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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области температура снова повышается
Будет по-летнему тепло.
Среднесуточные температуры составят: 30 августа - 15 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы, 31 августа и 1 сентября – 18-19 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, ночью 3-8 м/сек, днем 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +5 до +10, днем от +20 до +25.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем – от +22 до +24 градусов.
День 30 августа стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году – 4 градуса тепла.
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