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1257
52 минуты назад
44

«Он назвал меня алкашкой, а моего парня — наркоманом!»

Участница конфликта с дворником управляющей компании утверждает, что Тимур Халматов был вынужден защищать ее и себя от агрессивного деда.

Сегодня в Октябрьском районном суде будет избрана мера пресечения двум 21-летним парням, Тимуру Халматову и Алексею Тонкодубенко, избившим в минувший вторник дворников УК «Университетская»: 69-летнего мужчину и его 65-летнюю жену.

В коридоре суда GOROD48 удалось поговорить с Юлей, девушкой Тимура Халматова, участницей этого конфликта. Из ее рассказа следует, что драку затеял именно дворник.

По ее словам, они с Тимуром всю ночь отдыхали в баре. В съемную Тимуром квартиру в доме №1 на улице Замятина вернулись в семь утра. Она пошла домой, а Тимур остался на улице, решил подышать свежим воздухом. Через час она решила спуститься за ним. Когда они уже зашли в подъезд, двери открыла женщина в желтом жилете и стала на них грязно ругаться, требуя убраться из дома. Юлия сказала ей, что живет тут на 6 этаже и рывком закрыла двери подъезда. А когда они ждали лифт, в подъезд зашел дед в таком же жилете:

— Он тут же стал кричать на нас, что мы - алкаши и наркоманы! Он ударил Тимура. Я встала между ними, но дед ударил меня кулаком по затылку. Я упала и ударилась спиной. Дед тут же схватил моего парня и они вместе вывалились из подъезда.

На улице они упали на асфальт. Юля говорит, что дворник стал душить Тимура. Она стала звать на помощь. Как раз в это время к дому подъехал Алексей, которого пригласил в гости Тимур. Он стал разнимать дерущихся, а потом колошматить крепкого старика. Тимур вырвался из захвата и, мало что понимая в тот момент, ударил ногой приподнявшегося с земли обидчика в голову.

Тимур, по мнению Юлии, действовал в состоянии аффекта.

Напомним, что пострадавший от действий Тимура Халматова и Алексея Тонкодубенко сотрудник управляющей компании находится в нейрохирургии областной больницы. У него — черепно-мозговая травма и отек мозга, множественные ушибы и гематомы.
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Комментарии (44)

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Октябренок Ленька
49 секунд назад
Да да, за слова надо отвечать, помнишь?
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гостья
1 минуту назад
Теперь наговорят с три короба, а факт остается фактом-покалечили человека! Отвечать нужно, а на расправу.....
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И
1 минуту назад
Сказка ганса Христиана Андерсона
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Юляшке
2 минуты назад
Свежо предание, но верится с трудом
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Гостья
5 минут назад
Конечно же, виноват пожилой дворник с женой. А молодёжь - потерпевшие, оказывается. Соврать можно что угодно, только вот Бог на свете есть. И он за враньё накажет, не сомневайтесь.
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Да да
7 минут назад
Те же самые персонажи. Которые с пеной у рта защищали велосипедиста. Теперь ринулись деда обвинять. Вы слышали, что он их обзывал? Собственными ушами?
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Липчанин
8 минут назад
Двоим гопникам статья ук причинение тяжких и особо тяжких группой лиц. Гопнице ответственность за лжесвидетельство.
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Гена
8 минут назад
Пенсионерам нужно следить за языком,дюже много себе позволяют!
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Наказать всех.
10 минут назад
Придумывают теперь всякую чушь. Жидки на расправу. Наказать максимально. Фамилии их сами за себя говорят. Нужно опять Бастрыкина подключать. А то опять будут отмазывать. Пострадавшим быстрейшего выздоровления.
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Да уж...
10 минут назад
Мели, Емеля, твоя неделя...
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