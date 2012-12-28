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Происшествия
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52 минуты назад
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«Он назвал меня алкашкой, а моего парня — наркоманом!»
Участница конфликта с дворником управляющей компании утверждает, что Тимур Халматов был вынужден защищать ее и себя от агрессивного деда.
В коридоре суда GOROD48 удалось поговорить с Юлей, девушкой Тимура Халматова, участницей этого конфликта. Из ее рассказа следует, что драку затеял именно дворник.
По ее словам, они с Тимуром всю ночь отдыхали в баре. В съемную Тимуром квартиру в доме №1 на улице Замятина вернулись в семь утра. Она пошла домой, а Тимур остался на улице, решил подышать свежим воздухом. Через час она решила спуститься за ним. Когда они уже зашли в подъезд, двери открыла женщина в желтом жилете и стала на них грязно ругаться, требуя убраться из дома. Юлия сказала ей, что живет тут на 6 этаже и рывком закрыла двери подъезда. А когда они ждали лифт, в подъезд зашел дед в таком же жилете:
— Он тут же стал кричать на нас, что мы - алкаши и наркоманы! Он ударил Тимура. Я встала между ними, но дед ударил меня кулаком по затылку. Я упала и ударилась спиной. Дед тут же схватил моего парня и они вместе вывалились из подъезда.
На улице они упали на асфальт. Юля говорит, что дворник стал душить Тимура. Она стала звать на помощь. Как раз в это время к дому подъехал Алексей, которого пригласил в гости Тимур. Он стал разнимать дерущихся, а потом колошматить крепкого старика. Тимур вырвался из захвата и, мало что понимая в тот момент, ударил ногой приподнявшегося с земли обидчика в голову.
Тимур, по мнению Юлии, действовал в состоянии аффекта.
Напомним, что пострадавший от действий Тимура Халматова и Алексея Тонкодубенко сотрудник управляющей компании находится в нейрохирургии областной больницы. У него — черепно-мозговая травма и отек мозга, множественные ушибы и гематомы.
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