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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области температура снова повышается

Будет по-летнему тепло.

В ближайшие трое суток на территории Липецкой области сохранится влияние антициклона со Скандинавии, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры составят: 30 августа - 15 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы, 31 августа и 1 сентября – 18-19 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, ночью 3-8 м/сек, днем 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +5 до +10, днем от +20 до +25.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем – от +22 до +24 градусов.

День 30 августа стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году – 4 градуса тепла.
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Комментарии (3)

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Отвечаю
5 минут назад
Я восемьдесят шестом в армию ушёл тепло было
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тогда
43 минуты назад
выпускайте опять "общественный" транспорт - с заваренными люками, форточками и без работающих кондеев и чтобы их ждать по часу и чтобы ползли как черепахи - ну как обычно вопщем последние лет 20.
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Мужик из СССР
23 минуты назад
Раньше такой общественный транспорт называли скотовозами. Вот такой транспорт сейчас в Липецке
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