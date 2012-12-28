Мигрант из Африки работал в Липецке нелегально

Иностранец въехал в Россию в 2018 году как спортивный болельщик по многократной визе, но потом остался.

Полицейские при силовой поддержке ОМОН Росгвардии Липецкой области выявили на строительных площадках в Липецке более 20 граждан из стран ближнего зарубежья и Африки, которые осуществляли свою трудовую деятельность с нарушением миграционного законодательства.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, один из иностранцев въехал в 2018 году в Россию как спортивный болельщик по многократной визе, но по истечению срока действия разрешительного документа незаконно остался для работы.«Мигранты привлечены к административной ответственности по части 1.1 и части 2 статьи 18.8, части 2 статьи 18.9, части 1 статьи 18.10, части 1 статьи 18.11 и статье 18.20 КоАП РФ. Суд принял решение о выдворении из России 6 иностранных граждан в форме принудительного контролируемого выезда и одного иностранца в форме самостоятельного контролируемого выезда», — добавляют в полиции.