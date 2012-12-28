В Липецкой области температура снова повышается

Будет по-летнему тепло.

В ближайшие трое суток на территории Липецкой области сохранится влияние антициклона со Скандинавии, существенных осадков не ожидается.Среднесуточные температуры составят: 30 августа - 15 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы, 31 августа и 1 сентября – 18-19 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, ночью 3-8 м/сек, днем 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +5 до +10, днем от +20 до +25.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем – от +22 до +24 градусов.День 30 августа стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году – 4 градуса тепла.