошлом году в поселок начали тянуть еще один водопровод — от водозабора «Косыревский». Причина плохой воды в существующем водозаборе поселка — в недостаточной защите водоносного горизонта и неблагоприятной ситуации в зонах санитарной охраны 2-го и 3-го поясов.

Аналогичная проблема нитратного, а также микробиологического загрязнения присуща и для водозабора №2 «Колхозный», где содержание нитратов приближается к нормативным 45 миллиграммам на кубический дециметр. Источником загрязнения служат сбросы различных нечистот в Каменный лог.

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река Липовка в Каменном логу

Для того, чтобы обезопасить воду, ее избыточно хлорируют, а также смешивают с водой от других водозаборов. Ситуация осложняется и тем, что в зонах санитарной охраны 2 и 3 поясов «Колхозного» ведется строительство частных домов без централизованной канализации, появляются стихийные свалки, свозят снега с дорог города.

Частично проблему загрязнения подземных водных резервуаров решает концессионер, «РВК-Липецк». В прошлом году компания построила зону санитарной охраны водозабора №7, пробурило новые, 100-метровой глубины, скважины в поселке Северный Рудник. Но это — капля в море.

Главный санитарный врач региона заявил, что все водозаборы Липецка были спроектированы ранее 2009 года. С тех пор много чего изменилось. Поэтому нужно комиссионно, с участием мэрии, соседних с Липецком районных администраций и правительства области привести все водозаборы и их санитарно-защитные зоны в соответствие с действующим законодательством.

— Жители многих городов пьют воду из поверхностных источников, из рек и озер, а мы пьем воду из подземных источников. Основные загрязнители воды — животноводство и птицеводство. Также в городе и его окрестностях полно бесхозных заброшенных скважин. Наша задача — сохранить воду для наших потомков! — воскликнула склонная к впадению в пафос депутат Евдокия Бычкова.

— Я живу в Добровском районе. Этим летом мы задыхаемся от вони с полей, куда вывозят отходы с птицефабрик и животноводческих ферм. Вся гадость уходит в почву, загрязняет водоносный горизонт. А в областном управлении экологии в ответ на мои обращения говорят, что ничего с этим сделать не могут — мораторий! Получается, мы развиваем регион и самих же себя убиваем! — эмоционально заявила о проблеме загрязнения окружающей среды депутат Вера Урываева.

— Вонь с полей — из-за нарушений сельхозпроизводителями требований к утилизации навоза. У меня нет ответа на вопрос, кто должен заниматься контролем этого процесса, — сказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора.
вода
ЖКХ
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Комментарии (6)

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Стебаевский
21 минуту назад
ЕВЛАНОВСКО-ЛИВЕНСКИЙ ВОДОНОСНЫЙ ГОРИЗОНТ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ЕЛЕЦКО-ЗАДОНСКОМУ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. ЛИПЕЦКА. Ткаченко Н.Н
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Стебаевский
24 минуты назад
Вот и аукнется мусорный полигон в Стебаевском сельском поселении! Построен над огромным водоносным горизонтом! А сейчас сидят , рассуждают о потомках!!!!! Что молчали, когда с карты месторождений подземных вод "вдруг" изчезли эти горизонты. До 2018 года были, а потом кому то очень захотелось освоить большие деньги! Вредители!
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Гостья
33 минуты назад
Какую бы тему не обсуждали, всегда натыкаемся на мораторий по проверке бизнеса. Действует уже 2 года. Есть выгодоприобретатели от этого моратория и есть пострадавшие.
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Пенсионер
9 минут назад
Анархия- мать порядка.
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Житель
35 минут назад
В последний год вода из под крана стала вонять болотом... вот весь и водозабор
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Вспоминаю
50 минут назад
В советское время животноводство и птицеводство процветало,но проблем с водой не было. Население Липецка было больше, квартир меньше и все поливали огороды и сады.
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